Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort op Netflix

Het wordt vroeg donker en de wind voelt elke dag een tikkeltje guurder aan: het Netflixseizoen breekt aan! Dat is ook te zien aan het aanbod: het streamingplatform pakt in de komende twee weken uit met verschillende boeiende nieuwe titels. Daaronder een frisse én een legendarische sitcom, thrillers en veel horror. Helaas moeten we voor die nieuwe titels ook heel wat moois opgeven.

Deze titels verdwijnen binnenkort op Netflix:

In de komende twee weken verdwijnen er namelijk maar liefst 16 titels van Netflix, waaronder enkele interessante. Zo verdwijnen de avonturenfilm ‘Wind River’ met Jeremy Renner (19/9), horrorfilm ‘Pet Sematary’, gebaseerd op een Stephen King-roman (20/9), comedy ‘We’re The Millers’ (21/9), de immens populaire tienerserie ‘Pretty Little Liars’ (30/9), de immens populaire kinderserie ‘Paw Patrol’ (30/9) en helaas ook de immens populaire intellectuelenserie ‘Spongebob Squarepants’ (30/9). Bekijk de volledige lijst van vertrekkers hier.

Deze titels verschijnen binnenkort op Netflix:

Superstore (seizoen 1-4)

SERIE Netflix sleepte de rechten in de wacht van deze populaire NBC-comedyreeks, die de lotgevallen volgt van een diverse groep werknemers in een Amerikaanse superstore. Met America ‘Ugly Betty’ Ferrera in een hoofdrol, maar vooral: van de producers van ‘The Office’.

Voor fans van: ‘The Office US’, ‘Community’, ‘Brooklyn Nine Nine’

Waarom kijken? Op de dvd-box van het eerste seizoen werd uitgepakt met de slogan ‘They’re getting their shift together’. Humor op ons niveau.

Waarom skippen? Superstore is verslavend, maar er bestaan betere comedyseries om te bingewatchen.

Te zien vanaf maandag 20 september

Dear White People (seizoen 4)

SERIE Laatste seizoen van het intelligente tienerdrama over een groep zwarte studenten die zich via een radioshow uitspreekt tegen het diepgewortelde racisme op hun prestigieuze, grotendeels witte universiteit.

Voor fans van: ‘Moxie’, ‘Blood & Water’, ‘When They See Us’

Waarom kijken? De reeks houdt onze recensent intussen al drie seizoenen lang in de ban, en daar kunnen andere tv-makers alleen maar voor door de knieën gaan.

Waarom skippen? Volgens verschillende mediawatchers wordt dit laatste seizoen een ‘musical extravaganza’. Wij houden ons hart vast.

Te zien vanaf woensdag 22 september

Jaguar (seizoen 1)

SERIE In het Spanje van de jaren 60 sluit Holocaust-overlever Isabel Garrido zich aan bij Jaguar, een groep spionnen die op zoek gaat naar nazi’s die in Spanje ondergedoken zitten. Hun doel: gerechtigheid.

Voor fans van: ‘Hunters’, ‘Operation Finale’, ‘Inglorious Basterds’

Waarom kijken? Wij krijgen alvast zin de hooivork van stal te halen.

Waarom skippen? Eigenlijk zijn we principieel tegen zelfopgeleide knokploegen.

Te zien vanaf woensdag 22 september

Midnight Mass (seizoen 1)

SERIE Horror van de makers van de ‘The Haunting’-reeks, over een afgelegen stadje dat wordt opgeschrikt door de komst van een jonge priester en het wederkeren van een jongeman die eerder in ongenade viel.

Voor fans van: ‘The Haunting of Hill House’, ‘The Haunting of Bly Manor’, ‘Bates Motel’

Waarom kijken? De trailer opent met een nummer van Keane: dat wordt griezelen!

Waarom skippen? Onze belastingsbrief was al angstaanjagend genoeg.

