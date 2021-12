Deze tien titels worden nu massaal bekeken op Netflix in België

Na vijf seizoenen mag de aantrekkingskracht van ‘La Casa de Papel’ dan wat verdwenen zijn, er zijn duidelijk nog steeds meer dan genoeg mensen nieuwsgierig naar hoe alles afloopt met ‘El Profesor’ en zijn bende.

De allerlaatste - en verrassend sterke - afleveringen van de Spaanse hitserie kwamen vorige vrijdag op Netflix en sindsdien stond de finale onafgebroken op één. Ook in de meeste andere landen waar Netflix actief is, was ‘Money Heist’ - zoals de Engelse titel luidt - de afgelopen dagen de meest bekeken serie.

De belangrijkste concurrentie voor ‘Casa’ komt uit onverwachte hoek, met het vierde seizoen van ‘The Good Doctor’: de medische dramareeks over een briljante arts met autismespectrumstoornis mag dan wel bij ons ook gewoon op VTM te zien zijn, op Netflix vindt de serie evengoed haar publiek.

Ook nieuw: het derde seizoen van de superheldenreeks ‘Titans’, de actiefilm ‘Angel has fallen' uit 2019 en het tweede deel van de Vlaams-Nederlandse kerstfilm ‘De Familie Claus’, met Jan Decleir als de kerstman. Nog meer actie is er te vinden op plek negen: ‘13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi’, waarin Michael Bay - bekend van ‘Transformers - de aanval door moslimextremisten op het Amerikaanse consulaat in Benghazi in de herfst 2012 verfilmt, en naar goeie Bay-gewoonte een blockbuster met veel wapengekletter en weinig inhoud.

‘The Power of the Dog’ - vorige week nog op twee - verdwijnt alweer uit de lijst, samen met ‘Bruised’, ‘Red Notice’ en ‘Hellbound’. Voor ‘Maid’ is dit dan weer het moment waarop de miniserie officieel het record van ‘Squid Game’ - negen weken in de top 10 - evenaart.

De Netflix-top 10 van vrijdag 10 december

1 ‘La Casa de Papel’ - seizoen 5, deel 2 (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

2 ‘The Good Doctor’ - seizoen 4

3 ‘Titans’ - seizoen 3

4 ‘Angel has fallen’ (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

5 ‘Lost in Space’ - seizoen 3

6 ‘De Familie Claus 2'

7 ‘Maid' (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

8 ‘Paw Patrol’ - seizoen 3

9 ‘13 Hours: the secret soldiers of Benghazi’ (lees hier onze ★☆☆☆☆-recensie)

10 ‘Dynasty’ - seizoen 4