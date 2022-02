Deze tien titels worden nu massaal bekeken op Netflix in België

Maak plaats, Simon Leviev alias ‘de Tinder Swindler’, want er is een nieuwe oplichter opgedoken: Anna Sorokin, wier levensverhaal verfilmd werd in ‘Inventing Anna’.

De negendelige miniserie van Shonda Rhimes over hoe Sorokin zich in New York jarenlang voordeed als de rijke erfgename Anna Delvey stond de afgelopen week onafgebroken op nummer één: toch een kleine opsteker voor de jongedame die al een jaar lang vast zit in een detentiecentrum in de Verenigde Staten en haar uitlevering richting Duitsland probeert tegen te houden.

De Koreaanse zombieserie ‘All of us are dead' moet één plek achteruit en ook ‘The Tinder Swindler' verliest een plaats. Die twee titels zijn samen met het tweede seizoen van ‘Magnolias' en ‘Raising Dion’ ook de enige overblijvers van de top 10 van vorige week. Naast ‘Inventing Anna’ zijn er nog vijf nieuwkomers, waaronder drie Netflix-producties: het tweede seizoen van de Spaanse thriller ‘Toy Boy’, de actieprent ‘Fistful of Vengeance’ en natuurlijk de glorieuze terugkeer van ‘Love is Blind’, het - sorry Fabrizio! - beste datingprogramma op tv.

Ook de meest recente ‘Jurassic’-film ‘Fallen Kingdom’ doet het goed, net als de ‘director’s cut’ van ‘Truth or Dare’, een horrorfilm uit 2017 die nog eens in een uitgebreide versie is verschenen.

De Netflix-top 10 van vrijdag 18 februari

1 ‘Inventing Anna’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

2 ‘All of us are dead’ (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

3 ‘The Tinder Swindler’ (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

4 ‘Toy Boy’ - seizoen 2

5 ‘Magnolias' - seizoen 2

6 ‘Truth or Dare: director’s cut’

7 ‘Fistful of Vengeance’

8 ‘Love is Blind’ - seizoen 2

9 ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’(lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

10 ‘Raising Dion' - seizoen 2