Deze films mag u niet missen op televisie (van 4 tot 10 augustus)

‘DOLOR Y GLORIA’ ★★★★☆

NPO 2, VRIJDAG 4 AUGUSTUS, 23.40

DRAMA Vanaf 15 augustus in de bioscoop: ‘Strange Way of Life’, een 30 minuten durende western van Pedro Almodóvar, met Ethan Hawke en Pedro Pascal als twee cowboys – beiden in wel héél modieuze outfits van ontwerper Anthony Vaccarello – die terugblikken op de vrijage die ze 25 jaar geleden tussen de cactussen beleefden. Nee, dan toch liever ‘Dolor y gloria’, een magistraal, zielsontroerend, autobiografisch getint en op wondermooie dialogen drijvend drama uit 2019 dat niet hoeft onder te doen voor Pedro’s meesterwerk ‘Hable con ella’. Antonio Banderas, een acteur die met het klimmen der jaren niet alleen grijzer maar ook steeds beter wordt, imponeert als Salvador, een vereenzaamde, door clusterhoofdpijn en rugpijn geplaagde filmregisseur die zich laat wegzinken in herinneringen aan zijn kindertijd, aan zijn eerste liefde en aan zijn moeder. En u, u mag meezinken.

‘ÉTÉ 85' ★★★½☆

NPO 3, VRIJDAG 4 AUGUSTUS, 0.30

DRAMA François Ozon kocht de rechten op het cultboek ‘Je moet dansen op mijn graf’ van Aidan Chambers en kneedde het tot een weemoedige coming-of-ageprent over de opgloeiende liefde tussen twee tienerjongens. Achteraf zult u nooit meer zonder waterlanders naar Rod Stewarts ‘Sailing’ kunnen luisteren. Nee, serieus!

SF Alleen al de wondermooi gefotografeerde scène waarin Luke opstijgt van Dagobah – hoor de score van John Williams, check hoe de lichten van Lukes X-Wing langs Yoda strijken – bewijst dat ‘The Empire Strikes Back’ de beste ‘Star Wars’ aller tijden mag worden genoemd.

‘MINORITY REPORT’ ★★★★☆

VTM 2, VRIJDAG 4 AUGUSTUS , 22.45

ACTIE Hebt u Tom Cruise al eens achter z’n eigen oogbal aan zien rennen? Het is maar één van de vele onvergetelijke taferelen uit deze virtuoos door Steven Spielberg geregisseerde sciencefictionfilm waarin Tommie gestalte geeft aan een man die wordt beschuldigd van een toekomstige moord. Jawadde!

‘THE LORD OF THE RINGS – THE TWO TOWERS’ ★★★★½

PLAY 4, VRIJDAG 4 AUGUSTUS, 20.35

FANTASY Het memorabelste moment uit deel 2 van de ‘Lord of the Rings’-trilogie? Dat moet de triomfantelijke comeback van Gandalf zijn: ‘Ik kom bij jullie terug, bij het keren van het tij!’ Of nee, doe maar Gollem die al sissend de slapende Frodo nadert: ‘My precious!’

Beeld INTERNET

‘RIDDICK’ ★★★☆☆

VTM 2, ZATERDAG 5 AUGUSTUS, 22.35

SF Hij is een beetje in de vergetelheid geraakt, maar wij blijven fan: we hebben het over Riddick (Vin Diesel), de zwijgzame ruimterebel met de coole lasbril. In het genietbare ‘Riddick’ strandt onze kaalgeschoren held op een duistere planeet waar het krioelt van de monsters, de premiejagers én van de fun.

Beeld RTL

‘DE ZAAK ALZHEIMER’ ★★★½☆

VRT 1, ZONDAG 6 AUGUSTUS, 20.40

THRILLER Hoewel wij zijn hilarische onemanshow ‘Verslaafd!’ persoonlijk nog nét iets meesterlijker vinden, zijn we de eersten om te erkennen dat Erik Van Looy de Vlaamse filmindustrie in 2003 een geweldig adrenalineshot toediende met zijn entertainende verfilming van de gelijknamige roman van Jef Geeraerts.

‘AANRIJDING IN MOSCOU’ ★★★½☆

VTM, ZONDAG 6 AUGUSTUS, 22.30

KOMEDIE Zelf vinden wij dat niets mooier klinkt dan ’t Hasseltse dialect, maar alla: ook het Gents bezit een grote charme. Kijk en luister maar eens naar Barbara Sarafian en Jurgen Delnaet – zij spelen twee eenzame Gentse zielen die het voor elkaar te pakken krijgen – in de leuke romantische komedie ‘Aanrijding in Moscou’.

‘MISSION: IMPOSSIBLE’ ★★★★☆

VTM 3, DINSDAG 8 AUGUSTUS, 22.25

ACTIE In de allereerste, door grootmeester Brian De Palma ingeblikte ‘Mission: Impossible’ uit 1996 vinden we één van de schitterendste ogenblikken uit de hele franchise terug: Ethan Hunt (Tom Cruise) die, hangend aan een kabel in een hightechkluis in het CIA-hoofdkwartier te Langley, z’n eigen zweetdruppel opvangt!

‘IRON MAN 3' ★★★½☆

VTM 3, DONDERDAG 10 AUGUSTUS, 20.35

ACTIE Ach, waar is de tijd dat Marvel verrassend uit de hoek kwam! Neem nu ‘Iron Man 3': niet alleen een vermakelijke superheldenflick, maar ook een onverwacht mooi drama over de vriendschap tussen een tobberige superheld (de in een afgelegen stadje gecrashte Tony Stark) en een kleine jongen.

‘CAN YOU EVER FORGIVE ME?’ ★★★½☆

VTM 3, DONDERDAG 10 AUGUSTUS, 22.45

DRAMA In Melissa McCarthy, de comédienne uit ‘The Heat’, ‘Spy’ en ‘The Little Mermaid’, schuilt een prachtige dramatische actrice. Het bewijs: in 2019 ontving ze een Oscarnominatie voor haar vertolking van Lee Israel, een aan lager wal geraakte schrijfster die een zwendeltje opzet in vervalste brieven van beroemde auteurs.