Deze films mag u niet missen op televisie (van 29 april tot 5 mei)

‘LION’ ★★★½☆

Canvas, vrijdag 29 april, 21.20

DRAMA Indommelen op de trein houdt een risico in: op ’n keer werden wij zowaar pas wakker toen ons rijtuig zich al op één of ander desolaat rangeerterrein bevond! Maar het kan altijd erger: in het waargebeurde ‘Lion’ belandt de 5-jarige Saroo, een straatarm jongetje uit een afgelegen Indiaas dorpje, na een treinrit van duizenden kilometers in de grootstad Calcutta, waar de uk na een reeks spannende avonturen in een weeshuis verzeilt en wordt opgegeven voor adoptie. Jawadde! In de tweede helft ziet u, ongetwijfeld met de tranen in de ogen, hoe de volwassen Saroo (nu superster Dev Patel) een wanhopige poging onderneemt om de locatie van zijn geboortedorp terug te vinden. Het met zes Oscarnominaties bekroonde ‘Lion’ haalt misschien niet het hoge artistieke niveau van pakweg ‘Belfast’ of ‘The Power of the Dog’, maar we kennen maar weinig verhalen die zó mooi en zó precies de hartsnaren beroeren als de droeve lotgevallen van de onvoorstelbaar moedige Saroo.

‘DER UNTERGANG’ ★★★★☆

NPO 2, vrijdag 29 april, 23.55

OORLOG In afwachting van de ondergang van Poetin kunt u nog eens kijken naar die van Hitler in ‘Der Untergang’, Oliver Hirschbiegels schitterende reconstructie van de laatste tien dagen van de Führer. Maak achteraf uw eigen persiflage op de beroemde scène waarin Adolf in zijn bunker een woede-aanval krijgt.

‘A PRIVATE WAR’ ★★★½☆

NPO 3, vrijdag 29 april, 22.58

OORLOG U vindt Rudi Vranckx er stoer uitzien in z’n scherfvest? Wacht tot u kennismaakt met Marie Colvin, een Amerikaanse oorlogscorrespondente met een ooglap waar zelfs piratenkapitein Scharlaken Rackham voor zou terugdeinzen. In ‘A Private War’ wordt de in 2012 omgekomen Colvin bezield vertolkt door Rosamund Pike.

Beeld Photo News

‘CAPE FEAR’ ★★★★☆

BBC 1, vrijdag 29 april, 23.40

THRILLER Van Juliette Lewis die op de vinger van de psychopatische wraakdemon Max Cady (de fantastische Robert De Niro) staat te zuigen tot het schokkende ‘I’ve got you now, bitch!’-moment: Martin Scorseses remake van de jaren 60-classic ‘Cape Fear’ staat ból van de huiveringwekkende én onvergetelijke taferelen.

ACTIE Oprukkende legioenen! Overzoevende speren! Op elkaar inbeukende schepen! John Woos peperdure verfilming van de Slag bij de Rode Muur, een zeeslag die in China een even mythische status heeft als de Guldensporenslag bij ons, oogt zó groots, episch en overdonderend dat uw tv-scherm uit z’n behuizing zal barsten.

‘INSYRIATED’ ★★★½☆

Canvas, zaterdag 30 april, 22.40

OORLOG Terwijl buiten de granaten inslaan en een onzichtbare sluipschutter schiet op alles wat beweegt, probeert een Syrische familie er in een gebarricadeerde flat de moed in te houden. Een pakkend, door de Belg Philippe Van Leeuw geregisseerd oorlogsdrama dat zich evengoed in Marioepol had kunnen afspelen.

‘VENOM’ ★★★☆☆

VTM 2, zaterdag 30 april, 20.35

ACTIE Een gesjeesde reporter die een symbiose aangaat met een afzichtelijk buitenaards wezen dat zijn tanden graag in een stuk mensenvlees zet: neen, we hebben het níét over de doorsnee Knackjournalist, maar over Eddie Brock (Tom Hardy), de grappige hoofdfiguur van de vermakelijke Marvelfilm ‘Venom’.

‘SICARIO: DAY OF THE SOLDADO’ ★★★☆☆

VTM 3, zaterdag 30 april, 20.25

ACTIE In het vervolg op ‘Sicario’ gaan de bikkelharde CIA-agent Matt (Josh Brolin) en de mysterieuze killer Alejandro (Benicio Del Toro) opnieuw in de clinch met de Mexicaanse drugskartels. Stefano Sollima, gekend van ‘Gomorra’, vervangt Denis Villeneuve waardig in de regiestoel.

‘RIDDICK’ ★★★☆☆

VTM 3, zaterdag 30 april, 22.40

SCIFI Nadat hij eerder losging in ‘Pitch Black’ en ‘The Chronicles of Riddick’, trekt Richard B. Riddick, de door Vin Diesel vertolkte intergalactische rebel met de oneindig coole lasbril, in ‘Riddick’ op een kokendhete planeet ten strijde tegen een groep boosaardige premiejagers én een zwerm gevleugelde monsters. Fun!

‘OORLOGSWINTER’ ★★★½☆

NPO 3, woensdag 4 mei, 22.40

OORLOG Welke boomer heeft Jan Terlouws klassieke jeugdroman over de 15-jarige Michiel, die zich tijdens de Hongerwinter van 1944-45 ontfermt over een neergehaalde Britse piloot, níét gelezen? In 2008 tekende regisseur Martin Koolhoven (‘Brimstone’) voor deze verrassend rauwe verfilming.

‘SHAUN THE SHEEP MOVIE’ ★★★½☆

NPO 3, donderdag 5 mei, 13.30

ANIMATIE Waarschuwing: dit geheel uit plasticine opgetrokken animatietoppertje uit de roemruchte Aardman-studio (‘Wallace & Gromit’) is zó grappig – de koe die over de maan vliegt! De doortocht in sterrenrestaurant Le Chou Brûlé! De oudedametjesvermomming! – dat u zich een beroerte riskeert te lachen, gieren en brullen.