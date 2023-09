Deze films mag u niet missen op televisie (van 8 tot 14 september)

‘THE KING’S MAN’ ★★★½☆

VTM, ZATERDAG 9 SEPTEMBER, 20.30

ACTIE Prequel op de ‘Kingsman’-films, twee actiekomedies van Matthew Vaughn over een Britse geheime dienst die geregeld de wereld redt. Deze aflevering speelt zich af aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog en toont het ontstaan van de organisatie, die wordt opgericht om Groot-Brittannië en andere landen te behoeden voor een nietsontziende oorlog. De Kingsman Agency onder leiding van Ralph Fiennes komt al snel een groepering op het spoor die de grootmachten tegen elkaar opzet, maar ze moet behoedzaam te werk gaan: één van de leden van de groepering is Grigori Raspoetin (een rol van Rhys Ifans), de vertrouweling van de Russische tsaar Nicolaas II. De humor van Matthew Vaughn tegen de achtergrond van WO I zal sommigen de wenkbrauwen doen fronsen, maar een aantal vondsten zijn wel geslaagd.

‘WORTH’ ★★★☆☆

VRT CANVAS, VRIJDAG 8 SEPTEMBER, 22.55

DRAMA Michael Keaton kruipt in de huid van Kenneth Feinberg, de advocaat die na 9/11 in ruim vijfduizend dossiers mee moest bepalen op hoeveel schadevergoeding de nabestaanden recht hadden. Hij is niet alleen bemiddelaar, maar ook het doelwit van de frustraties van familie en aanverwanten van de slachtoffers.

‘A PRIVATE WAR’ ★★★½☆

NPO 3, VRIJDAG 8 SEPTEMBER, 23.00

BIOPIC Rosamund Pike speelt de Amerikaanse oorlogsreporter Marie Colvin, die in 2012 om het leven is gekomen in Syrië nadat ze meer dan dertig jaar verslag had uitgebracht van aan het front. Bij leven was ze getuige van oorlogsgruwel en moest ze zelfs in behandeling wegens PTSS, maar ze keerde telkens terug.

Beeld Photo News

‘COLD WAR’ ★★★½☆

NPO 2, VRIJDAG 8 SEPTEMBER, 0.19

DRAMA De Poolse grootmeester Pawel Pawlikowski volgt in stijlvol zwart-wit twintig jaar uit de relatie van een folkloremuzikant en een zangeres, en tegelijk ook de geschiedenis van zijn land tussen de jaren 50 en 70. Het verhaal is gebaseerd op het leven van Pawlikowski’s ouders, waarin de politiek mee de emoties beïnvloedt.

Beeld TMDb

‘RELIC’ ★★★★☆

BBC 1, VRIJDAG 8 SEPTEMBER, 0.25

HORROR Debuutfilm van Natalie Erika James, waarin Kay (Emily Mortimer) en haar tienerdochter tijdelijk intrekken bij de dementerende grootmoeder Edna (Robyn Nevin), nadat die even is verdwenen. Al snel gebeuren er vreemde dingen in het afgelegen huis. Een intelligente, beklijvende en tegelijk deprimerende prent.

Beeld /

‘RIDERS OF JUSTICE’ ★★★★☆

NPO 3, ZATERDAG 9 SEPTEMBER, 22.00

THRILLER Deze nieuwe samenwerking van Mads Mikkelsen en regisseur Anders Thomas Jensen is een bevreemdende zwarte komedie. Mikkelsen is ervan overtuigd dat een bikerbende verantwoordelijk is voor de dood van zijn vrouw, en gaat op onderzoek uit. Een prima kruising tussen thriller en melodrama.

Beeld TMDb

‘THE LAST BOY SCOUT’ ★★★☆☆

PLAY6, ZONDAG 10 SEPTEMBER, 20.25

ACTIE Film van Tony Scott waarin Bruce Willis en Damon Wayans een moord in het American football-milieu onderzoeken en flagrante corruptie op het spoor komen. Het scenario is van Shane Black, die ook de eerste twee ‘Lethal Weapons’-films heeft gepend, en dat is te merken aan het geweld en de macho oneliners.

Beeld Photos12

‘INGLOURIOUS BASTERDS’ ★★★★☆

VTM 3, ZONDAG 10 SEPTEMBER, 20.30

OORLOG Joods-Amerikaanse soldaten proberen zoveel mogelijk nazi’s om te leggen, de uitbaatster van een bioscoop maakt er het beste van onder de bezetting, en een SS-officier maakt jacht op Joden. Die drie lijnen vervlecht Quentin Tarantino ingenieus in een razend spannende oorlogsfilm met rake dialogen.

‘THE ADVENTURES OF PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT’ ★★★½☆

BBC 1, ZONDAG 10 SEPTEMBER, 23.30

DRAMA Twee dragqueens (Hugo Weaving en Guy Pierce) en een transgender (Terence Stamp) rijden in een busje door de Australische woestijn op weg naar een optreden. Een swingende roadmovie onder het motto ‘I Will Survive’, die anno 1994 niet zo vanzelfsprekend was.

Beeld ARD

‘MY BEST FRIEND’S WEDDING’ ★★★☆☆

VTM 3, DINSDAG 12 SEPTEMBER, 20.35

ROMCOM Comebackfilm van Julia Roberts na een aantal flops. In deze romantische komedie met scherpe randjes wil ze het huwelijk van haar beste vriend (Dermot Mulroney) dwarsbomen omdat ze plots beseft dat ze verliefd is op hem. Cameron Diaz steelt onnavolgbaar de show als zijn verloofde.

Beeld RTL

‘A QUIET PLACE’ ★★★½☆

VTM 4, DINSDAG 12 SEPTEMBER, 20.35

HORROR De wereld wordt geplaagd door monsters die niet kunnen zien, maar wel kunnen horen. Het gezin van Emily Blunt en John Krasinski (ook in het echte leven een koppel) moet in absolute stilte leven als het niet opgevreten wil worden. Knap opgebouwde horrorfilm die geen seconde te lang duurt.