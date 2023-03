Deze tien films en series worden nu massaal bekeken op Netflix in België

Joe Goldberg moet opnieuw zijn plek op nummer één afstaan aan jong geweld. Deze keer niet aan ‘Outer Banks’ maar aan ‘Shadow & Bone’.

Het tweede seizoen van de fantasyreeks verscheen donderdag op Netflix en schoot de volgende dag al meteen naar de koppositie. ‘You’ zakt naar plaats twee en kan nog net deel twee van ‘The Glory’, de Zuid-Koreaanse serie over een vrouw die wraak neemt op haar vroegere pestkoppen, afhouden. Voor de rest is er nog één nieuwkomer in de lijst: ‘Outlast’, een realityshow waarin zestien survivalexperts gedropt worden in de wildernis van Alaska en het tegen elkaar moeten opnemen voor een stevige geldprijs. Of zoals Siegfried Bracke het noemt: ‘Een dom programma, want ze hadden even goed kamervoorzitter kunnen worden.’

Bij de films stond zoals verwacht ‘The fallen sun’, dat vorige vrijdag uitkwam, een hele week lang autoritair op kop. De laatste dagen kreeg de ‘Luther’-sequel wel nog stevige concurrentie van een documentaire: ‘Money Shot’, waarin de geschiedenis van ‘s werelds populairste pornosite uit de doeken wordt gedaan. Enkele oudere films maken ook hun opwachting: de western ‘The Mustang’, met Matthias Schoenaerts in de hoofdrol, de uitstekende blockbuster ‘Spider-Man: No Way Home’, de sf-horror van ‘Nope’ en het muzikale Beatles-drama ‘Yesterday’. Voor ‘All quiet on the western front’ lijkt de extra reclame dankzij de Oscarwinst zo goed als uitgewerkt.

De populairste series op Netflix

1 Shadow & Bone - seizoen 2

2 You - seizoen 4 (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

3 The Glory - deel 2

4 Outer Banks - seizoen 3 (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

5 Sex/life - seizoen 2 (lees hier onze ★1/2☆☆☆-recensie)

6 Entrevias

7 MH370: The plane that disappeared (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

8 Outlast

9 Formula 1: Drive to survive - seizoen 2

10 Next in fashion - seizoen 2

De populairste films op Netflix

1 Luther: The fallen sun (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

2 Money Shot: The Pornhub Story

3 The Mustang

4 Spider-Man: No Way Home (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

5 Huisdiergeheimen 2

6 Minions 2

7 Nope (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

8 Faraway

9 Yesterday (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

10 All quiet on the western front (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)