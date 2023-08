Deze films mag u niet missen op televisie (van 18 tot 24 augustus)

‘CELLE QUE VOUS CROYEZ’ ★★★½☆

CANVAS, VRIJDAG 18 AUGUSTUS, 22.00

DRAMA Claire (Juliette Binoche) is een literatuurprofessor van rond de 50 die op Facebook wordt ontvriend door haar ex. Om hem te kunnen blijven stalken, creëert ze een fake profiel als de 24-jarige Clara. Gevolg: de jonge assistent van haar ex valt als een baksteen voor Clara, en zo voelt Claire zich eindelijk nog eens gezien en geliefd – zij het dan op virtuele wijze. Dit thrillerdrama van Safy Nebbou roept herinneringen op aan de onderkoelde vrouwenthrillers van Claude Chabrol. Gebreken zijn er wel: de plotwendingen zijn niet allemaal even overtuigend en de manier waarop naar sociale media wordt gekeken, verraadt dat de makers niet bepaald van de digitale generatie zijn. Maar het drama is meeslepend en de thematiek rond de status van oudere vrouwen in een maatschappij geobsedeerd door jeugd komt wél sterk uit de verf. Juliette ­Binoche overtuigt zoals steeds.

‘STAR WARS: THE FORCE AWAKENS’ ★★★½☆

VTM 2, VRIJDAG 18 AUGUSTUS, 20.30

SF J.J. Abrams gaf de franchise een doorstart met dit van nostalgie doordrongen zevende deel. De film speelt op veilig met een verhaal dat een doorslagje is van de eerste aflevering ‘A New Hope’, maar brengt veel fun en heeft met Daisy Ridley, Adam Driver en Oscar Isaac een sterke cast.

Star Wars: The Force Awakens Beeld © 2015 Lucasfilm

‘SCHNEIDER VS. BAX’ ★★★☆☆

NPO 3, VRIJDAG 18 AUGUSTUS, 22.50

KOMEDIE Typische droge zwarte komedie van Alex van Warmerdam, over twee huurmoordenaars (Tom Dewispelaere en Van Warmerdam zelf) die het tegen elkaar opnemen tussen het wuivende riet van een Nederlands natuurgebied. De plot van een Coen-film met een extra scheut absurdisme en afstandelijkheid.

Schneider vs. Bax Beeld TMDb

‘THE MARTIAN’ ★★★★☆

VTM 3, ZATERDAG 19 AUGUSTUS, 20.35

SF Matt Damon speelt een astronaut die alleen achterblijft op Mars en het daar enkele jaren in z’n eentje moet zien te redden. ‘Robinson Crusoë’ in de ruimte, met veel visuele panache geregisseerd door Ridley Scott. De toon is verrassend optimistisch (hoera voor de wetenschap!) en het script is oprecht geestig.

The Martian Beeld Humo

‘DE WITTE VAN SICHEM’ ★★★½☆

VRT 1, ZATERDAG 19 AUGUSTUS, 22.35

DRAMA Robbe De Hert herinterpreteerde de roman van Ernest Claes én ‘De witte’, de eerste verfilming uit 1934. Van een pittoresk Vlaams vertelsel over een blonde belhamel maakte De Hert zowaar een drama over de opkomst van het socialisme, zonder aan de kern van de plot te raken. Claes had het moeten weten.

De Witte van Sichem Beeld RV

‘THE KILLING OF A SACRED DEER’ ★★★★☆

CANVAS, ZATERDAG 19 AUGUSTUS, 23.00

THRILLER Bevreemdende thriller van de Griekse absurdist Yorgos Lanthimos, met Colin Farrell als emotioneel afgestompte chirurg die door een vreemde jongeman (Barry Keoghan) wordt geconfronteerd met een fout uit het verleden. Hypnotiserend van de eerste minuut tot de finale.

The killing of a sacred deer Beeld rv

‘D’ARDENNEN’ ★★★½☆

VTM 3, ZATERDAG 19 AUGUSTUS, 23.10

DRAMA Debuutfilm van Robin Pront ­(‘Zillion’). Kevin Janssens is in grootse doen als Kenneth, die vrijkomt uit de gevangenis om te ontdekken dat zijn vriendin (Veerle Baetens) aanpapt met zijn broer (Jeroen Perceval). Een terneerdrukkende, winterse, visuele stijl, doorleefde acteerprestaties en een gedurfde finale.

Kevin Janssens en Veerle Baetens in 'D'Ardennen'. Beeld Savage Films

‘BASIC INSTINCT’ ★★★½☆

VTM 2, ZONDAG 20 AUGUSTUS, 21.40

THRILLER De erotische thriller beleefde zijn – pun not intended – hoogtepunt met deze hitsige film noir van Paul Verhoeven uit 1992. Michael Douglas speelt een flik die een moordzaak onderzoekt, Sharon Stone is de hoofdverdachte: voor je ’t weet, zit je midden in een totaal geflipte cocktail van seks en geweld.

Basic Instinct Beeld NTR

‘DE PATRICK’ ★★★☆☆

VTM, ZONDAG 20 AUGUSTUS, 22.25

TRAGIKOMEDIE Opnieuw Kevin Janssens, deze keer als de mede-uitbater van een nudistencamping in Wallonië. Zijn leven ontspoort wanneer iemand z’n lievelingshamer steelt. Voelt een beetje aan als een kortfilm die tot 90 minuten werd gerekt, maar de ijle toon is fascinerend en de droge humor werkt prima.

Kevin Janssens in 'De Patrick' Beeld RV

‘THE GREEN BUTCHERS’ ★★★½☆

NPO 2, ZONDAG 20 AUGUSTUS, 23.28

KOMEDIE Zwarte komedie van Anders ­Thomas Jensen, met Mads Mikkelsen en Nikolaj Lie Kaas als twee vrienden die een slagerij openen. Na de onfortuinlijke dood van een elektricien ligt plots een nieuwe vleesspecialiteit in de koelvitrine. De humor zit op een specifieke golflengte, maar de fans zullen hun plezier niet op kunnen.

THE GREEN BUTCHERS Beeld Humo

‘THE ELEPHANT MAN’ ★★★★★

BBC 2, MAANDAG 21 AUGUSTUS, 0.15

DRAMA Nadat producent Mel Brooks ‘­Eraserhead’ had gezien, haalde hij ­David Lynch aan boord om dit drama over de misvormde John Merrick (John Hurt) te regisseren. Goede keuze: Lynch blijft trouw aan de plot, maar geeft hem een mysterieus sfeertje mee, plus een wondermooie zwart-witfotografie. Meesterwerk.