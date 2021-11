Deze titels verschijnen en verdwijnen binnenkort op Netflix

De grote najaarsschoonmaak bij Netflix is net achter de rug: veel films, waaronder ‘The Godfather’ en ‘Spider-Man’, verdwenen van de streamingdienst. Gelukkig komt er de komende twee weken ook veel nieuws bij.

Deze titels verdwijnen binnenkort van Netflix:

Wie de uitstekende Elton John-biopic ‘Rocketman’ nog wil zien, moet zich haasten: enkel vanavond kun je de film nog op Netflix bekijken.

1/11 ‘Rocketman’

4/11 ‘The Package’

5/11 ‘Pokémon: Detective Pikachu’

Deze titels verschijnen binnenkort op Netflix:

‘Downton Abbey’

SERIE Het populairste kostuumdrama van de 21e eeuw speelt zich af in de eerste helft van de 20e eeuw en gaat over de aristocratische en schatrijke Crawley-familie, die samen met een legertje bedienden een groot landgoed in Yorkshire bevolkt.

Voor de fans van: ‘The Crown’, ‘Bridgerton’, ‘Poldark’

Waarom kijken? Netflix heeft in één keer alle zes seizoenen van deze superieure soap online gezet, dus je kunt wel even vooruit.

Waarom skippen? Net als 120 miljoen anderen heb je deze serie al eens gezien. Of je bent überhaupt niet zo’n fan van langgerekte kostuumdrama’s.

Te zien vanaf maandag 1 november

Downton Abbey Beeld Netflix

‘Camp Confidential: America’s Secret Nazi’s’

DOCU Tijdens WO II hadden de Amerikanen een geheim kamp vlak bij Washington, waar belangrijke nazi’s waren ondergebracht – vooral wetenschappers die nuttige info konden verschaffen aan de geallieerden. Joodse soldaten kregen de opdracht om de gevangenen te ondervragen en aan de kant van de Verenigde Staten te krijgen.

Voor de fans van: documentaires over de Tweede Wereldoorlog

Waarom kijken? Het klinkt als een plotlijn uit ‘Inglourious Basterds’, maar het is echt. En in deze korte docu vertellen enkele soldaten hoe het er in het geheime kamp aan toeging en worden hun verhalen in geanimeerde beelden gegoten.

Waarom skippen? Hoeveel documentaires over de Tweede Wereldoorlog wil een mens zien?

Te zien vanaf dinsdag 2 november

Nazi's Beeld Netflix

‘Big Mouth (seizoen 5)’

SERIE Animatieserie over enkele jongens en meisjes die de puberteit voelen opkomen, met alle hormonale narigheden – de eerste schaamharen, ongewilde erecties, menstruatie tijdens een schoolreis – die daarbij horen.

Voor de fans van: ‘South Park’, ‘Disenchantment’, ‘Sex Education’

Waarom kijken? ‘Big Mouth’ is schaamteloos expliciet en absurd, maar onder alle vetzakkerij zit er ook een heel ontroerende serie over opgroeien, eerste liefdes en alle twijfels en verwarring die je voelt tijdens de puberteit. Het vorige seizoen werd lovend ontvangen.

Waarom skippen? Dit is géén serie die je als ouder samen met je tienerzonen of -dochters kunt bekijken, tenzij je houdt van een hoop gegeneerd heen-en-weergeschuifel in de zetel.

Te zien vanaf vrijdag 5 november

Big Mouth Beeld Netflix

‘Narcos: Mexico (seizoen 3)’

SERIE Slotseizoen van de spinoff van het harde en meedogenloze ‘Narcos’, waar de focus ligt op de Mexicaanse drugsoorlogen van de jaren ‘80.

Voor fans van: ‘Narcos’, ‘Better Call Saul’, ‘Undercover’

Waarom kijken? Je hebt de vorige twee seizoenen met veel interesse gekeken.

Waarom skippen? Dit is een inferieure spin-off van het geweldige ‘Narcos’, in de eerste twee seizoenen haalde de serie nergens het niveau van het origineel.

Te zien vanaf vrijdag 5 november

Narcos Mexico Beeld Netflix

‘The Harder They Fall’

FILM Vrijwel volledig zwarte western, waarin cowboy Nat Love (Jonathan Majors) zint op wraak tegen Rufus Buck (Idris Elba) die zijn ouders heeft vermoord.

Voor fans van: ‘Concrete Cowboy’, ‘Django Unchained’, ‘Once Upon a Time in the West’

Waarom kijken? De eerste recensies zijn behoorlijk positief. Zowel de stijl, indrukwekkende cast als soundtrack worden geroemd.

Waarom skippen? Dit belooft een behoorlijk brute film te worden, en het expliciete geweld zal niet iedereen bekoren.

Vanaf woensdag 3 november op Netflix

Beeld DAVID LEE/NETFLIX © 2021

‘Red Notice’

FILM Kunstdief Ryan Reynolds werkt samen met agent Dwayne Johnson om de meest gezochte kunstdief van de wereld, Gal Gadot, op te pakken.

Voor fans van: films met Ryan Reynolds, Dwayne Johnson en Gal Gadot

Waarom kijken? Drie van de populairste acteurs van het moment die samen in de duurste Netflix Original ooit spelen. Films over kunstdieven kijken vaak prettig weg op de vrijdagavond.

Waarom skippen? Het mogen dan een paar van de populairste acteurs zijn, het zijn niet per se de beste acteurs. En afgaande op de trailer gaat de film ook niet al te origineel worden.

Vanaf 12 november.

Deze titels verschijnen ook weldra op Netflix:

1/11 ‘The Departed’

1/11 ‘Crazy Stupid Love’

1/11 ‘ZeroZeroZero’ (volledig seizoen)

1/11 ‘First Daughter’

4/11 ‘Phantom Thread’

5/11 ‘A Cop Movie’

6/11 ‘Father Christmas is back’

11/11 ‘7 Prisoners’