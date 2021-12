Deze expliciete documentaire laat zien hoe het is om sekswerker te zijn: ‘In de eerste instantie doe ik het voor het geld’

Sekswerkers doen gewoon de was, smeren een boterham voor de kinderen én ze prepareren een dildo voor een klant, zien we in ‘Seksengelen’. De vrouwen in deze documentaire zijn gewone mensen en zeker geen slachtoffers, wil maakster Sahar Meradji laten zien.

‘Moet je die witte kont zien’, zegt Moira vrolijk. ‘Die kunnen we mooi rood en glimmend maken.’ Ze pakt haar zweepje en ranselt er lekker op los. ‘Ja, heerlijk.’ Moira is een BDSM-meesteres en een van vrouwen die in de vierdelige documentaire ‘Seksengelen’ laten zien hoe het is om sekswerker te zijn. Eerlijk en vooral: ongefilterd.

Documentairemaakster Sahar Meradji volgde Lolita, Emma, Moira en Linda drie maanden lang met een camera. Ze filmde hen terwijl ze de was deden, eten kookten of zaten te picknicken in het park. En uiteraard op hun uiteenlopende werkplekken zoals de eigen slaapkamer waar Lolita vanilleseks heeft met haar klanten, maar ook de Hamburgse huiskamer waar Linda een meerdaagse seksdate heeft.

Aanvankelijk wilde Meradji onderzoeken of het taboe op sekswerk in de afgelopen jaren is afgenomen. En of de markt is veranderd door de toegenomen populariteit van online seksmarktplaatsen.

MERADJI «Vroeger had je privéhuizen, raamprostitutie en pooiers. Maar sinds de komst van seksmarktplaatsen is het werk veel laagdrempeliger geworden. Ik vroeg me af of sekswerk inmiddels heel gewoon is.

»Tijdens de research ontdekten we dat er tegenwoordig inderdaad een hele grote groep vrouwen is die dit werk vrijwillig doet, maar dat ze daar niet voor kunnen uitkomen. Ze hebben last van het taboe en de bestaande vooroordelen en leiden daarom een dubbelleven.

»Het viel niet mee om vier vrouwen te vinden die bereid waren om uit de anonimiteit te stappen en met wie het klikte. Het zijn alle vier seksueel weerbare vrouwen, die echt vrijwillig voor dit beroep hebben gekozen en er ook zelfstandig voor kunnen kiezen om er weer mee te stoppen.»

Het leverde een zeer expliciete documentaire op met alle lichaamsdelen, seks en soms zelfs klanten herkenbaar in beeld. Alleen de penetratie is weggeblurd.

Sahar Meradji: ‘Je krijgt het te zien zoals het is, in alle kleuren, en dat is een kans om erover te praten’.

Iedereen heeft seks

Meradji begrijpt dat sommige mensen geshockeerd zullen zijn door de expliciete beelden. Maar ze koos er bewust voor omdat ze wilde laten zien dat het vrij extreme beroep voor deze vrouwen gewoon werk is.

MERADJI «Net als dat een arts of een advocaat gewoon zijn werk doet. Veel van de seksuele handelingen doen mensen thuis ook, dat is herkenbaar. Dit ken je, deze standjes, dat snap je. Het werk van een arts of een advocaat is misschien juist wel abstracter. Mij ging het erom de combinatie te laten zien van de alledaagse dingen die ze vertellen en doen, én de seks. Die horen bij elkaar en juist dat contrast vind ik belangrijk.»

Vrouwen die sekswerk doen worden in onze samenleving behandeld als uitschot, ook dat wilde Meradji laten zien. Zo zien we BDSM-meesteres Moira tussen de verhuisdozen zitten omdat ze haar appartement wordt uitgezet. Haar huisbaas heeft ontdekt wat voor werk ze doet en hoewel ze nooit klanten thuis ontvangt, mag ze er niet langer wonen. Een nieuw huis vinden is nog een hele toer en het levert haar veel stress op.

Ook hoopt Meradji dat de kijkers gaan nadenken over de vooroordelen die ze hebben ten opzichte van prostituees. Zoals het idee dat je wel getraumatiseerd moet zijn om dit dit werk te kunnen doen. In de film blijkt ook dat deze vrouwen in het verleden nare dingen hebben meegemaakt. Allemaal zijn ze gepest op school, Linda heeft ADHD en Moira is op jonge leeftijd mishandeld en misbruikt.

Maar dat wil volgens hen niet zeggen dat hun verleden de oorzaak is dat ze sekswerk zijn gaan doen; allemaal staan ze achter hun beroepskeuze. Vooral Moira wordt er moe van dat therapeuten telkens het verband zoeken: ‘Ik heb er niet voor gekozen om te worden misbruikt en mishandeld. Maar ik kies wel zelf voor sekswerk.’

Crimineel luchtje

Zolang er niet over wordt gepraat zal een groot deel van de prostitutie omgeven blijven met een crimineel luchtje en zich afspelen in schimmige kamertjes.

