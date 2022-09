Deze series die een Emmy in de wacht sleepten moet u zeker gezien hebben

Gisterenavond werden voor de 74ste keer de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste televisieprijzen. Meerdere favorieten maakten de beloftes waar, al waren er her en der ook wat verrassingen. Maar vooral de piepjonge actrice Zendaya stal de show.

Beste actrice (drama): Zendaya (‘Euphoria’)

Zendaya schreef op verschillende manieren geschiedenis tijdens de uitreiking gisterenavond. In 2020 was ze al de jongste vrouwelijke hoofdrolspeler die een Emmy won in de drama-categorie, dankzij haar rol als jonge drugsverslaafde in ‘Euphoria’. Nu is ze met haar 26 lentes zelfs de jongste actrice die twéé Emmy’s op haar naam heeft staan. Daarnaast is ze de eerste zwarte vrouw die twee Emmy’s voor beste hoofdrolspeelster in een dramaserie heeft.

Zendaya versloeg in deze categorie niet de minsten, want ook Jodie Comer en Sandra Oh (‘Killing Eve’ ★★★★✩), Laura Linney (‘Ozark’ ★★★★☆), Melanie Lynskey (‘Yellowjackets’) en Reese Witherspoon (‘The Morning Show’) waren genomineerd.

Van een vuurgevecht tijdens een pijpbeurt tot de duurste schoolproductie ooit: ‘Euphoria’ was één lange, waanzinnige trip ★★★★½

Beste acteur (drama): Lee Jung-jae (‘Squid Game’)

De Koreaan Lee Jung-jae speelt Seong Gi-hun in de Netflix-serie ‘Squid Game’, die het mysterieuze overlevingsspel uiteindelijk wint. Hij haalde het van Jason Bateman (‘Ozark’), Brian Cox en Jeremy Strong (‘Succession’), Bob Odenkirk (‘Better Call Saul’), en Adam Scott (‘Severance’ ★★★★☆).

Aflevering één van ‘Squid Game’ op Netflix eindigt met de tien meest intense minuten televisie die wij de afgelopen maanden hebben gezien ★★★★☆

Beste actrice (comedy): Jean Smart (‘Hacks’)

Andere genomineerden waren Rachel Brosnahan (‘The Marvelous Mrs. Maisel’), Quinta Brunson (‘Abbott Elementary’ ★★★★☆), Kaley Cuoco (‘The Flight Attendant’ ★★★★☆), Elle Fanning (‘The Great’) en Issa Rae (‘Insecure’).

Beste acteur (comedy): Jason Sudeikis (‘Ted Lasso’)

Jason Sudeikis haalde het van Donald Glover (‘Atlanta’), Bill Hader (‘Barry’), Nicholas Hoult (‘The Great’), Steve Martin en Martin Short (‘Only Murders in the Building’).

Met de sitcom ‘Only Murders in the Building’ op Disney+ heeft Steve Martin zichzelf weer heerlijk heruitgevonden ★★★½☆

Beste actrice (miniserie): Amanda Seyfried (‘The Dropout’)

Wat ‘Inventing Anna’ voor Netflix was, hoopte Disney+ te hebben met ‘The Dropout’: een hitreeks over een waargebeurd schandaal rond een mooie jonge vrouw die een oplichtster bleek te zijn. Amanda Seyfried legde het alvast geen windeieren, want zij kaapte de Emmy weg voor de neus van Toni Collette (‘The Staircase’ ★★★★☆), Julia Garner (‘Inventing Anna’ ★★☆☆☆), Lily James (‘Pam & Tommy’ ★★★½☆), Sarah Paulson (‘Impeachment: American Crime Story’) en Margaret Qualley (‘Maid’ ★★★★☆).

Beste acteur (miniserie): Michael Keaton (‘Dopesick’)

Keaton haalde het van Colin Firth (‘The Staircase'), Andrew Garfield (‘Under the Banner of Heaven’), Oscar Isaac (‘Scenes from a Marriage’ ★★★★½), Himesh Patel (‘Station Eleven’ ★★★★½) en Sebastian Stan (‘Pam & Tommy’).

De serie ‘Dopesick’ op Disney+, over de pijnstillerepidemie, is even sterk als wraakroepend ★★★★☆

Beste serie (comedy): ‘Ted Lasso’

De komische serie op AppleTV+ over een coach uit het American football die ondanks - of dankzij - zijn complete gebrek aan voetbalkennis een team uit de Premier League mag gaan leiden, haalde het van onder andere ‘Abbott Elementary’, ‘Barry’, ‘Curb Your Enthusiasm’ en ‘The Marvelous Mrs. Maisel’.

Het tweede seizoen van ‘Ted Lasso’ op AppleTV+ is zelfs nóg warmer en grappiger dan het eerste ★★★★½

Beste serie (drama): ‘Succession’

Zowel van ‘Succession’ als ‘Better Call Saul’ werd het laatste seizoen door Onze Man met vijf sterren beloond, maar op de Emmy’s kan er slechts eentje de winnaar zijn. De familie Roy haalde het van de McGills, en daarnaast ook van klasbakken als ‘Ozark’, ‘Severance’, ‘Squid Game’, ‘Stranger Things’ (★★★☆☆) en ‘Yellowjackets’.

Beste miniserie: ‘The White Lotus’

De absurde comedy over het leven in een paradijselijk hotelresort won het van ‘Dopesick’, ‘The Dropout’, ‘Inventing Anna’ en ‘Pam & Tommy’.

‘The White Lotus’ is niet enkel briljant grappig, maar beklijft ook meer dan de meeste thrillers ★★★★★

Vielen verder nog in de prijzen: Sheryl Lee Ralph (beste vrouwelijke bijrol in een comedyserie voor ‘Abbott Elementary’), Brett Goldstein (beste mannelijke bijrol in een comedyserie voor ‘Ted Lasso’), Julia Garner (beste vrouwelijke bijrol in een dramaserie voor ‘Ozark’), Matthew Macfadyen (beste mannelijke bijrol in een dramaserie voor ‘Succession’), Jennifer Coolidge (beste vrouwelijke bijrol in een minserie voor ‘The White Lotus’) en Murray Bartlett (beste mannelijke bijrol in een miniserie voor ‘The White Lotus’).