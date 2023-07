Deze films mag u niet missen op televisie (van 28 juli tot 3 augustus)

DRAMA Tranen van ontroering spatten tegen de muren – oei, ons mooie vliesbehang! – als wij terugdenken aan de door merg en been klievende slotscènes uit ‘Portrait de la jeune fille en feu’, Céline Sciamma’s hoogstaande, op het eind van de 18de eeuw gesitueerde drama over de verzengende liefde tussen een kunstschilderes (Noémie Merlant) en een aristocratische jongedame (Adèle Haenel) die op het punt staat om dik tegen haar zin te worden uitgehuwelijkt aan een saaie Italiaanse edelman. Voor de manier waarop Sciamma dit ogenschijnlijk eenvoudige liefdesverhaal laat openbloeien tot een hartverscheurende tragedie, bestaat maar één woord: meesterlijk. Haenel heeft de filmwereld vaarwel gezegd omdat ze het seksueel grensoverschrijdende gedrag in de Franse filmindustrie kotsbeu was. Zij laat ons een prachtige vertolking na in een magistrale klassieker.

‘THE MEG’ ★★★☆☆

PLAY 6, VRIJDAG 28 JULI, 20.35

ACTIE Vergeet Barbenheimer: de enige film waar wij deze zomer écht naar uitkijken, is het in augustus uitkomende ‘The Meg 2', het vervolg op de vermakelijke actieflick waarin Jason Statham met de harpoen in de hand en onder het grommen van ‘Kauw op dit!’ strijdt tegen een gigantische killerhaai. Hap!

‘STAR WARS: A NEW HOPE’ ★★★★½

VTM 2, VRIJDAG 28 JULI, 20.30

SF Zonder zwanzen: minstens één keer per jaar kijken wij naar de allereerste en nog steeds schitterende ‘Star Wars’ met niets anders aan dan onze vintage ‘Star Wars’-zwembroek. En telkens opnieuw krijgen wij kippenvel van de rondflitsende X-Wing-toestellen, de gierende TIE-fighters en de knetterende lichtsabels.

‘THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING’ ★★★★½

PLAY 4, VRIJDAG 28 JULI, 19.45

FANTASY We hoeven u allicht niet te vertellen dat Peter Jacksons luisterrijke verfilming van Tolkiens meesterwerk uitpuilt van de onvergetelijke scènes. Ons favoriete moment: de prachtige muziek die componist Howard Shore laat aanzwellen wanneer Gandalf in de Mijnen van Moria besluit om héél even licht te maken.

‘THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI’ ★★★★☆

CANVAS, ZONDAG 30 JULI, 21.35

DRAMA Was u ook zo onder de indruk van het magnifieke ‘The Banshees of Inisherin’ van Martin McDonagh? Kijk dan zeker eens naar zijn wondermooie vorige film, waarin de cineast met eindeloos veel mededogen peilt naar de angsten en de frustraties van de kleine, blanke Amerikaan.

‘DE HELAASHEID DER DINGEN’ ★★★★☆

VTM, ZONDAG 30 JULI, 22.15

DRAMA In zijn rauwe doch zielsaangrijpende verfilming van het boek van Dimitri Verhulst trekt Felix Van Groeningen u binnen in de bezopen wereld van de familie Strobbe. In de onvergetelijkste scène wagen Celle, Petrol, Breejen en Koen Strobbe zich aan de Ronde van Frankrijk voor zuiplappen: probeer dát vooral thuis niet.

‘LICENCE TO KILL’ ★★★½☆

VTM 3, MAANDAG 31 JULI, 20.35

ACTIE Ieder zijn mening, maar voor ons is het indertijd zwaar geflopte ‘Licence to Kill’ de meest onderschatte Bondfilm aller tijden. Robert Davi is een geweldige booswicht, het stuntwerk oogt spectaculair, en de gewichtigheid van de onterecht verguisde Timothy Dalton vormt een voorbode van het sérieux van Daniel Craig.

‘ONCE UPON A TIME IN... HOLLYWOOD’ ★★★★☆

VTM 2, DINSDAG 1 AUGUSTUS, 20.30

DRAMA Wie na zijn schitterend vertolkte en verrassend melancholische reconstructie van het Hollywood van de jaren 60 niet genoeg krijgt van Quentin Tarantino, verwijzen wij graag naar zijn entertainende podcast ‘Video Archives’ en zijn prachtige filmboek ‘Cinema Speculation’.

‘CRANK’ ★★★☆☆

VTM 3, DONDERDAG 3 AUGUSTUS, 22.25

ACTIE Uitzinnige actiefilm over een huurmoordenaar (Jason Statham) die ontdekt dat bij hem een dodelijk gif is ingespoten. Er is maar één manier waarop hij kan beletten dat zijn hart stilvalt: hij moet het adrenalinegehalte in zijn lijf constant op een hoog peil houden. Door, bijvoorbeeld, zijn tepels op startkabels aan te sluiten.

‘THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO’ ★★★☆☆

PLAY 5, DONDERDAG 3 AUGUSTUS, 20.35

MISDAAD De dildoscène is memorabel, maar het beste aan deze verfilming van Larssons ‘Mannen die vrouwen haten’ zijn de vertolkingen: Daniel Craig is prima als journalist Mikael Blomkvist en Rooney Mara draagt als de getraumatiseerde Lisbeth Salander de juiste piercings.

‘ERIN BROCKOVICH’ ★★★½☆

VTM 2, DONDERDAG 3 AUGUSTUS, 23.05

DRAMA Wat wij in het pfos-schandaal nodig hebben, is iemand als Erin Brockovich: een doorzetter die rechtszaken in gang durft te steken, reusachtige schadevergoedingen voor de slachtoffers binnenhaalt, en ondertussen, euh, net als Julia Roberts in de gelijknamige film een indrukwekkend decolleté tentoonspreidt.