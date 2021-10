Deze series en films mag u de komende dagen niet missen op Netflix en co

1. ‘COLIN IN BLACK & WHITE’ VANAF 29 OKTOBER OP NETFLIX

NETFLIX © 2021 Beeld COURTESY OF NETFLIX

SERIE Regisseur Ava DuVernay heeft met de documentaire ‘13th’ en de miniserie ‘When They See Us’ voor Netflix al twee meesterwerken over racisme en discriminatie van de zwarte bevolking in de Verenigde Staten afgeleverd. Met de nieuwe reeks ‘Colin in Black & White’ lijkt ze daar nu een hattrick van te maken. In deze zesdelige dramaserie gaat ze dieper in op de jeugdjaren van Colin Kaepernick, de Amerikaanse footballspeler die in 2016 knielde toen het volkslied door het stadion galmde, uit protest tegen het politiegeweld in zijn land. Met zijn symbolische daad haalde hij zich de haat op de hals van een groot deel van rechts Amerika, in andere omstandigheden nochtans zo begaan met de vrijheid van meningsuiting, en geen enkele club wilde hem nog een contract voor het volgende seizoen geven. ‘Colin in Black & White’ toont hoe Kaepernick, die zelf de vertelstem heeft ingesproken, opgroeide als adoptiekind van een witte familie, en obstakels en discriminatie moest overwinnen om beroepssporter te kunnen worden. (sw)

2. ‘THE HARDER THEY FALL’ VANAF 3 NOVEMBER OP NETFLIX

THE HARDER THEY FALL Beeld DAVID LEE/NETFLIX†© 2021

FILM Voor de rol van 007 komt hij, wegens nét iets te grijs en te stram, wellicht niet langer in aanmerking, maar voor kinetische westerns als ‘The Harder They Fall’ is Idris Elba duidelijk nog niet te oud. Elba speelt Rufus Buck, een alom gevreesde misdadiger die na een gevangenisstraf opnieuw in het Wilde Westen wordt losgelaten. Jonathan Majors, bekend van ‘Lovecraft Country’ en ‘Da 5 Bloods’, is Nat Love, een wraakzuchtige outlaw die zo zijn eigen redenen heeft om Buck een kogel te doen slikken. De twee heren gaan knallend met elkaar in de clinch in een knetterende, door Jay-Z geproduceerde en van een geweldige soundtrack voorziene western waarin handen naar holsters tasten, dynamietstaven sissen en de witte cowboys staan te sidderen en te beven voor hun raak schietende zwarte medemensen. (es)

3. ‘THE WINDOW’ VANAF 3 NOVEMBER OP STREAMZ

THE WINDOW Beeld Guillaume Van Laethem

SERIE Een serie over voetbal zonder dat er een wedstrijd in te zien is: dat is ‘The Window’, een nieuwe Engelstalige reeks die een blik achter de schermen van de internationale voetbalwereld werpt. ‘The Window’ begint op het einde van het seizoen en volgt enkele spelers uit de English Super League, een fictieve versie van de Engelse eerste klasse, die op een transfer en het grote geld azen. Zeker voor Jordan Burdett, een 17-jarig talent bij het kleine Merseyside Athletic, moet het de zomer van de doorbraak worden en makelaars met minder goede bedoelingen staan dan ook aan te schuiven. De journaliste Esther Birch, gespeeld door onze eigen Lynn Van Royen, schrijft over Burdetts transfer, maar raakt gaandeweg betrokken bij de machtsspelletjes aan de top van het voetbal. Het resultaat is een donkere thriller die – volgens de makers – voor de wereld van het voetbal is wat ‘House of Cards’ was voor de politiek. (sw)

4. ‘HYPNOTIC’ VANAF 27 OKTOBER OP NETFLIX

HYPNOTIC Beeld Netflix

FILM ‘Hypnotic’ begint onschuldig: een vriendin wijst de onrustige Jenn door naar een therapeut, die haar via hypnose van haar angsten belooft te verlossen. Dat lukt ook, alleen wordt de jongedame na haar therapiesessies steeds vaker wakker op ongewone plekken, zonder dat ze weet wat ze heeft uitgespookt. ‘Een ideetje in iemands hoofd kan verregaande gevolgen hebben,’ glundert de dokter in deze psychologische horrorfilm: met een simpel telefoontje blijkt de man de complete controle over zijn patiënte te krijgen. De jonkvrouw in nood: Kate Siegel, die Netflix-kijkers al eerder de stuipen op het lijf joeg in ‘Hush’, ‘The Haunting of Hill House’ en ‘Midnight Mass’. (jmi)

5. ‘ARMY OF THIEVES’ VANAF 29 OKTOBER OP NETFLIX

ARMY OF THIEVES Beeld Stanislav Honzik

FILM Nauwelijks vijf maanden na de release van ‘Army of the Dead’, de horrorfilm van Zack Snyder waarin enkele waaghalzen tijdens een zombieplaag een grote overval proberen te plegen, duikt er op Netflix al een vervolg op. Of beter gezegd: een prequel, want ‘Army of Thieves’ gaat over een Duitse bankbediende, Ludwig Dieter (ook hier gespeeld door Matthias Schweighöfer), die door zijn uitzonderlijke talent om brandkasten te kraken in het vizier van een groepje criminelen raakt. Terwijl de zombies langzaam de wereld overnemen, willen ze met de hulp van Ludwig drie van de best beveiligde brandkasten ter wereld binnendringen, in deze thriller die veel minder wandelende doden, maar evenveel actie als ‘Army of the Dead’ bevat. (sw)

6. ‘SWAGGER’ VANAF 29 OKTOBER OP APPLE TV+

SWAGGER Beeld AppleTv+

SERIE Elke streamingdienst wil tegenwoordig een basketbalshow in de bibliotheek. Netflix heeft Michael Jordans straffe zwanenzang ‘The Last Dance’, Disney+ het familievriendelijke ‘Big Shot’ met John Stamos, en Apple TV+ komt nu met ‘Swagger’, een dramareeks over een overgetalenteerde maar onzekere 14-jarige knul, een ijverige moeder en een gepassioneerde coach. De troef van ‘Swagger’: de nauwe samenwerking met Kevin Durant, in 2017 en 2018 verkozen tot Most Valuable Player in de NBA-finale. Zet u schrap voor knielende tieners op het basketbalveld en inspirerende toespraken: ‘Of je nu wint of verliest, je stapt van het plein met swagger.’ (jmi)