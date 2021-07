Deze tien series kijkt de Vlaming massaal op Netflix

Na een paar weken waarin er weinig beweging was in de top 10 op Netflix, wordt de lijst nu stevig dooreengeschud.

‘Resort to Love’, een romantische komedie over een popzangeres die om den brode moet gaan optreden op de bruiloft van haar ex-verloofde, kwam pas gisteren op Netflix, maar sprong meteen naar nummer één. De rest van de week stond een andere nieuwe film boven aan de lijst: ‘Blood Red Sky’, een matige horrorfilm over een vampier die een gekaapt vliegtuig op stelten zet.

De nummer één van de afgelopen weken, de komische reeks ‘Never Have I Ever’, valt terug naar plaats vier, en moet in de lijst van best bekeken series ook opnieuw het hoofd bieden aan het seksueel getinte drama ‘Sex/Life’, dat evenveel uithoudingsvermogen blijkt te hebben als de hoofdpersonages tijdens hun bedavonturen.

Ook nieuw in de lijst: het wederom uitstekende derde seizoen van de Duitse komische misdaadreeks ‘How to Sell Drugs Online (Fast), de driedelige ‘Love Is Blind’-special ‘After the Altar’ en het tweede deel van de Spaanse actieserie ‘Sky Rojo’. Verdwenen: het vierde seizoen van ‘Elite’ en – na amper één week – de datingshow ‘Sexy Beasts’.

De Netflix-top 10 van vrijdag 30 juli

1 ‘Resort to Love’

2 ‘Sex/Life’ (lees hier de ★★1/2☆☆-recensie)

3 ‘Blood Red Sky' (lees hier de ★★☆☆☆-recensie)

4 ‘Never Have I Ever’ - seizoen 2 (lees hier de ★★★★1/2-recensie)

5 ‘Virgin River’ - seizoen 3

6 ‘How to Sell Drugs Online (Fast)’ - seizoen 3 (lees hier de ★★★★☆-recensie)

7 ‘La cocinera de Castamar’

8 ‘Love Is blind: After the Altar’ (lees hier de ★★★☆☆-recensie)

9 ‘Suits’ - seizoen 9

10 ‘Sky Rojo’ - seizoen 1, deel 2(lees hier de ★★☆☆☆-recensie)