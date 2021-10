Deze tien titels worden massaal bekeken op de Vlaamse Netflix

Armoe troef deze week aan de top van de Netflix-top 10, al is dat voor een keer geen oordeel over de kwaliteit.

Zowel de arme Koreanen die in ‘Squid Game’ meedingen naar de hoofdprijs van 45.6 miljard won (een dikke 32 miljoen euro) als de dakloze Alex die in het erg mooie ‘Maid' een beter leven voor haarzelf en haar dochter probeert op te bouwen, waren de afgelopen week populair bij het Netflix-publiek. De Amerikaans miniserie kwam vorige vrijdag op de streamingdienst en rukte daarna gestaag op richting de top, al vermoeden we dat er tussen ‘Maid’ en ‘Squid Game' toch nog een stevige kloof zal zijn.

Opmerkelijk: dankzij ‘Squid Game' komt ‘Alice in Borderland’ de top 10 binnen, zelfs al dateert die Japanse reeks eigenlijk al van 2020. Maar het concept van de serie - gewone Japanners die in Tokio betrokken raken in enkele dodelijke spelletjes - leunt zo dicht aan bij dat van de Koreaanse hit dat ze voor veel kijkers de logische keuze is om op te zetten na afloop van ‘Squid Game’.

De nieuwe Netflix-thriller ‘The Guilty’, met Jake Gyllenhaal als een telefonist in een noodcentrale, komt ook de top 10 binnen, maar het blijkt wel niet de meest bekeken film van het moment: die eer gaat naar ‘Fifty Shades Freed’, het derde deel uit de ‘Fifty Shades’-reeks dat in 2018 in de bioscoop uitkwam. Nog nieuw in de lijst: het vierde seizoen van tienerreeks ‘On my block’, ‘Kastanjemanden’, een Scandinavische misdaadserie van de bedenker van ‘The Killing’, en ‘There’s someone inside your house’, een van de vele horrortitels die Netflix in de aanloop naar Halloween op de wereld loslaat. Horrorserie ‘Midnight Mass’ is ondertussen na één week alweer uit de top 10 verdwenen, en ook het vijfde seizoen van ‘La Casa de Papel’ houdt het, in afwachting van de grote finale begin december, voor bekeken.

De Netflix-top 10 van vrijdag 8 oktober

1 ‘Squid Game’ (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

2 ‘Maid’ (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

3 ‘Sex Education’ - seizoen 3 (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

4 ‘Fifty Shades Freed’

5 ‘The Guilty’ (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

6 ‘On my block’ - seizoen 4

7 ‘Paw Patrol’

8 ‘Kastanjemanden’

9 ‘Alice in Borderland’

10 ‘There’s someone inside your house’