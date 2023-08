Deze films mag u niet missen op televisie

‘Mr. Jones’ ★★★1/2☆

CANVAS, VRIJDAG 25 AUGUSTUS, 22.05

DRAMA Agnieszka Holland, de Poolse regisseur die nog steeds vooral bekend is om haar Holocaustdrama ‘Europa Europa’, kon in 2019 nog niet weten hoe relevant haar nieuwste film zou worden. Ze vertelt het verhaal van Gareth Jones (James Norton), een Britse journalist die in de jaren 30 naar Rusland trekt in de hoop een interview met Stalin te versieren én om meer te weten te komen over het schijnbare succes van diens eerste Vijfjarenplan. Zo stoot hij op de waarheid achter het economische mirakel: de Oekraïense graanschuren worden systematisch geplunderd. Historici zijn er nog steeds niet helemaal uit of de hongersnood die daaruit voortvloeide onder de noemer genocide valt, maar Holland lijkt niet te twijfelen. Ze maakt er een krachtig thrillerdrama van, gedreven door oprechte morele verontwaardiging. Klassiek opgebouwd, puik geacteerd en natuurlijk ook pijnlijk actueel. (dvd)

Beeld ©2017 Lucasfilm Ltd

‘Star Wars: the Last Jedi’ ★★★★☆

VTM 2, VRIJDAG 25 AUGUSTUS, 20.30

SF Rian Johnson gaf zijn aflevering van de ‘Star Wars’-saga een heel eigen toon mee en maakte een paar onverwachte narratieve keuzes. Dat was niet naar de zin van een luidruchtig, toxisch deel van de fanbase, maar het leverde wel de beste film van de trilogie op.

Dark Waters Beeld rechten vrij

NPO 2, VRIJDAG 25 AUGUSTUS, 22.53

THRILLER Waargebeurde thriller van Todd Haynes, met Mark Ruffalo als advocaat die zich vastbijt in een milieuzaak: een chemisch bedrijf loost willens en wetens giftige stoffen in het water, met desastreuze gevolgen voor de lokale gemeenschap. De gelijkenissen met 3M zijn treffend.

Beeld ARD

‘The Third Man’ ★★★★★

BBC 2, ZATERDAG 26 AUG., 13.30

FILM NOIR Klassieker van Carol Reed, met Joseph Cotten als een schrijver die vlak na WO II naar Wenen afreist en er ontdekt dat zijn vriend spoorloos is verdwenen. Een visueel meesterwerk (die achtervolging door de riolen!) met Orson Welles in één van zijn meest iconische rollen.

Zagros Beeld rechten vrij

‘Zagros’ ★★★1/2☆

CANVAS, ZATERDAG 26 AUG., 22.05

DRAMA De vrouw van de Koerdische schapenhouder Zagros wordt beschuldigd van overspel en moet vluchten naar België. Overtuigd van haar onschuld reist hij haar achterna. Semidocumentair opgebouwd drama over toxische mannelijkheid, hyperrealistisch en doorleefd geacteerd.

Becoming Astrid Beeld rv

NPO 2, ZATERDAG 26 AUG., 23.18

BIOPIC Biografisch drama over de jonge jaren van ‘Pippi Langkous’-auteur Astrid Lindgren. Op haar 18de raakte ze zwanger van de hoofdredacteur van de krant waarvoor ze werkte. Een sobere film met een sterke feministische inslag. Alba August is uitstekend als Lindgren.

Beeld TMDb

‘Boyz n the Hood’ ★★★1/2☆

NPO 2, ZONDAG 27 AUGUSTUS, 23.28

MISDAAD Debuutfilm van John Singleton over gewelddadige drugsbendes in South Central, Los Angeles. Het rauwe realisme veroorzaakte anno 1991 heel wat controverse, maar kreeg een jaar later een profetische lading toen L.A. werd geteisterd door ongeziene rassenrellen.

Beeld PRESTON IPP CINESTAR

‘For a Few Dollars More’ ★★★★☆

BBC 2, ZONDAG 27 AUGUSTUS, 23.30

WESTERN Het tweede deel van de legendarische ‘Dollars’-trilogie. Clint Eastwood en Lee Van Cleef spelen duellerende bounty hunters en doen dat met alle machismo waarvoor ze bekendstaan. De regie van Sergio Leone is loepzuiver en Ennio Morricone klinkt weer ongegeneerd briljant.

Beeld MEDIALAAN

‘Lord of War ‘★★★1/2☆

VTM 2, MAANDAG 28 AUG., 22.25

MISDAAD Satire van Andrew Niccol, met Nicolas Cage als een cynische wapenhandelaar. Niccol gooit er alles tegenaan wat hij maar kan bedenken: personages die de camera toespreken, shots vanuit het perspectief van een kogel én Jared Leto. Niet bepaald subtiel, maar het tempo beklijft.

Beeld SND

‘One Day’ ★★★☆☆

VTM 3, WOENSDAG 30 AUG., 14.35

ROMANTIEK Meeslepende tranentrekker met Anne Hathaway en Jim Sturgess als twee studievrienden van wie we telkens dezelfde dag in het jaar zien, of ze nu samen zijn of niet. Manipulatief, jazeker, maar we vergeven u als u toch een zakdoekje of twee nodig zou hebben.

Beeld PYRAMIDE DISTRIBUTION

‘Tomboy’ ★★★1/2☆

NPO 3, DONDERDAG 31 AUG., 15.27

DRAMA Vroege film van Céline Sciamma (‘Portrait de la jeune fille en feu’) over een 10-jarig meisje dat een jongen wil worden. Kwam in de zalen in 2011, vóór de discussies over genderidentiteit op scherp werden gezet, en was dus z’n tijd vooruit. Een empathische, intelligent gemaakte film.