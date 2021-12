Deze tien titels worden nu massaal bekeken op Netflix in België

Nog steeds in de ban van de bankoverval: de finale van ‘La Casa de Papel' eindigt voor de tweede week op rij bovenaan.

Even leek het er wel op dat de Spaanse thrillerserie de koppositie zou moeten afstaan: ‘The Unforgivable’, het drama waarin Sandra Bullock een nieuwe poging onderneemt om de wereld te overtuigen van haar acteertalent, stond de afgelopen dagen op één maar moest met de meet in zicht ‘La Casa de Papel' weer laten voorgaan.

De kans dat ‘La Casa de Papel’ ook volgende week de lijst aanvoert, is echter miniem. Vandaag verschijnt immers het tweede seizoen van de fantasyreeks ‘The Witcher’, dat door de pandemie een stevige vertraging heeft opgelopen. En aangezien in de aanloop naar de release het éérste seizoen van de serie opnieuw is opgedoken in de top 10 valt er weinig geld te verdienen met een gokje op welke titel er volgende week bovenaan zal staan.

Nog een opmerkelijke nieuwkomer deze week: ‘Outbreak’, de film uit 1995 met onder meer Dustin Hoffman en Kevin Spacey waarin een levensgevaarlijk virus voor wereldwijde paniek zorgt. Voor ‘Maid’ zit het lange verblijf in de top 10 er na negen weken dan weer op.

De Netflix-top 10 van vrijdag 17 december

1 ‘La Casa de Papel' - seizoen 5, deel 2 (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

2 ‘The Unforgivable’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

3 ‘The Good Doctor' - seizoen 4

4 ‘Titans’ - seizoen 3

5 ‘Back to the Outback’

6 ‘The Witcher’ - seizoen 1 (lees hier onze ★★½☆☆-recensie)

7 ‘Lost in Space’

8 ‘Paw Patrol’ - seizoen 3

9 ‘Outbreak’

10 ‘Riverdale’ - seizoen 6