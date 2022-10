Deze films mag u niet missen op televisie: Jamie-Lee Curtis als de ultieme scream queen, een horrorklassieker en een bloederige variant op ‘Groundhog Day’

PLAY4, VRIJDAG 28 OKTOBER, 20.35

In 2017 leverde Italiaans regisseur Andy Muschietti het eerste deel af van ‘It’, zijn verfilming van de duizend pagina’s tellende horrorklassieker van Stephen King. Het boek hanteerde een flashbackstructuur, waarin de personages het eerst als kinderen en, dertig jaar later, als volwassenen opnemen tegen Pennywise, de moordende clown. De eerste film concentreerde zich op de kinderen; dankzij het enorme succes werd al snel groen licht gegeven voor deel twee, waarin de volwassenen aan bod komen. Muschietti toont zich opnieuw een vakman, gespecialiseerd in het ensceneren van jump scares. En Bill Skarsgard is nog steeds creepy als Pennywise. Bovendien wordt de horror vaak gekoppeld aan een oprechte tragiek, zoals gaybashing in de openingsscène. Net zoals in de eerste film haast Muschietti zich echter té snel van de ene gruwelscène naar de andere, waardoor de personages verloren lopen in het gewoel.

CANVAS, VRIJDAG 28 OKT., 22.15

Sofia Coppola regisseerde deze remake van de Clint Eastwood-film uit 1971, over een gewonde soldaat (Colin Farrell) die tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog onderdak krijgt in een meisjesschool in vijandelijk gebied. Dromerig, visueel verrukkelijk en prima geacteerd, hoewel een deel van het origineel verloren gaat.

‘HALLOWEEN’ ★★★★☆

PLAY6, VRIJDAG 28 OKTOBER, 22.15

Zelfs na elvendertig sequels, reboots en rip-offs blijft dit origineel van John Carpenter als een huis overeind. Een omineuze score, elegant camerawerk, Jamie Lee Curtis als ultieme scream queen en een poepsimpele plot (ontsnapte maniak snijdt babysitters aan flarden) vormen samen een ware horrorklassieker.

VTM 4, VRIJDAG 28 OKTOBER, 22.35

Variant op ‘Groundhog Day’, waarin een studente telkens opnieuw de dag beleeft waarop ze vermoord wordt, tot ze de moordenaar kan ontmaskeren. Plezierige mix van humor en gruwel, waarin de clichés van het genre liefdevol op de korrel worden genomen, zonder dat de film aan spankracht verliest.

‘IDA’ ★★★★☆

NPO 2, VRIJDAG 28 OKTOBER, 0.23

Pools kleinood over een novice die in de jaren 60 ontdekt dat ze afstamt uit een joods gezin, dat haar tijdens de oorlog afstond om haar leven te redden. Ingetogen, in sfeervol zwart-wit gedraaid en bewust compact drama (82 minuten en klaar), dat ondanks de minimalistische opzet toch diep ontroerend werkt.

‘YUMMY’ ★★★½☆

VTM 3, ZATERDAG 29 OKT., 22.35

De eerste Vlaamse zombiefilm, waarin Maaike Neuville naar een louche Oost-Europese kliniek trekt voor een goedkope borstreductie, maar op de vlucht moet slaan voor een horde ondoden. Regisseur Lars Damoiseaux gáát er echt voor, met liters bloed, veel gore en zalig ziekelijke humor.

CANVAS, ZATERDAG 29 OKT., 0.00

Een rodeocowboy komt onder de hoeven van zijn paard terecht en loopt een hoofdblessure op, waardoor hij zijn passie voorgoed vaarwel moet zeggen. Zijn familie rekent echter op zijn inkomen, dus staat hij voor een groot dilemma. Lyrisch en pakkend drama van Chloé Zhao over gekrenkte mannelijkheid.

BBC 2, ZATERDAG 29 OKTOBER, 0.55

Klassieker van William Friedkin, met Linda Blair als 12-jarig meisje in de ban van een demon en Ellen Burstyn als haar wanhopige moeder. De gore effecten en gruwelijke finale werden legendarisch, maar dit is ook een oprecht meeslepend drama. Daarom blijft de film bijna 50 jaar later nog steeds overeind.

NPO 3, ZONDAG 30 OKTOBER, 15.23

Een brave bankier (Johan Heldenbergh) besluit om zijn leven een nieuwe wending te geven en het te proberen maken als acteur. Iedereen verklaart hem voor gek, behalve zijn 12-jarige dochter Zoë. Charmant familiefilmpje, dat het hart op de juiste plaats heeft.

BBC 2, ZONDAG 30 OKTOBER, 23.50

Een koppel Sudanese vluchtelingen verkrijgt asiel in Engeland en mag hun intrek nemen in een bouwvallige sociale woning. De buren bekijken hen met achterdocht of openlijk racisme, en ook hun huis zelf lijkt hen niet te willen. Goed geacteerde horrorfilm, met geslaagde schrikeffecten en een relevante thematiek.

VTM 3, DINSDAG 1 NOVEMBER, 20.35

Tweede deel van de recente apentrilogie, waarin de menselijke beschaving is verwoest, terwijl de apen steeds intelligenter worden. De plot krijgt shakespeareaanse allures in deze blockbuster. Een bewijs dat je niet altijd je hersenen hoeft uit te schakelen bij een grote Hollywood-film.