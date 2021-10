Deze series en films moet je bekijken nadat je ‘Squid Game' gezien hebt

U hebt, zoals ongeveer iedereen op de planeet, ‘Squid Game’ ondertussen achter de kiezen en vraagt zich af wat u nu moet bekijken? Humo brengt raad!

Alice in Borderland (Netflix)

'Alice in Borderland' Beeld Netflix

Japanse serie uit 2020, gebaseerd op de gelijknamige manga, waarin enkele mensen in een verlaten Tokio deelnemen aan gevaarlijke spelletjes en afgeknald worden als ze verliezen. De meest logische titel om na ‘Squid Game’ te bekijken dus, in die mate zelfs dat ‘Alice in Borderland’ in de slipstream van de Koreaanse serie en met dank aan het algoritme van Netflix opnieuw in de top 10 van best bekeken titels op de streamingdienst is opgedoken.

Kingdom (Netflix)

Kingdom Beeld Netflix

De eerste Netflix-original van Koreaanse makelij kwam er in 2019, gaat ondertussen al twee seizoenen mee en is een historisch drama dat zich afspeelt tijdens de Joseondynastie, die duurde van 1392 tot 1897. En o ja: er duiken ook zombies in op. ‘The Walking Dead’ meets ‘Game of Thrones’ in het Verre Oosten: het is geen spek naar ieders bek maar ‘Kingdom’ - de duurste Koreaanse serie ooit - levert wel spectaculaire tv op.

3% (Netflix)

3% Beeld Netflix

Schrijnende sociale ongelijkheid en een immense kloof tussen rijk en arm: lang hebben de schrijvers van het Braziliaanse ‘3%’ wellicht niet moeten zoeken naar de inspiratie voor hun reeks. In de nabije toekomst bestaat Brazilië zowat volledig uit sloppenwijken en hebben de allerrijksten zich teruggetrokken op een paradijselijk eiland. Elk jaar mogen arme jongeren een plekje bij de elite proberen te bemachtigen, een riskante onderneming waar slechts drie procent van de gegadigden in slaagt. Gestart in 2016, ging vier seizoenen mee.

The Wire (Streamz)

The Wire Beeld COURTESY - HBO

Tussen het knikkeren en touwtrekken door levert ‘Squid Game’ kritiek op een doorgeslagen kapitalisme dat de samenleving opdeelt in winnaars en verliezers en van de mensen in de tweede categorie wegwerpproducten maakt. En laat dat nu net krek dezelfde boodschap zijn die ook ‘The Wire’, volgens velen - en ook volgens ons - de beste serie aller tijden, bijna twintig jaar geleden al bracht. Het decor is hier de door de ‘war on drugs’ geteisterde stad Baltimore, het tempo ligt een stuk lager en het bloed spat minder van het scherm maar na vijf seizoenen is het aantal doden wel ongeveer even groot.

Kring (Netflix)

Kring Beeld Netflix

Amerikaanse cultfilm uit 2015 die op Netflix een tweede leven kreeg. Vijftig mensen uit alle lagen van de bevolking staan in een afgesloten ruimte op een vloer vol rode stippen, met in het midden een zwarte bol. Nadat er een paar mannen en vrouwen dood zijn gebliksemd, beseft de rest dat ze elkaar moeten wegstemmen en dat enkel de populairste onder hen over zal blijven. Donkere satire op reality-tv, waarin de centrale vraag niet is ‘Wat heeft Bert nu precies uitgespookt tijdens die erotische massage?’ maar ‘Mag de zwangere vrouw het overleven, of het tienjarig meisje?’.