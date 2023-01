Deze films en series worden nu massaal bekeken op Netflix in België

Wie in de stijl van de Netflix-top 10 het jaar uitgeleide wil doen, heeft daarvoor slechts twee dingen nodig: een kleurrijke outfit à la Emily Cooper en het danstalent van Wednesday Addams.

Ook in de laatste week van 2022 blijven ‘Emily in Paris’ en ‘Wednesday’ zusterlijk naast elkaar staan en houden ze de nieuwkomers af. Op drie vinden we het tweede seizoen van ‘Alice in Borderland’, een Japanse horrorserie die aan ‘Squid Game’ doet denken, op vier is er de degelijke Britse spionagereeks ‘Treason’ en op vijf de teleurstellende ‘Witcher’-spin-off ‘Blood Origin’. Nog nieuw: het tweede seizoen van het Turkse docudrama ‘Rise of Empires’, waarin de geschiedenis van het Ottomaanse rijk wordt gereconstrueerd.

De tien populairste series op Netflix

1 Emily in Paris - seizoen 3 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

2 Wednesday (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

3 Alice in Borderland - seizoen 2

4 Treason

5 The Witcher: Blood Origin (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

6 The Recruit

7 Harry & Meghan (lees hier onze ★1/2☆☆☆-recensie)

8 Rise of Empires: Ottoman

9 Too Hot to Handle - seizoen 4 (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

10 Manifest - seizoen 4

De tien populairste films op Netflix

Bij de films is er maar één duidelijke winnaar: ‘Glass Onion’, het tweede deel in de ‘Knives Out’-franchise dat sinds de release vorige vrijdag zeer druk bekeken wordt. De whodunit met Daniel Craig in de hoofdrol stond niet alleen bij ons de hele week op één maar over zowat de hele wereld. Veel mensen zijn na ‘Glass Onion’ trouwens naadloos overgegaan naar het eerste deel, want die film heeft de afgelopen dagen ook in de top drie gekampeerd. Hetzelfde fenomeen zien we bij ‘Matilda the Musical’, waar het succes ervoor gezorgd heeft dat Dany De Vito’s - veel betere - verfilming van Roald Dahls boek ook weer druk bekeken wordt.

1 Glass Onion: A Knives Out Mystery (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

2 Roald Dahl’s Matilda the Musical (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

3 Knives Out (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

4 Happy Nous Year

5 Sette donne e un mistero

6 The Grinch

7 How the Grinch Stole Christmas

8 The Holiday

9 Matilda

10 Pinokkio (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)