Deze Nederlandse journalist ging praten met veroordeelde moordenaars: ‘Iedereen is ertoe in staat’

Eerder dit jaar ging Filemon Wesselink in de serie ‘Filemon en de complotten’ in gesprek met complotdenkers, nu haalt de Nederlandse journalist een nog meer scheef bekeken bevolkingsgroep voor zijn microfoon: moordenaars.

FILEMON WESSELINK «Wie naar Hollywoodfilms kijkt, ziet vooral moordenaars à la Hannibal Lecter: gevoelloze gekken die het liefst zoveel mogelijk mensen koud maken. De werkelijkheid is anders. De meeste moorden gebeuren binnen de kennissenkring, de meeste moordenaars doen het één keer. Ik geloof dat iedereen ertoe in staat is, tenminste als de omstandigheden bedreigend of hopeloos genoeg zijn.»

HUMO In de eerste aflevering keerde je met Rachel terug naar het appartement waar ze haar vriend had neergeschoten.

WESSELINK «De man had haar jarenlang geterroriseerd. Toen ze weigerde om drugs voor hem te kopen, hield hij haar kindje over de balustrade, als dreigement. Die avond heeft ze hem doodgeschoten. Ze heeft twaalf jaar vastgezeten.

»Willeke had een soortgelijk verhaal. Ze had een verschrikkelijke thuissituatie. Ze werd als jong meisje in de prostitutie gedwongen, om geld te verdienen voor haar moeder. Als volwassene kwam ze in slechte relaties terecht. Haar dochter vertelde op een dag dat ze verkracht was door een vriend van haar. Toen die man dat bekende, heeft ze hem vermoord.»

HUMO Jorge stak op z’n 24ste een vriend dood. Wat bracht hem daartoe?

WESSELINK «Na een gewelddadige jeugd werd hij drugsverslaafd. Hij was zo ver heen dat hij tijdens een ruzie iemand heeft neergestoken. Jorge is een ander mens sinds hij is afgekickt. Hij werkt tegenwoordig in een kliniek en geeft zelfs lezingen op scholen.

»Ik keur hun gedrag niet goed, maar ik kan me perfect voorstellen dat ze in betere omstandigheden andere keuzes hadden gemaakt. In elke zaak is er ook minstens één moment geweest waarop hulpverleners een verschil hadden kunnen maken. Neem nu Rachel: zij dook onder in een opvanghuis. Maar toen haar vriend haar op het spoor kwam, is ze uit angst naar hem teruggekeerd. Haar situatie is nooit opgevolgd.»

HUMO Is er nog een leven na een moord?

WESSELINK «Ze hebben na hun gevangenisstraf zo goed als kan een nieuw leventje opgebouwd.

»Weet je, de opnames waren zwaar en erg confronterend. Maar na het zien van de beelden hebben ze geen enkele aanpassing gevraagd. Ze willen dat hun verhaal verteld wordt, zodat we beter kunnen begrijpen hoe het zover is kunnen komen, en hoe we dat in de toekomst kunnen verhinderen.»

Ik heb iemand gedood

NPO 3, vrijdag 5 november, 20.25