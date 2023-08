Deze films mag u niet missen op televisie (van 1 tot 7 september)

‘SPENCER’ ★★★½☆

VRT CANVAS, VRIJDAG 1 SEPTEMBER, 21.45

BIOPIC Na ‘Jackie’ (over Jacqueline Kennedy) maakte Pablo Larraín opnieuw een portret van een vrouw aan de marge van de macht: Lady Di. En net als bij ‘Jackie’ verwacht u maar beter geen traditionele biopic: Larraín concentreert zich op het kerstfeest van de koninklijke familie in Sandringham House, anno 1991. Het huwelijk van Diana en prins Charles zit in een diepe crisis. Ze wordt genegeerd door haar voltallige schoonfamilie – communicatie gebeurt vooral via afkeurende blikken – en blijft alleen met haar mentale problemen en haar eetstoornis. Gaandeweg krijgt ‘Spencer’ iets van een surreële psychologische horrorfilm: ‘The Shining’ als alle spoken royalty waren. Fluisterende, vaagweg dreigende bedienden zijn altijd op de achtergrond aanwezig, de koninklijke familie ziet en hoort alles zonder zichzelf te laten zien of horen en Diana raakt steeds meer geïsoleerd. Dat levert een beklemmende, claustrofobische film op, met Kristen Stewart in een glansrol.

‘ATOMIC BLONDE’ ★★★½☆

VTM 2, VRIJDAG 1 SEPTEMBER, 20.35

ACTIE Charlize Theron kickt ass als geheim agente die tijdens de laatste dagen van de Koude Oorlog naar Berlijn wordt gestuurd. De plot is een beetje een rommeltje, maar wát een actiescènes en wát een coole stilering: overal neon en graffiti, een vuil punksfeertje en enkele onvergetelijke shots van Theron in een ijsbad.

‘DEATH BECOMES HER’ ★★★½☆

VTM 4, VRIJDAG 1 SEPTEMBER, 20.35

KOMEDIE Destijds geflopt, maar nu stilaan toe aan een herwaardering: in deze zwarte komedie van Robert Zemeckis drinken Meryl Streep en Goldie Hawn een elixir dat hun het eeuwige leven geeft. De toon en humor zijn cartoonesk, de speciale effecten spectaculair voor hun tijd en de cast heeft er zin in.

‘BENEDETTA’ ★★★★☆

VTM 3, VRIJDAG 1 SEPTEMBER, 22.25

DRAMA Paul Verhoeven die een film maakt over lesbische 17de-eeuwse nonnen: die pitch alleen al doet elke filmfan watertanden. En Verhoeven stelt niet teleur, met een heerlijk kitscherig, vaak bewust hilarisch melodrama, inclusief droomscènes waarin de Heiland zelve slangen te lijf gaat met een zwaard!

‘MID90S’ ★★★½☆

NPO 3, VRIJDAG 1 SEPTEMBER, 23.00

DRAMA Regiedebuut van Jonah Hill, over een jongen van 13 die terechtkomt in het skaterwereldje van Los Angeles, medio jaren 90. Een erg persoonlijk project, met weinig plot, maar veel aandacht voor de authentieke personages. De piepjonge Sunny Suljic overtuigt volledig in de hoofdrol.

Beeld TMDb

‘CALENDAR GIRLS’ ★★★☆☆

VRT 1, VRIJDAG 1 SEPTEMBER, 0.10

KOMEDIE Britse tragikomedie, gebaseerd op ware feiten, over een groepje Britse vrouwen op leeftijd (Helen Mirren, Julie Walters, Penelope Wilton) die besluiten een naaktkalender te maken ten voordele van kankeronderzoek. Zachtaardig filmpje met het hart op de juiste plaats, te consumeren met thee en een koekje.

Beeld DOCUMENTATION

‘STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER’ ★★★★☆

VTM 2, ZATERDAG 2 SEPTEMBER, 20.25

SCIFI Na de controverse rond ‘The Last Jedi’ werd J.J. Abrams weer aan boord gehaald om de fans hun zin te geven. Dat levert wat narratieve gaten in de trilogie op (Palpatine is terug, écht?), maar nuchter bekeken is en blijft dit een amusante afsluiter van de saga, met een paar knetterende actiescènes.

Beeld IMDb

‘WATERWORLD’ ★★★½☆

VTM 3, ZONDAG 3 SEPTEMBER, 20.30

ACTIE Deze ambitieuze avonturenfilm over een wereld waar de poolkappen zijn gesmolten, werd destijds met de grond gelijkgemaakt. Maar dertig jaar afstand schept perspectief: het concept (‘Mad Max’ op het water) is ambitieus, het ziet er geweldig uit en de actieregie van Kevin Reynolds mag er zijn.

‘DR. NO’ ★★★½☆

VTM 4, ZONDAG 3 SEPTEMBER, 20.35

Actie De allereerste Bondfilm was niet de beste, maar leverde wel de blauwdruk voor de rest van de serie én introduceerde Sean Connery als het summum van sixties cool. Ook de eerste bondgirl was meteen een hit: de scène waarin Ursula Andress in haar witte bikini uit de golven oprijst, werd terecht iconisch.

‘CHILDREN OF MEN’ ★★★★½

BBC 1, ZONDAG 3 SEPTEMBER, 0.40

SCIFI Eén van de beste films van het nieuwe millennium. In een toekomst waarin om één of andere reden geen kinderen meer worden geboren, ontmoet Clive Owen toch een zwangere vrouw en probeert hij haar in veiligheid te brengen. De actiescènes, vaak gedraaid in minutenlange takes, zijn adembenemend.

‘MANHUNTER’ ★★★★☆

BBC 2, MAANDAG 4 SEPTEMBER, 0.15

THRILLER Nee, Anthony Hopkins was niet de eerste die psychiater-kannibaal Hannibal Lecter speelde. Dat was Brian Cox, in deze Michael Mann-verfilming van de roman ‘Red Dragon’. Een gebalde vuist van een film, die hard aankomt en geen seconde te lang duurt. Mann drenkt naar goede gewoonte alles in koel blauw licht.