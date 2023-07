Deze films mag u niet missen op televisie (van 21 tot 27 juli)

‘GROSSE FREIHEIT’ ★★★★☆

CANVAS, DONDERDAG 27 JULI, 22.05

DRAMA In het echte leven zouden we het waarschijnlijk niet zo aangenaam vinden om in de doucheruimte van de nor te worden besprongen door acht kaalgeschoren bajesklanten, maar dat neemt niet weg dat wij een zwak hebben voor gevangenisfilms. ‘The Shawshank Redemption’, ‘Midnight Express’, ‘Escape from Alcatraz’: wat al die meesterwerkjes gemeen hebben – behalve gemene cipiers en rinkelende sleutelbossen – is dat je altijd weer met hart en ziel zit te supporteren voor de achter slot en grendel zuchtende hoofdpersoon. Het is niet anders in deze prachtige Duitse film over een man (de fantastische Franz Rogowski) die anno 1968 vanwege zijn seksuele geaardheid in ’t cachot vliegt. Zoals de genreregels voorschrijven wordt er weleens een rectum geïnspecteerd, maar daarenboven groeit ‘Grosse Freiheit’ van een rauwe gevangenisfilm uit tot een zielsaangrijpend drama over vriendschap door de tralies heen.

‘GIRL’ ★★★★☆

CANVAS, VRIJDAG 21 JULI, 20.55

DRAMA Het was goed dat het wereldwijd bekroonde debuut van Lukas Dhont in 2018 aan de basis lag van een maatschappelijk debat over transgenders, maar laten we daarnaast vooral niet vergeten dat ‘Girl’ in allereerste instantie een prachtig portret is van een opgroeiend meisje én van haar bezorgde vader.

‘PIRATES OF THE CARIBBEAN: SALAZAR’S REVENGE’ ★★★☆☆

VTM 3, VRIJDAG 21 JULI, 20.35

AVONTUUR Hojo-hojo! Haal uw beste rum boven, want kapitein Jack Sparrow gaat nog eens loos. In één van de leukste scènes vertelt een ouwe piraat de mop over het skelet in de kroeg: de grote kraakvis mag ons kraken als het niet Sir Paul McCartney is!

‘DEEP BLUE SEA’ ★★★½☆

PLAY6, VRIJDAG 21 JULI, 20.35

ACTIE In een laboratorium te midden van de oceaan worden enkele wetenschappers belaagd door enkele genetisch gemanipuleerde killer-haaien. En yep: deze actiefilm is zo ridicuul én zo genietbaar als die schitterende pitch belooft. Hoogtepunt: de brutaal onderbroken ‘Nature can be lethal’-speech van Samuel L. Jackson.

‘LES MISÉRABLES’ ★★★★☆

NPO 3, ZATERDAG 22 JULI, 22.10

THRILLER Nu ze in Frankrijk nog steeds de uitgebrande autowrakken aan het tellen zijn, is het moment aangebroken om eens te kijken naar deze rauwe Franse thriller over een flik die tijdens een hete zomerdag in de Parijse banlieues te maken krijgt met ziedende haat, uitzichtloze armoede en wanhopige jongeren.

‘MINARI’ ★★★☆☆

CANVAS, ZONDAG 23 JULI, 22.00

drama In het filmjaar 2021 waren er maar weinig films die zó werden bewierookt – vijf Oscarnominaties! – als dit op feiten gebaseerde drama over een Koreaanse familie die een bestaan tracht op te bouwen in een boerengemeenschap in Arkansas. Wij vonden ‘Minari’ iets te sentimenteel, maar vorm vooral uw eigen mening.

‘LAWRENCE OF ARABIA’ ★★★★★

VTM 4, ZONDAG 23 JULI, 20.35

AVONTUUR We horen wat u denkt: liever enkele cocktails op een zomers terras dan een 218 minuten durende film uit de oude doos. Wie toch kijkt, zal niet alleen merken dat David Leans classic nog geen kameelhaartje is verouderd, maar ook dat de woestijnavonturen van Peter O’Toole sneller voorbijglijden dan een zomeravond.

‘SILENCE OF THE LAMBS’ ★★★★★

PLAY5, MAANDAG 24 JULI, 20.35

THRILLER Is het u al eens opgevallen dat dit meesterwerk u radicaal in het perspectief drukt van een vrouw – Clarice Starling – die overeind tracht te blijven in een mannenwereld? ‘In wezen,’ zo zei Jodie Foster ooit, ‘zitten Clarice en Hannibal allebei in een gevangenis: hij in zijn cel, zij in een verstikkende mannenwereld.’

‘CORPUS CHRISTI’ ★★★½☆

CANVAS, DINSDAG 25 JULI, 22.05

THRILLER Als in trance zitten de kerkgangers te luisteren naar de jonge, pas in het stadje gearriveerde priester. Wat zij niet weten, maar wij wel, is dat die jongeman in werkelijkheid een ex-bajesklant is die de identiteit van een geestelijke heeft aangenomen. Deze Poolse thriller zal u anders doen kijken naar hosties en habijten.

‘THE BOURNE ULTIMATUM’ ★★★½☆

VTM 2, WOENSDAG 26 JULI, 20.30

ACTIE Hoor de adrenaline pompen: na twee fantastische episodes (‘The Bourne Identity’ en ‘The Bourne Supremacy’) lukte het regisseur Paul Greengrass om de actie naar een nóg opwindender niveau te tillen. Vooral de car chase in de straten van New York City zou zelfs Ethan Hunt naar adem doen happen.

‘THE WICKER MAN’ ★★★★☆

CANVAS, WOENSDAG 26 JULI, 21.55

HORROR Yes! Canvas biedt u de gelegenheid om één van de beste occulte horrorfilms te leren kennen. Neen, níét de lamlendige remake met Nicolas Cage uit 2006, maar de classic uit 1973 met de in onvergetelijke oneliners grossierende Christopher Lee: ‘Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man!’