Deze vijf Vlaamse kortfilms maken kans op de Humo Award 2022

Vergeet de Oscars, vergeet de Gouden Palm, vergeet de Ensors! Op het jaarlijke Kortfilmfestival in Leuven dingen vijf Vlaamse kortfilms mee naar de enige filmtrofee die er wereldwijd écht toedoet: de Humo Award!

De door Humo vijf genomineerde films worden in aanwezigheid van de makers vertoond tijdens de feestelijke Humo Avond op woensdag 7 december, waarna het publiek live beslist wie met de Humo Award - en met de bijbehorende eeuwige roem - naar huis mag. And the Nominees are:

NOISETRAIN

‘Noisetrain’ Beeld Humo

Van: Pol De Plecker.

Met: Oscar Van Rompay, Arne Sierens, Sakis Brönnimann

Drie mannen worden wakker in een trein die stilstaat in een onwerkelijk winters landschap. Mocht David Lynch zich ooit aan de verfilming wagen van ‘De Trein Der Traagheid’ van Johan Daisne, dan zou het eindresultaat er weleens kunnen uitzien als het even bevreemdende als adembenemend mooi in beeld gezette ‘Noisetrain’.

THANK YOU FOR YOUR PATIENCE

‘Thank you for your patience’ Beeld Humo

Van: Simon van der Zande.

Met: Jovial Mbenga, Peter Seynaeve, Mariam Ahadouch

Op een volgepakte bus in Brussel geeft een Congolese immigrant luidop lucht aan zijn frustraties: zullen de andere passagiers verveeld wegkijken, of zullen ze hem het zwijgen proberen op te leggen? Koloniale schuldgevoelens, onderhuids racisme, plaatsvervangende gêne, burleske humor en nét iets te laat dichtklappende busdeuren: het komt allemaal prachtig samen in het in één razend knappe take opgenomen ‘Thank You For Your Patience’.

NOCTURNUS

‘Nocturnus’ Beeld Humo

Van: Harm Dens en Meltse Van Coillie.

Met: Bien De Moor, Jan Bijvoet, Emmanuelle Gilles-Rousseau

Zelfs Sven, het rendier uit ‘Frozen’, zou als betoverd zitten kijken naar deze prachtig gefotografeerde en hoogst mysterieuze kortfilm waarin enkele wetenschappers in de onaardse sneeuwlandschappen van het hoge noorden onderzoek doen naar een wel héél merkwaardig fenomeen.

LA CHUTE

La Chute Beeld Humo

Van: Sebastian Schaevers

Met: Kylian Laude, Lea Guillou, Loris Guilhaume

In een door de klimaatopwarming getroffen Zwitsers Alpendorpje ondervindt een paraglider aan den lijve dat het géén goed idee is om zelfgemaakte bommen in de valleien te werpen. Vrolijk gejodel, een fatale après-ski en camerabewegingen waarvan een mens zich afvraagt hoe de makers het voor elkaar hebben gekregen: ‘La Chute’ is een hoogvlieger.

FINN’S HEEL

‘Finn's Heel’ Beeld Humo

Van: Cato Kusters

Met: Brecht Dael, Mo Bakker, Günther Lesage

Een verstuikte enkel op de boksschool leidt tot een onverwacht hechte vriendschap tussen twee jongens. Dit ontroerende toppertje duurt slechts achttien minuten, en toch heb je achteraf het gevoel dat je een héél diepe duik in de gemoedslevens van twee kwetsbare zielen hebt genomen.

Tot op de Humo Avond, en moge de beste winnen!