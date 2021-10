Deze nieuwe titels mag je niet missen op Netflix en co de komende week

1. ‘INSIDE JOB’ VANAF 22 OKTOBER OP NETFLIX

INSIDE JOB Beeld NETFLIX

SERIE Aan complottheorieën is er vandaag geen gebrek, aan mensen die erin geloven ook niet: ‘Inside Job’, een satirische animatieserie over een wereld waar complottheorieën geen hersenspinsels zijn van mensen met te veel tijd en een Twitternaam met acht cijfers maar gewoon kloppen, heeft dus op zijn minst de timing mee. De reeks speelt zich af in de kantoren van Cognito Inc., een Amerikaanse ultrageheime dienst die ervoor moet zorgen dat de publieke opinie braafjes blijft geloven dat de maanlanding echt gebeurd is, dat aliens niet bestaan of dat Niels Destadsbader terecht zoveel succes heeft. Reagan Ridley heeft de leiding over Cognito Inc. en moet het hoofd bieden aan problemen zoals luie medewerkers, nieuwsgierige buitenstaanders en inmenging van hogerhand, in een serie die alvast in de trailer vaak en op een goede manier aan ‘Rick & Morty’ doet denken. (sw)

2. ‘CURB YOUR ENTHUSIASM’ – SEIZOEN 11 VANAF 25 OKTOBER OP STREAMZ

CURB YOUR ENTHUSIASM – SEIZOEN 11 Beeld rv

SERIE Terwijl de pandemie bij de meeste series voor vertragingen zorgde, had ze bij ‘Curb Your Enthusiasm’ net het tegenovergestelde effect. Larry David, het brein achter en de hoofdrolspeler van de komische reeks, liet de fans zes jaar wachten op het negende seizoen en nog eens drie jaar op het tiende, maar jaargang elf komt nauwelijks achttien maanden na het vorige op televisie. In de nieuwe reeks – slogan: ‘The world has changed, but he hasn’t’ – ligt covid-19 ook al achter ons: er wordt soms naar verwezen en er zijn – uiteraard – dingen waar Larry zich aan geërgerd heeft, maar het virus is slechts bijzaak. Veel belangrijker is wat er gebeurt met Larry’s koffiezaak die afbrandde op het einde van het vorige seizoen, zeker nu zijn grootste vijand om hem te pesten het gebouw aan de overkant heeft opgekocht. (sw)

3. ‘INSIDERS’ VANAF 21 OKTOBER OP NETFLIX

Insiders Beeld Netflix

REALITY De actrice Najwa Nimri is vooral bekend om haar rol als de hoogzwangere politieagente Alicia Sierra in ‘La casa de papel’, maar nu maakt ze ook haar debuut als presentatrice in ‘Insiders’, de eerste Spaanse realityshow op Netflix. Het concept lijkt wat op een kruising tussen ‘Big Brother’ en ‘The Truman Show’: ‘Insiders’ volgt enkele kandidaten die zich hebben ingeschreven voor een nieuw realityprogramma en die zich komen voorstellen bij de productie, maar zonder dat ze het weten, worden ze tijdens de selectieprocedure gefilmd en afgeluisterd. Degene die zich het best heeft gedragen – al is nog onduidelijk wat dat precies inhoudt – krijgt op het einde de hoofdprijs van 100.000 euro. (sw)

4. SEX, LOVE AND GOOP VANAF 21 OKTOBER OP NETFLIX

'Sex, Love and Goop' Beeld Netflix

DOCU Voor mensen die hun advies omtrent goeie seks graag gaan halen op dezelfde plek waar er ook vaginakaarsen worden verkocht, is er ‘Sex, Love and Goop’, een nieuwe reportagereeks van en met actrice en zelfhulpgoeroe Gwyneth Paltrow. Vier koppels – van twee jonge lesbiennes tot een bejaard echtpaar – bij wie het tussen de lakens niet meer wil lukken, proberen onder toeziend oog van Paltrow weer vuur in hun relatie te krijgen. Enkele experts, onder wie een sacred intimacy-coach en een erotic wellness-trainer, geven tips en daarna mogen ze in de slaapkamer alles gaan uitproberen en hun ervaringen vastleggen. (sw)

5. ‘ATLANTA’ – SEIZOEN 1 EN 2 VANAF 20 OKTOBER OP DISNEY+

ATLANTA Beeld Disney+

SERIE ‘Atlanta’, één van de meest bejubelde series van het vorige decennium, keert net op tijd terug naar de streamingdiensten: binnen luttele maanden komt bedenker en hoofdrolspeler Donald Glover – aka Childish Gambino – immers met een derde én vierde seizoen op de proppen. In afwachting kunt u op Disney+ nog eens genieten van de eerste jaargangen van deze maatschappijkritische, hilarisch ongemakkelijke en verrassend ontwapenende dramedy over de alledaagse struggles van een groepje zwarte vrienden in de thuisstad van Outkast en Migos. Nieuwkomers zijn gewaarschuwd: ‘Atlanta’ is even diepgaand als absurd – Glover omschrijft het niet voor niets als ‘‘Twin Peaks’ met rappers’. (jmi)

6. ‘MAYA AND THE THREE’ VANAF 22 OKTOBER OP NETFLIX

MAYA AND THE THREE ( Beeld NETFLIX

SERIE De Meso-Amerikaanse prinses Maya staat op het punt haar 15de verjaardag én haar kroning tot koningin te vieren, wanneer Lord Mictlan, de kwaadaardige God van de Oorlog, het feest komt bederven. Maya gaat op zoek naar drie legendarische figuren die, althans volgens een eeuwenoude profetie, de wereld alsnog kunnen redden: een klungelige tovenaar, een leeghoofdige spierbundel, een morbide schedelkrijger. ‘Maya and the Three’ belooft een epische animatiereeks in een fantasierijke wereld te worden, geïnspireerd door de cultuur en mythologie van de Maya’s en de Azteken. Van de regisseur van ‘The Book of Life’, met stemwerk van Zoe Saldana (Gamora in Marvel-films) en Stephanie Beatriz (Rosa Diaz in ‘Brooklyn Nine-Nine’). (jmi)

7. ‘LOCKE & KEY’ – SEIZOEN 2 VANAF 22 OKTOBER OP NETFLIX

LOCKE & KEY Beeld Netflix

SERIE Netflix brengt met ‘Locke & Key’ het magische universum van de strips van Joe Hill, zoon van Stephen King, voor een jong publiek tot leven. In een herenhuis dat recht uit ‘The Chronicles of Narnia’ lijkt te komen, vinden twee tieners en hun kleine broertje een rits sleutels die méér doen dan de voordeur sluiten: de Anywhere Key brengt de gebruiker naar elke plek die hij zich maar kan voorstellen, de Head Key opent de deur naar iemands hoofd, en de Music Box Key maakt hersenspoeling mogelijk. In de tweede jaargang hebben de kids met een demon af te rekenen, die zich vermomt als één van hun schoolkameraden. Een derde seizoen is al besteld. (jmi)