Deze zaterdagavond op televisie: een eenzame Matt Damon en Johnny Cash in bloedvorm

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Martian’

Ridley Scott laat Matt Damon in zijn eentje achter op mars. Hoe alleen? Zo alleen dat zelfs Ben Affleck nergens te bekennen is.

Om 20.35 op VTM 3

‘De Witte van Sichem’

Ernest Claes had het in zijn boek over een blonde rakker die te veel zout over de patatten strooide, Robbe De Hert maakte er een drama van over de opkomst van het socialisme. De titelrol is voor Conner Rouss... euh, Eric Clerckx.

Om 22.35 op VRT 1

‘The Killing of a Sacred Deer’

Yorgos Lanthimos begint zijn film met een close-up van een kloppend hart, en dat is lang niet het meest bevreemdende aan deze trip waarin een vreemde jongeman (Barry Keoghan, dit jaar schitterend in ‘The Banshees of Inisherin’) een apathische chirurg (Colin Farrell) confronteert met zijn verleden.

Om 23.00 op Canvas

‘D’Ardennen’

In Robin Pronts debuutfilm is Kevin Janssens in grootse doen als Kenneth, die vrijkomt uit de gevangenis om te ontdekken dat zijn vriendin (Veerle Baetens) aanpapt met zijn broer (Jeroen Perceval). Sterke film en gedurfde finale, waarin ‘Pront’ lang voor ‘Zillion’ al zijn liefde voor de betere boenkeboenk liet horen.

Om 23.10 op VTM 3

‘Johnny Cash: The Man, His World, His Music’

Robert Elfstrom volgde the man in black op de top van zijn kunnen in 1968, het jaar waarin hij zijn June ten huwelijk vroeg en ‘Live at Folsom Prison’ uitbracht.

Om 22.30 op BBC Two

Liever iets anders streamen? Van een absurde sketchshow tot een tienerserie van eigen bodem: dit zijn de beste series van het voorjaar op Netflix en co. Elke avond een berichtje ontvangen met onze kijktips? Download onze app en zet de melding ‘tv, series en film’ aan.

Meer kijktips? Check humo.be/gids