Deze tien titels worden nu massaal bekeken op Netflix in België

Net zoals vorige week eindigt het vijfde seizoen van ‘The Crown’ boven aan de lijst van populairste titels op Netflix, maar op de valreep krijgt het koningsdrama nog stevige concurrentie van ‘1899’. Die Duitse thrillerserie, van de makers van het ook al druk bekeken ‘Dark’, is pas donderdag op de streamingdienst verschenen maar komt meteen binnen op plaats twee. Al even opmerkelijk: België pakt het brons met het derde seizoen van ‘Undercover’, terwijl die reeks een jaar geleden al op Eén is uitgezonden en daar wekelijks ruim een miljoen kijkers had.

Nu Kerstmis in aantocht is, verschijnen ook de bijhorende melige kerstfilms op Netflix en de eerste daarvan - ‘Falling for Christmas’, met Lindsay Lohan in de hoofdrol - is meteen de best bekeken film van de week. Voor de rest zijn er nog drie nieuwkomers in de lijst, allemaal nieuwe seizoenen van bestaande reeksen: het tweede seizoen van ‘One of Us is Lying’ en ‘Warrior Nun’ en het derde en laatste seizoen van zwarte komedie ‘Dead to Me’. De belangrijkste slachtoffers van de vernieuwingsgolf zijn twee titels die de afgelopen weken de top tien hebben gedomineerd: ‘Dahmer’ en ‘The Watcher’.

De Netflix-top 10 van vrijdag 18 november

1 The Crown - seizoen 5 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

2 1899 (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

3 Undercover - seizoen 3 (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

4 Falling for Christmas

5 Manifest - seizoen 4

6 One of Us is lying - seizoen 2

7 Warrior Nun - seizoen 2

8 Dead to Me - seizoen 3

9 From Scratch (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

10 Inside Man (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)