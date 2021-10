Deze vier Bondsongs werden popklassiekers

‘No time to die’ blijkt niet alleen een zeer sterke Bondfilm, het had vorige week ook meteen de beste openingsdag van 2021 in België en zou zomaar eens de best bezochte film van het jaar kunnen worden. Een ideaal moment dus om eens stil te staan bij de beste songs die de filmreeks al voortbracht:

Carly Simon, The Spy Who Loved Me (1977). Hier worden man en paard genoemd, want Simon kan het in Nobody does it better - in dit geval dragen film en song verschillende titels - toch werkelijk alleen maar over de seksuele prestaties van James Bond hebben. ‘Just keep it comin’, zong ze, en daar was het publiek het roerend mee eens. De meest sexy Bondsong van de reeks werd wereldwijd een grote hit.

Madonna, Die Another Day (2002). Voor de Bond-titelsongs zoeken de makers vaak klinkende namen. Dat pakt niet altijd goed uit, al hangt dat wel af van wie je het vraagt. Madonna scoorde met Die Another Day een stevige hit, maar critici laveerden tussen briljant en - kort samengevat - robotachtige techno-flauwekul, met als steen des aanstoots vooral dat wat potsierlijke regeltje ‘Sigmund Freud, analyze this’.

Adele, Skyfall (2012). De onbetwiste favoriet van Nederland, met zes weken op kop in de Top 40, en ook wereldwijd rinkelden de kassa’s. Skyfall was de eerste Bondsong die werd bekroond met een Oscar. Sam Smith volgde drie jaar later met de titelsong voor Spectre. Skyfall klinkt echt Adele, niet al te subtiel, maar met in de compositie een leuke verwijzing naar het welbekende Bond-oerthema van Monty Norman en John Barry.

Paul McCartney and Wings, Live And Let Die (1973). Niet gewoon goed, Beatles-goed, en op zichzelf het toegangskaartje voor de bioscoop al waard. Vindt het Amerikaanse popblad Rolling Stone, dat het op nummer twee in de ranglijst van beste Bondsongs zet. In dergelijke lijstjes moet de ex-Beatle het doorgaans opnemen tegen Shirley Bassey met Goldfinger (1964). Bassey is een ware Bondveteraan: na Goldfinger zong ze nog Diamonds are forever (1971) en Moonraker (1979).

De song van dit jaar

Billy Eilish, No Time To Die (2021). Waar voorgangsters als Shirley Bassey, Tina Turner en Sheena Easton nog wel eens een flinke keel opzetten, houdt Eilish het opmerkelijk ingetogen. Haar bijna fluisterend gezongen ballad bouwt op naar een beschaafd crescendo, vervuld van duistere spanning, waar het 007-gevoel van afdruipt. Echt Eilish, echt Bond.

(Trouw)