MERADJI «Ik wil met deze documentaire niet zeggen dat vrouwen sekswerk moeten gaan doen of dat mensen achter prostitutie moeten staan. Maar ik hoop dat kijkers even écht durven kijken en open willen staan voor nieuwe inzichten.

»Het is bijvoorbeeld voor sekswerkers moeilijk om een andere baan te vinden omdat ze door hun werk zijn gestigmatiseerd. Deze vrouwen horen vaak dat ze ermee moeten stoppen, maar als ze op een dag besluiten dat te doen, dan kunnen ze niet vertellen wat voor werk ze hebben gedaan. Ik hoop dat deze film eraan bijdraagt dat vrouwen die iets anders willen daar in de toekomst ook de kans voor krijgen.»

Meradji is niet bang voor de ophef die er mogelijk gaat ontstaan over Seksengelen.

MERADJI «Ik hoop eigenlijk dat mijn film wordt bekeken in een huiskamer waar een puber kort door de bocht van alles roept, moeder iets meepikt van het werkelijke leven van de dames en dat vader de beelden veroordeelt. Als er dan een gesprek ontstaat, is het prima. Je krijgt het te zien zoals het is, in alle kleuren, en dat is een kans om erover te praten. Hoe fel je er ook in staat.»

Emma, highclass escortgirl: ‘Ik ben vooral een vrouw en een moeder’ Emma heeft samen met haar man een voormalige kroeg waar ze in het bijhuis haar klanten ontvangt. Bij haar gaat het om klasse en ze presenteert zich graag in dure lingerie. In de film drentelt er regelmatig een dreumes tussen haar benen. EMMA «Omdat ik drie kinderen heb twijfelde ik aanvankelijk of ik wilde meewerken, juist vanwege alle vooroordelen. Ik heb lang gepraat met mijn man over wat dit voor invloed zou hebben op ons leven. Omdat vrijwel iedereen in mijn omgeving al weet wat ik doe heb ik besloten om toch mee te doen. »Ik wil laten zien dat een sekswerker niet alleen maar seks heeft, maar vooral een heel normaal leven leeft. Ik werk ook op een kantoor, ik heb kinderen, ik doe spelletjes op de bank, ik maak kleurplaten. Ik ben gewoon een mens. Mijn identiteit hang ik niet op aan het feit dat ik sekswerker ben, ik ben vooral een vrouw en een moeder. »Als ik merk dat deze documentaire nadelige gevolgen heeft voor mijn kinderen wil ik graag met die ouders in gesprek. Juist die mensen wil ik vertellen dat ik nog steeds dezelfde persoon ben, waarom zou dat nu opeens een probleem zijn? »In mijn werk geniet ik vooral van het gezicht en de reacties van mijn klanten na een afspraak. Negentig procent van de mannen waarmee ik afspreek heeft een relatie. Als ze dan bij me langskomen praten we vaak over hun problemen thuis. Als ze me dan drie dagen later melden dat ze mijn advies hebben opgevolgd en dat de situatie ervan is opgeknapt, dan denk ik: Yes, daar doe ik het voor.»

Lolita, gespecialiseerd in de ‘Girlfriend-experience’: ‘Ik ben altijd bezig taboes te doorbreken rondom dit werk’ Lolita bestrooit haar bed met rozenblaadjes voordat ze haar klanten thuis ontvangt. Haar specialiteit is vanilleseks met af en toe een verkleedpartijtje in een spannend pakje als schoolmeisje of buikdanseres. LOLITA «Ik twijfelde of ik wilde meewerken aan de documentaire, want in de chatgroepen met collega’s werd gewaarschuwd dat het weleens gevaarlijk kon zijn. Maar ik was nieuwsgierig en ik heb toch gereageerd. Ik heb er geen moeite mee om uit de anonimiteit te stappen. Ik ben altijd heel open en eerlijk geweest over wat ik doe naar mijn buren, vrienden en familie. Deze documentaire past bij wie ik ben en hoe ik in het leven sta. Ik ben altijd bezig taboes te doorbreken rondom dit werk. »Ik hoop dat er met deze documentaire meer begrip komt voor het beroep. Als je niet echt weet hoe het is, is het makkelijk om het te veroordelen. Als je er meer over weet kun je er ook beter een mening over vormen. »Waarom ik dit werk doe? In de eerste instantie vooral voor het geld. Het is soms best vermoeiend: van sommige klanten krijg ik energie en anderen slurpen dat juist uit me. Maar ik zou geen kantoorbaan willen. Nu ben ik eigen baas en bepaal ik zelf mijn werktijden en de regels. »Lichamelijk doet het werk me niet zoveel, voldoening haal ik vooral uit het sociale gedeelte, mannen die echt blij zijn als ze zijn geweest. Daarbij doe ik ook best veel aan seksuele opvoeding, veel mannen zitten verlegen om tips. De beste tip? Rustig aan, niet meteen vol er bovenop. En vooral: kijk goed naar het gezicht van je partner en hoe de reactie is. Als ze een wegtrekker heeft, doe je iets niet goed.»

