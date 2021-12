Deze titels worden nu massaal bekeken op Netflix in België

Kinderen mogen tijdens de vergaderingen van het Overlegcomité dan wel ‘quantité négligeable' zijn, op Netflix zwaaien ze wel de scepter.

Het derde seizoen van ‘Lost in Space’, een avontuurlijke sciencefictionserie voor de jeugd over een gezin dat een noodlanding moet maken op een onherbergzame planeet, verscheen vorige vrijdag op Netflix en nam de hele week de koppositie in. Zelfs een naakte Benedict Cumberbatch in Jane Campions wereldwijd bejubelde film ‘The Power of the Dog’ kon er niet tegenop: hij eindigt op nummer twee.

Niet minder dan drie nieuwe kersttitels deze week: de films ‘Single all the way’ en ‘A Castle for Christmas’ - waarin eighties-icoon Brooke Shields een comeback maakt als een schrijfster die verliefd wordt op kasteelheer - en het Deense ‘Nisser’, een horrorserie over een familie die tijdens het kerstfeest geplaagd wordt door bloeddorstige trollen.

Opmerkelijk: de nummer 1 van vorige week, het Zuid-Koreaanse ‘Hellbound’, zakt nu al helemaal weg naar nummer 10. Nog opmerkelijker: de ontroerende Amerikaanse miniserie ‘Maid' stijgt in haar achtste week in de top 10 opnieuw vier plaatsen - vorige week stond de reeks op acht - en lijkt dus goed op weg om het record van ‘Squid Game’, dat het negen weken in de lijst volhield, minstens te evenaren.

De Netflix-top 10 van vrijdag 3 december

1 ‘Lost in Space' - seizoen 3

2 ‘The Power of the Dog’ (lees hier onze ★★★★½-recensie)

3 ‘Single all the way’

4 ‘Maid’ (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

5 ‘Bruised’

6 ‘A Castle for Christmas’

7 ‘Nisser’

8 ‘Red Notice’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

9 ‘True Story’ (lees hier onze ★★1/2☆☆-recensie)

10 ‘Hellbound’ (lees hier onze ★★★1/2☆☆-recensie)