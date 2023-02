Deze films mag u niet missen op televisie (van 3 tot 9 februari): Elton John, puberale comedy en poëzie met een pedofiel

‘MUIDHOND’ ★★★½☆

CANVAS, ZATERDAG 4 FEBRUARI, 22.45

DRAMA Patrice Toye, één van de meest onderschatte en ondergewaardeerde regisseurs van België, maakte deze verfilming van de ophefmakende roman van Inge Schilperoord. Het verhaal draait rond Jonathan (Tijmen Govaerts), een jonge pedofiel die bij gebrek aan bewijzen wordt vrijgelaten uit de gevangenis en terug bij zijn moeder gaat wonen. Hij volgt therapie en lijkt zijn best te doen, maar toch wordt hij akelig close met zijn jonge buurmeisje. Toye veroordeelt haar hoofdpersonage niet, maar zoekt zijn menselijkheid op en brengt zijn verhaal in beeld op de poëtische, wat dromerige manier die in de lijn ligt van eerder werk als ‘Rosie’ en ‘Little Black Spiders’. Die empathie verhindert trouwens niet dat je als kijker constant op je hoede bent: hoever zal de film gaan? Zal Jonathan zijn handen kunnen thuishouden? Een poëtische film, ja, maar het is een duistere poëzie, zonder garantie op een mooi eindvers.

‘LES AVENTURES DE RABBI JACOB’ ★★★☆☆

VTM 4, VRIJDAG 3 FEBRUARI, 20.35

KOMEDIE Eén van de bekendste kluchten met Louis de Funès, waarin hij een antisemitische fabriekseigenaar speelt die achtervolgd wordt door Palestijnse gangsters en zich moet vermommen als een joodse rabbijn. De sequentie in de kauwgomfabriek is een klassiekertje.

‘CLEO’ ★★★☆☆

CANVAS, VRIJDAG 3 FEBRUARI, 22.30

DRAMA Langspeelfilmdebuut van Eva Cools, met Anna Franziska Jäger als het titelpersonage, een tienermeisje dat haar beide ouders verliest in een verkeersongeluk. De vormgeving en toonzetting ruiken soms nog wat te hard naar de filmschool, maar het onderwerp intrigeert en Jäger zet een schitterende prestatie neer.

‘A PERFECTLY NORMALLY FAMILY’ ★★★½☆

NPO 2, VRIJDAG 3 FEBRUARI, 0.21

DRAMA Semiautobiografisch drama van Malou Reymann, over Emma, een tiener die moet leren omgaan met het feit dat haar vader transgender is. Liefdevolle en empathische film over een belangrijk onderwerp – wat is dat eigenlijk, ‘normaal’? – met sterke acteurs.

‘ROCKETMAN’ ★★★★☆

VTM 2, ZATERDAG 4 FEBRUARI, 20.25

BIO Verbeeldingrijke biopic over Elton John die verfrissend genoeg níét kiest voor de oersaaie jukebox-aanpak van ‘Bohemian Rhapsody’. Hier worden de liedjes gebruikt om kleurrijke fantasiesegmenten in te lassen die erg veel zeggen over Johns leven en fantastisch zijn om naar te kijken. Taron Egerton speelt de rol van zijn leven.

‘50/50' ★★★½☆

NPO 2, ZATERDAG 4 FEBRUARI, 22.29

KOMEDIE Joseph Gordon-Levitt speelt een twintiger bij wie een levensbedreigende kanker wordt vastgesteld. Zijn beste vriend (Seth Rogen) staat hem zo goed als hij kan bij. De mix van puberale buddy comedy en een ernstig thema werkt wonderwel, met geestige dialogen die maken dat de film nooit verzandt in goedkoop pathos.

‘DODE HOEK’ ★★★½☆

VTM, ZATERDAG 4 FEBRUARI, 22.55

THRILLER Een flik die alom geprezen wordt voor zijn hardhandige aanpak van de war on drugs maakt de overstap naar de politiek, maar raakt net dan in nauwe schoentjes omdat een raid op een drugslab uit de hand loopt. Knap geregisseerde, opgefokte en brandend actuele thriller met een uitstekende Peter Van den Begin.

‘THE WORLD OF US’

NPO 3, ZONDAG 5 FEBRUARI, 15.30

DRAMA Elke school is een beetje een oorlogszone. Dat ontdekt ook de 11-jarige Seon, die gepest wordt maar tijdens de vakantie bevriend raakt met een nieuw meisje. Zal die vriendschap overleven zodra de school herbegint? Een ontroerende mix van poëzie en harde werkelijkheid.

‘ESCAPE FROM ALCATRAZ’ ★★★½☆

VTM 4, ZONDAG 5 FEBRUARI, 20.35

DRAMA Gefictionaliseerd drama over een ontsnappingspoging uit de beruchte gevangenis, spartaans geregisseerd door Don Siegel, met Clint Eastwood in één van zijn bekendste niet-westernrollen. Een knap staaltje visuele storytelling die niet afhankelijk is van zijn dialogen en gaandeweg heel wat spanning opbouwt.

‘DUNKIRK’ ★★★★☆

BBC 2, ZONDAG 5 FEBRUARI, 23.00

OORLOG Christopher Nolan verfilmt de evacuatie van Britse troepen van het strand van Duinkerke aan het begin van de Tweede Wereldoorlog en doet dat op zijn kenmerkende manier. Hij speelt fluks met de tijdlijn, zorgt voor enorm veel visuele bombast én – noblesse oblige – voorziet een cameo voor Michael Caine.

‘LIFE’ ★★★½☆

VTM 4, MAANDAG 6 FEBRUARI, 20.35

SCIFI Ook ‘Alien’-rip-offs kunnen goed gemaakt zijn. Het bewijs: deze vermakelijke sciencefictionthriller waarin Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson en Ryan Reynolds een buitenaardse levensvorm met een slecht karakter ontdekken. Conventioneel maar plezierig, met een geweldig einde.