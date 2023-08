Deze films mag u niet missen op televisie (van 11 tot 17 augustus)

‘GLORIA BELL’ ★★★☆☆

PLAY 7, VRIJDAG 11 AUGUSTUS, 20.35

DRAMA Hebt u het ook al eens meegemaakt? U staat in een café in uw eentje aan de toog. Terwijl u uw ledematen een klein beetje laat meewiegen met de beat van de muziek, scant u met uw ogen de ruimte, misschien wel in de hoop oogcontact te maken met iemand die net als u op zoek is naar een liefje. U weet maar nooit dat het vandaag uw geluksdag is, en dat u straks naar huis zult gaan met het telefoonnummer van de persoon die misschien de liefde van uw leven zal worden... Het stekende verlangen, de onderhuids borrelende hoop, de bittere ontgoocheling wanneer u toch weer alleen naar huis trekt: het zit allemaal vervat in het mooie, maar wrange ‘Gloria Bell’, het door de Chileense cineast Sebastián Lelio (‘Una mujer fantástica’, ‘Disobedience’) geregisseerde portret van een ouder wordende gescheiden vrouw (de schitterende Julianne Moore) die in de nachtclubs van LA op zoek is naar een mespuntje liefde.

‘THE DA VINCI CODE’ ★★★☆☆

VTM, VRIJDAG 11 AUGUSTUS, 22.05

THRILLER Mocht u zich na de entertainende schattenjacht van professor Langdon (Tom Hanks) afvragen of het historisch waar is dat Leonardo da Vinci allerlei geheime boodschappen verborg in zo’n vrijwel onmogelijk te openen cryptex: nee, die draagbare kluis is een verzinsel van schrijver Dan Brown. Sorry voor de spoiler!

'The Da Vinci Code' Beeld RTL

‘BEHIND THE CANDELABRA’ ★★★★☆

NPO 3, VRIJDAG 11 AUGUSTUS, 23.05

DRAMA Michael Douglas als de boogiewoogieënde, in uitzinnige glitterkostuums en extravagante bontmantels gestoken pianist Liberace! En de al even fantastische Matt Damon als diens tragische toyboy Scott Thorson! U hoeft alleen maar te kijken en te genieten, liefst met een brandende kandelaar naast u.

'Behind the Candelabra' Beeld INTERNET

‘STAR WARS: EPISODE VI – RETURN OF THE JEDI’ ★★★★☆

VTM 2, VRIJDAG 11 AUGUSTUS, 20.30

SF Die irritante Ewok-pluisbeesten mogen ze wat ons betreft in de Sarlacc-put gooien. Gelukkig bevat het slot van de originele ‘Star Wars’-trilogie een hoop elementen die wél episch zijn: de comeback van Han Solo! De Speeder-achtervolging! Het ultieme duel tussen Luke en de Emperor!

Beeld Humo

‘THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING’ ★★★★½

PLAY4, VRIJDAG 11 AUGUSTUS, 20.35

FANTASY Twintig jaar na de release van het laatste deel van Peter Jacksons ‘Lord of the Rings’-trilogie zijn wij er nog altijd niet uit welke scène we het indrukwekkendst vonden: het ontsteken van de vuurbakens van Gondor, of de toespraak van koning Theoden (‘Dood! Dood! Dood!’).

Beeld rv

‘KNIVES OUT’ ★★★½☆

VTM, ZATERDAG 12 AUGUSTUS, 20.30

KOMEDIE Quizvraagje: wie is even flamboyant als Hercule Poirot en lost moeiteloos de ingewikkeldste moordmysteries op? Witse? Fout: Benoit Blanc (de schitterende Daniel Craig) natuurlijk, de excentrieke privédetective die in 2019 zijn intrede maakte in Rian Johnsons komische whodunit ‘Knives Out’.

'Knives Out' Beeld /

‘THOR: RAGNAROK’ ★★★½☆

VTM 2, ZATERDAG 12 AUGUSTUS, 20.25

SUPERHELDEN De ondergang van het Marvel Cinematic Universe is nabij, maar niet getreurd: Thors derde, door Taika Waititi geregisseerde soloavontuur uit 2017 zal voor eeuwig één van de geestigste en meest verfrissende films uit het hele MCU blijven. Blijf zitten voor de kippenvelverwekkende post credits-scène!

'Thor: Ragnarok' Beeld Marvel - RV

‘LES AVENTURES DE RABBI JACOB’ ★★★☆☆

VTM 4, ZONDAG 13 AUGUSTUS, 20.35

KOMEDIE ’s Morgens pistolets, ’s middags eens níét op bezoek bij de schoonouders, en ’s avonds gieren en brullen met de onnavolgbare Louis de Funès, die in deze onverwoestbare klassieker van Gérard Oury in een kuip vol vloeibare gom tuimelt: dát is wat we een perfecte zondag noemen!

Rabbi Jacob Beeld rv

‘ESCAPE FROM NEW YORK’ ★★★★☆

VTM 4, MAANDAG 14 AUGUSTUS, 20.35

SF Toegegeven: de speciale effecten in dit meesterwerkje van John Carpenter ogen gedateerd. Blijven wél als majestueuze kathedralen overeind: de nachtelijke atmosfeer in het postapocalyptische New York, de ooglap van Snake Plissken (Kurt Russell), en de grensverleggende elektronische score van Carpenter himself.

'Escape from New York' Beeld DOCUMENTATION

‘FRANTIC’ ★★★☆☆

PLAY5, MAANDAG 14 AUGUSTUS, 20.35

THRILLER Niet alleen één van de meest onderschatte films uit het oeuvre van Roman Polanski, maar wat ons betreft ook één van de allerbeste thrillers uit de late jaren 80. Zenuwslopend én hilarisch hoogtepunt: de over de daken van Parijs kruipende Harrison Ford die ineens één van zijn schoenen verliest.

'Frantic' Beeld SBS BELGIUM

‘PITCH BLACK’ ★★★☆☆

VTM 2, DINSDAG 15 AUGUSTUS, 22.20

SF Wij zien deze week maar liefst twéé jeugdhelden aan het werk op het tv-scherm: Snake Plissken (in ‘Escape from New York’) en Richard B. Riddick, de kaalgeschoren ruimterabauw met de diep rommelende basstem en de oneindig coole lasbril. Zie Riddick strijd voeren tegen gevleugelde aliens in deze sf-cultclassic.