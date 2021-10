Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort op Netflix

Om het afkicken van ‘Squid Game’ te vergemakkelijken, pakt Netflix in de komende twee weken uit met nieuwe actie, horror en lockdownlol. Een overzicht!

Deze titels verdwijnen binnenkort van Netflix:

In de komende twee weken verdwijnen er voorlopig zeven titels van Netlix. Het heengaan waar we het meest om zullen rouwen is dat van ‘Kick-Ass 2’. Dat wil veel zeggen. Een overzicht:

15/10 ‘League of Legends Origins’, ‘The Creative Brain’

16/10 ‘Kick-Ass 2'

17/10 ‘U Turn’, ‘Up North’, ‘10 Days in Sun City’

28/10 ‘Shine on with Reese (1 seizoen)’

Deze titels verschijnen binnenkort op Netflix:

Birds of Prey

FILM Spin-off van superheldenflop ‘Suicide Squad’ rond Harley Quinn, het personage dat wel héél hard aan de Joker kleeft. Zelfs in haar eigen film blijft ze niet meer dan het-liefje-van.

Voor fans van: ‘Suicide Squad’, ‘Batman’, ‘Watchmen’

Waarom kijken? Margot Robbie kan wat ons betreft weinig verkeerd doen.

Waarom skippen? Helaas: haar Harley Quinn is géén interessant, laat staan een gevaarlijk personage.

Te zien vanaf zondag 17 oktober

Stuck Together / 8 Rue de l’Humanité

FILM Luchtige Franse comedy over de bewoners van een Parijs flatgebouw die tijdens de coronalockdown niet anders kunnen dan elkaar beter te leren kennen. Van de regisseur van ‘Bienvenue chez les Ch’tis’.

Voor fans van: ‘Bienvenue chez les Ch’tis’,

Waarom kijken? Tijdens de trailer moesten wij alvast tot tweemaal toe gniffelen.

Waarom skippen? We vrezen dat deze film wel eens overhaast in elkaar geflanst kan zijn, om zo het momentum niet te verliezen.

Te zien vanaf woensdag 20 oktober

Locke & Key (seizoen 2)

SERIE Aangezien haast alle boeken van Stephen King al verfilmd zijn, bracht Netflix vorig jaar een stripverhaal van zoon Joe Hill naar het middelgrote scherm, over drie kinderen die zich in een behekst huis moeten verzetten tegen een kwaad dat nooit slaapt

Voor fans van: ‘The Society’, ‘The Umbrella Academy’, ‘The Mist’

Waarom kijken? Ideale reeks om te griezelen zonder écht bang te worden.

Waarom skippen? De horror en magie van het stripverhaal moesten in het eerste seizoen grotendeels plaatsmaken voor tienerdrama.

Te zien vanaf vrijdag 22 oktober

Inside Job

SERIE Wat als alle complottheorieën nu eens gewoon waar zijn? Deze gloednieuwe animatiereeks volgt werknemers van de zogenaamde ‘deep state’. Hun taak: het toedekken van alle corrupte praktijken van de overheid.

Voor fans van: ‘Disenchanted’, ‘Paradise PD’, ‘Rick and Morty’

Waarom kijken? Tijdens hun eerste online fan-event TUDUM (naar het typerende introgeluidje) toonde Netflix gloednieuwe trailers van prestigieuze reeksen als ‘Stranger Things’, ‘The Umbrella Academy’ én deze ‘Inside Job’. De hypemachine werd dus alvast in gang gezet.

Waarom skippen? Van alle animatiereeksen die Netflix zelf produceerde zijn er meer niet dan wel goed.

Te zien vanaf vrijdag 22 oktober

The Office US (seizoen 1 – 9)

SERIE Een reeks die we u hopelijk niet meer moeten voorstellen. Deze Amerikaanse remake van de comedyserie over een papierbedrijf moet haast nooit onderdoen voor het briljante Britse origineel van Ricky Gervais.

Voor fans van: ‘The Office UK’, ‘Het Eiland’, ‘Brooklyn Nine Nine’

Waarom kijken? Om een cliché boven te halen: zoals deze maken ze er geen meer.

Waarom skippen? Ondertussen hebben wij de reeks al genoeg herbekeken.

Te zien vanaf zaterdag 23 oktober

the office us Beeld nbc

Colin in Black & White

SERIE American footballspeler Colin Kaepernick werd wereldberoemd toen hij in 2016 knielde tijdens het Amerikaanse volkslied, om zo het racisme in de VS aan te klagen. Netflix pakt uit met een reeks over de woelige jeugd van de quarterback, voorzien van commentaar door the man himself.

Voor fans van: ‘Schumacher’, ‘Self Made’, ‘Dear White People’

Waarom kijken? Kaepernick die zelf commentaar geeft bij de re-enactment van zijn leven: heerlijk!

Waarom skippen? Kaepernick die zelf commentaar geeft bij de re-enactment van zijn leven: vreselijk!

Te zien vanaf zaterdag 23 oktober

Army of Thieves

FILM Prequel van Zack Snyders zombiefilm ‘Army of the Dead’. In de begindagen van de zombie-apocalyps plant de Duitse kluiskraker Ludwig Dieter samen met een groep jonge dieven een ambitieuze overval.

Voor fans van: ‘Army of the Dead’, ‘Sucker Punch’, ‘Planet Terror’

Waarom kijken? ‘Army of the Dead’ was de eerste film uit de geschiedenis waarin een blowjob aan de oorsprong ligt van een zombie-apocalyps.

Waarom skippen? Bij Snyder is het vaak erop of eronder. Vijftig procent kans dat deze film tijdverspilling wordt.

Te zien vanaf vrijdag 29 oktober



Deze titels verschijnen ook weldra op Netflix:

16/10 ‘Misfit: De Serie (seizoen 1)’

19/10 ‘Gabby’s Poppenhuis (seizoen 3)’

20/10 ‘Night Teeth’, ‘Found’

21/10 ‘Insiders (seizoen 1)’, ‘Sex, Love & Goop’ ‘Toet Toet Cory Carson (seizoen 6)’, ‘Life’s A Glitch with Julien Bam’

22/10 ‘Dynasty (seizoen 4)’

27/10 ‘Sintonia (seizoen 2)’, ‘Hyponotic’

28/10 ‘The Motive’, ‘Luis Miguel (seizoen 3)’

29/10 ‘Mythomaniac (seizoen 2)’, ‘The Time it Takes’