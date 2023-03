Deze films mag u niet missen op televisie (van 10 tot 16 maart): ‘Het meisje met de parel’, kantoorslaaf Keanu Reeves en horror met Emily Blunt

‘PARASITE’ ★★★★☆

NPO 2, VRIJDAG 10 MAART, 23.30

DRAMA Koreaans grootmeester Bong Joon-ho leverde in 2019 de eerste niet-Engelstalige Oscarwinnaar voor Beste Film af, met deze vlijmscherpe satirische thriller. Het verhaal draait rond de straatarme familie Kim, die binnendringt in het leven van het rijke gezin Park. Zoon en dochter Kim doen zich voor als bijlesgevers en zowel de huishoudster als de chauffeur van het gezin Park worden vakkundig buitenspel gezet om vader en moeder Kim ook een job te geven. Maar wie zijn de échte parasieten: arm of rijk? De commentaar van Bong op de Koreaanse klassenmaatschappij is niet bepaald subtiel, maar de plot zit boordevol verrassingen, de spanning wordt subliem opgebouwd en de mise-en-scène is zodanig vlekkeloos dat we Hitchcock vanuit het graf goedkeurend hoorden grommen. Dit is intelligente maar toegankelijke publiekscinema, met een inktzwart gevoel voor humor en veel visuele flair.

‘A QUIET PLACE’ ★★★½☆

VTM 4, VRIJDAG 10 MAART, 20.35

HORROR Film van John Krasinski, over een gezin dat in een postapocalyptische wereld in doodse stilte probeert te overleven, omdat het minste geluid bloeddorstige zombies kan aantrekken. Bevat een paar memorabele scènes, inclusief één waarin Emily Blunt geluidloos moet proberen te bevallen.

‘GIRL WITH A PEARL EARRING’ ★★★★☆

EEN, VRIJDAG 10 MAART, 22.50

BIOPIC Colin Firth speelt Johannes Vermeer, die in opdracht van zijn mecenas een portret schildert van zijn dienstmeisje Griet (Scarlett Johannson) – ‘Het meisje met de parel’, later wellicht zijn bekendste werk. Visueel verrukkelijk historisch drama, met subtiel acteerwerk.

‘THE MATRIX’ ★★★★½

PLAY6, VRIJDAG 10 MAART, 23.00

SF In 1999 maakten de Wachowski’s de facto de eerste film van de 21ste eeuw: een visionaire sciencefictionfilm, met Keanu Reeves als kantoorslaaf die ontdekt dat de hele wereld eigenlijk een computersimulatie is. De op anime geënte actiescènes zijn nog altijd verbluffend, het concept ijzersterk.

‘GOODBYE CHRISTOPHER ROBIN’ ★★★½☆

VTM, ZATERDAG 11 MAART, 15.05

BIOPIC Biografische film over A. A. Milne, de schrijver van ‘Winnie the Pooh’, en zijn relatie met zijn eigen zoon, Christopher Robin (aka Janneman Robinson). De film volgt platgetreden paden, maar er wordt prima geacteerd en het scenario heeft een duistere ondertoon.

‘PITCH PERFECT’ ★★★☆☆

VTM 3, ZATERDAG 11 MAART, 20.35

KOMEDIE Het eerste en beste deel van de reeks muzikale komedies, met Anna Kendrick als studente die mee gaat zingen in een a-capellagroep. Behoorlijk geestig, ondanks de aanwezigheid van Rebel Wilson. Kendrick is onweerstaanbaar als altijd en ‘The Cup Song’ zal nog drie dagen door uw hoofd spoken.

‘NOS BATAILLES’ ★★★☆☆

CANVAS, ZATERDAG 11 MAART, 22.40

DRAMA Min of meer een Franse versie van ‘Kramer vs. Kramer’, waarin Romain Duris wordt verlaten door zijn vrouw en alleen zorg moet dragen voor zijn twee kinderen. Geen evidentie, omdat hij ondertussen op zijn werk strijdt voor betere arbeidsvoorwaarden. Prima geacteerd, met een goeie dynamiek tussen de personages.

‘THE THIRD MAN’ ★★★★★

BBC 2, ZONDAG 12 MAART, 15.40

DRAMA Legendarische film noir, in 1949 gedraaid in de nog steeds verwoeste stad Wenen. Joseph Cotton gaat op zoek naar zijn spoorloze vriend (Orson Welles), maar ontdekt dat die bezig was met louche zaakjes. Een masterclass in zwart-witcinema, opgetrokken uit diepe schaduwen. De zithermuziek is onvergetelijk.

‘THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN’ ★★★★☆

VTM 3, ZONDAG 12 MAART, 20.30

DRAMA Felix van Groeningen verfilmt het toneelstuk van Johan Heldenbergh en Mieke Dobbels, over een koppel countryzangers dat hun dochtertje verliest. Veerle Baetens verving Dobbels voor de verfilming; een ontroerend portret, smaakvol geregisseerd en vol sterke liedjes.

‘SCHINDLER’S LIST’ ★★★★½

VTM 3, DINSDAG 14 MAART, 20.35

DRAMA Steven Spielberg verbaasde vriend en vijand met dit integere holocaustdrama, waarin Liam Neeson Oskar Schindler speelt, een Poolse fabriekseigenaar die 1.100 joden redde van de gaskamers. Gedraaid in een semi-documentairestijl. Ralph Fiennes beleefde zijn doorbraak als nazi-commandant Goeth.

‘PANIC ROOM’ ★★★½☆

VTM 4, DONDERDAG 16 MAART, 20.35

THRILLER David Fincher spoelde de financiële flop van ‘Fight Club’ door met deze inventieve, claustrofobische thriller waarin hij zijn camera fluks door het decor laat zoeven. Jodie Foster en haar dochter, de piepjonge Kristen Stewart, verschuilen zich in hun panic room wanneer er wordt ingebroken. Maar wat dan?