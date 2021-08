Deze tien titels worden nu massaal bekeken op Netflix in Vlaanderen

Voor de derde week op rij voert ‘Outer Banks’ de lijst aan, al voelt de tienerserie wel de hete adem van een misdaadreeks in de nek.

Het nogal slappe ‘Gone for Good’, de nieuwe reeks op basis van een thriller van de Amerikaanse schrijver Harlan Coben, komt nieuw binnen op twee en nestelt zich zo netjes tussen ‘Outer Banks’ en ‘The Kissing Booth 3', dat een plekje naar achteren schuift. Ook de Israëlisch-Amerikaanse miniserie ‘Hit & Run’, vorige week op 3, moet wat terrein prijsgeven.

Eveneens nieuw en meteen hoog in de lijst: het tweede seizoen van ‘Valeria’, een Spaans komisch drama over een schrijfster die tijdens een huwelijkscrisis steun zoekt bij haar vriendinnen - denk ‘Sex & the City’ als de stad in kwestie Madrid zou zijn. En daarnaast zijn er nog twee films die hun opwachting maken: het Vin Diesel-vehikel ‘Bloodshot’ uit 2020 en de Netflix Original ‘Beckett’, waarin een Amerikaanse toerist op vakantie in Griekenland betrokken raakt in een klopjacht.

De Netflix-top 10 van vrijdag 20 augustus

1 'Outer Banks’ - seizoen 2 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

2 ‘Gone for Good’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

3 ‘The Kissing Booth 3'

4 ‘Hit & Run’ (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

5 ‘Valeria’ - seizoen 2

6 ‘Bloodshot’ (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

7 ‘Beckett’

8 ‘Vivo’

9 ‘Sex/Life’ (lees hier onze ★★1/2☆☆-recensie)

10 ‘Gabby’s Dollhouse’