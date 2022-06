Geen veranderingen bovenaan: ‘Stranger Things’ houdt nog steeds de hele wereld in de ban.

Er is wel een verrassende concurrent voor de horrorserie opgedoken: ‘Surviving Summer’, een tienerdrama over een rebels meisje uit New York dat door haar moeder op een vliegtuig richting vrienden in Australië wordt gezet en daar de geneugten van het surfen ontdekt. Het eerste seizoen van de Australische reeks is vorige vrijdag verschenen en houdt sindsdien de plek achter ‘Stranger Things’ warm.

Het nieuwe Adam Sandler-vehikel ‘Hustle’, waarin de komiek een basketbalcoach speelt die zijn team opnieuw op het goede spoor tracht te krijgen, is twee dagen na de release al de best bekeken film op Netflix. Maar nog verrassender: ‘Hustle’ wordt ook door de critici, door de band toch niet echt grote Sandler-fans, lovend onthaald. Ook nieuw en goed bekeken: ‘Interceptor’, een actiefilm over een schip dat bij een nucleaire aanval raketten uit de lucht moet halen maar plotseling zelf onder vuur komt te liggen, de Turkse serie ‘Kuş Uçuşu’, waarin een jonge journaliste de donkere kant van de media leert kennen, en de true crime-reeks ‘Keep sweet: pray and obey’, die een blik werpt achter de schermen van een van Amerika’s meest beruchte sektes.

De Netflix-top 10 van vrijdag 10 juni

1 Stranger Things - seizoen 4 (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

2 Surviving Summer - seizoen 1

3 Queen of the South - seizoen 5

4 Entrevias

5 Hustle

6 Borgen - Power and Glory (lees hier onze ★★★★½-recensie)

7 The Lincoln Lawyer (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

8 Kuş Uçuşu

9 Interceptor

10 Keep sweet: pray and obey