Deze titels worden nu massaal bekeken op Netflix in België

De tieners van ‘Sex Education’ verdringen, vrolijk ‘Fuck the pain away’ zingend, de Duivel van de eerste plaats.

Het imago van ‘sex school’ Moordale mag dan wankel zijn bij het begin van het derde seizoen, met de populariteit van ‘Sex Education’ zelf is niets mis: sinds de nieuwe reeks haar opwachting maakte op Netflix een week geleden heeft ze onafgebroken bovenaan gestaan.

De nummers één en twee van vorige week - ‘Lucifer’ en ‘La Casa de Papel’ - schuiven meteen twee plaatsen naar achteren, want er is nog een nieuwkomer die brokken maakt: de uitstekende Zuid-Koreaanse thrillerserie ‘Squid Game’, waarin gewone mannen en vrouwen het in een soort horrorversie van Plopsaland tegen elkaar moeten opnemen tijdens enkele eenvoudige maar dodelijke kinderspelletjes, met als doel een gigantische geldprijs.

Nog nieuw: ‘Bac Nord’, een Franse actiethriller uit 2020 die zich afspeelt in de onderwereld van Marseille, en ‘Intrusion’, een Netflix-original waarin een koppel in hun nieuw huis opgeschrikt wordt door een vreemde inbraak. Voor de rest keren dezelfde titels terug, met het tweede seizoen van ‘Undercover’, de documentaire ‘Schumacher’, het vierde seizoen van ‘Good Girls’ en het medische drama ‘Chicago Med’. Zijn we gelukkig van verlost: ‘Clickbait’ en het tweede seizoen van ‘Into the Night’.

De Netflix-top 10 van vrijdag 24 september

1 ‘Sex Education’ - seizoen 3 (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

2 ‘Squid Game’ - seizoen 1

3 ‘Lucifer’ - seizoen 6

4 ‘La Casa de Papel’ - seizoen 5 (deel 1) (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

5 ‘Intrusion’

6 ‘Bac Nord’

7 ‘Undercover’ - seizoen 2 (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

8 ‘Good girls’ - seizoen 4

9 ‘Schumacher’ (lees hier onze ★★1/2☆☆-recensie)

10 ‘Chicago Med’