Te zien vanaf vrijdag 24 september

Kastanjemanden / The Chestnut Man

SERIE In deze nieuwe Deense misdaadreeks van de schrijver van ‘The Killing’ wordt een vrouw dood aangetroffen in een Kopenhaagse speeltuin. Boven haar lichaam bengelt een poppetje gemaakt van kastanjes. Het blijkt slechts de eerste in een hele reeks moorden.

Voor fans van: ‘The Killing’, ‘The Bridge’, ‘True Detective’

Waarom kijken? Scandi-noir: een garantie op succes.

Waarom skippen? De premisse luidt niet bijster origineel.

Te zien vanaf woensdag 29 september

No One Gets Out Alive

FILM Een Mexicaanse migrante neemt tijdens haar zoektocht naar de American dream (daar loopt het al mis) haar intrek in een pension in Cleveland. Het krakende en tierende pand blijkt vanbinnen nog angstaanjagender dan vanbuiten.

Voor fans van: ‘The Haunting of Hill House’, ‘1408', ‘The Conjuring’

Waarom kijken? Een migrant als hoofdrolspeler in een hyper-Amerikaanse horrorfilm: zeldzaam.

Waarom skippen? Gebaseerd op een boek van de Brit Adam Nevill, een middelgrote vis in de veel te grote poel horrorauteurs.

Te zien vanaf woensdag 29 september

Seinfeld

SERIE De oersitcom zonder welke ‘Friends’ en consorten nooit hadden bestaan, heeft zijn weg naar Netflix gevonden. De streamingdienst dropt meteen alle 180 afleveringen: dat betekent dat u ongeveer 66 uur lang zult kunnen lachen met de grappen en grollen van Jerry Seinfeld en co.

Voor fans van: ‘Friends’, ‘According To Jim’, ‘How I Met Your Mother’

Waarom kijken? Het is een klassieker die je op z'n minst een keer een kans gegeven moet hebben.

Waarom skippen? De reeks voelt anno 2021 uiteraard nogal gedateerd aan.

Te zien vanaf vrijdag 1 oktober

Maid

SERIE Dramedy gebaseerd op de memoires van Stephanie Land, een alleenstaande moeder die vlucht uit een abusieve relatie en aan de slag moet als huismeid om rond te kunnen komen.

Voor fans van: ‘Alias Grace’, ‘Happily Ever After’, ‘Selfmade’

Waarom kijken? Het verhaal van Land is helaas nog steeds relevant.

Waarom skippen? We zijn bang dat we na het zien van ‘Maid’ door gewetenswroeging onze eigen meid zullen moeten ontslaan.

Te zien vanaf vrijdag 1 oktober

The Guilty

FILM Een stoer ogende Jake Gyllenhaal vertolkt een ex-rechercheur die wegkwijnt op de alarmcentrale. Wanneer hij een wel erg onrustwekkend telefoontje krijgt, probeert hij de beller al telefonerend te redden.

Voor fans van: ‘Locke’, ‘Storm Lara’, ‘Nightcrawler’

Waarom kijken? Films als ‘Locke’ toonden al aan dat telefoongesprekken waanzinnig spannend kunnen zijn.

Waarom skippen? Met ‘Storm Lara’ is er op Streamz een lokaal alternatief te zien - zij het in serievorm.

Te zien vanaf vrijdag 1 oktober

Verschijnen ook binnenkort op Netflix:

21/9 ‘Love on the Spectrum (seizoen 2)’

22/9 ‘Pose (seizoen 3)’, ‘Confessions of an Invisible Girl’, ‘Intrusion’

23/9 ‘Hospital Playlist (seizoen 2)’

24/9 ‘Ganglands (seizoen 1)’, ‘Blood & Water (seizoen 2)’, ‘The Starling’, ‘My Little Pony: A New Generation’, ‘Kota Factory’, ‘Jailbirds: New Orleans’

28/9 ‘Attack of the Hollywood Clichés!’, ‘Robin Hood (2018)’, ‘Ada Twist, Scientist’

29/9 ‘Friendzone’, ‘Sounds Like Love’

1/10 ‘Diana, The Musical’