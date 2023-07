Deze Vlaming speelde mee in ‘Mission: Impossible’: ‘Ik moest mijn job ervoor opgeven, maar zou het zo opnieuw doen’

‘Sergej Lopouchanski is known for ‘Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One’ (2023)’. Het staat er écht, bovenaan de IMDB-pagina van de Vlaams-Russische komiek en acteur, die u óók kan kennen van tal van bijrollen (‘F*ck you very very much’, ‘H4z4rd’, ...) dichter bij huis.

SERGEJ LOPOUCHANSKI «Het is natuurlijk een klein beetje minder imponerend als je weet dat ik amper drie seconden te zien ben in de actieprent (lacht). Drie shots van elk ongeveer een seconde in de opening van de film. Aan iedereen die nog gaat kijken: zorg dat je op tijd neerzit en alsjeblieft niet knipperen!»

HUMO Hoe kwam Tom Cruise in godsnaam op jouw dorpel terecht?

LOPOUCHANSKI «Paramount deelde een vacature in heel Europa: ‘Russische acteurs gezocht’ - door de invasie is het natuurlijk niet mogelijk om acteurs in Moskou te gaan sprokkelen, kwam dat even van pas. Ik stuurde een auditievideo op, zonder enige hoop ooit antwoord te krijgen, maar even later zat ik op het vliegtuig naar Londen, waar alle opnames plaatsvonden. En erna nóg drie keer.»

HUMO Dat zijn meer trips dan seconden in beeld.

LOPOUCHANSKI «Ik moest dan ook een keertje de Eurostar nemen (lacht). Maar voor die luttele seconden heb je dus blijkbaar heel wat opnamedagen nodig. In totaal duurde het zelfs langer dan twee maanden, die intenser waren dan je zou afleiden uit mijn korte shots. (fijntjes) Ik heb mijn job ervoor moeten opgeven, maar het was het meer dan waard. Tom Crui…»

HUMO (Onderbreekt) Ho even, je nam er speciaal ontslag voor?

LOPOUCHANSKI «Tja, het viel nu eenmaal niet te combineren. En geef toe, een potige matroos spelen in een wereldwijde kaskraker klinkt toch cooler dan IT-consultant in een hospitaal. Ik zou het zo opnieuw doen.

»Gelukkig werkt de productie nóóit met figuranten, maar was iedereen - ja, zélfs ik - een volwaardige acteur. Dat zorgde ervoor dat ik ook financieel de kans kreeg om mijn goedbetaalde job op te zeggen. En het lanceerde natuurlijk mijn wereldveroverende carrière (lacht).»

HUMO Waar eindigt die carrière?

LOPOUCHANSKI «Als ik écht groots mag dromen (denkt na)... dan toch eens de volle twéé minuten op beeld. Ik ben uitstekend geïntegreerd in Vlaanderen zoals je ziet: bescheidenheid boven alles (lacht).»

HUMO Over die andere bescheidenheid in vleesvorm: hoe was je band met co-star Tom Cruise?

LOPOUCHANSKI «Fantastisch natuurlijk, de eerste avond vlogen we in de Guiness en rond een uur of zes zwalpten we arm in arm over Piccadilly Circus. Of nee, dat was mijn droom. In de realiteit bleef het eerder bij beduusd knikken in zijn richting en doen alsof zijn aanwezigheid je gestolen kon worden, terwijl je het eigenlijk langs twee kanten in je broek deed (lacht).

»Ik ben maar één keer binnen ruikafstand van Tom geraakt, toen hij op set was als executive producer, want een scène samen zat er helaas niet in. Ik kan vanaf nu wel bevestigen dat hij echt de charismatische vent is uit zijn films, zelfs ondanks zijn meter zeventig. Een échte short king!»

HUMO Naast wereldberoemd acteur werk je ook nog als komiek aan je eerste avondvullende show. Kom maar op met die beste Tom Cruise-grap.

LOPOUCHANSKI «Graag, maar ik heb een 80 pagina’s tellend non-disclosure agreement moeten ondertekenen voor ik een voet op de set mocht zetten, dus ik zal - lees: ‘mag’ - er niet mee lachen in mijn show. Toms persteam zit óveral, misschien ook in café The Joker, of zelfs die ochtend in de krantenwinkel. Dus, euhm, long live mister Cruise!»