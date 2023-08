‘Die prins is een stalker’: nieuwe ‘Sneeuwwitje’ verdeelt zowel progressief als conservatief Amerika

Hey ho, hey ho, een internetfiasco: de live action-herwerking van ‘Sneeuwwitje en de zeven dwergen’ is het onderwerp van controverse op sociale media. Kop van jut is hoofdrolspeelster Rachel Zegler, die in enkele heropgedoken interviews in klare taal aangaf dat ‘Snow White’ een modern jasje zou krijgen. Lees: zonder ‘stalkerige’ prinsen en taartenbakkende prinsessen.

Het internet blijkt echter wel pap te lusten van stalkers en keukenprinsessen, want op TikTok en co. stikt het van de filmpjes die de uitspraken van Zegler op de korrel nemen. De 22-jarige hoofdrolspeelster (die doorbrak dankzij ‘West Side Story’) liet zich in verschillende interviews van ongeveer een jaar geleden kritisch uit over de originele, uit 1937 stammende versie van ‘Sneeuwwitje’. ‘De film is op het vlak van machtige vrouwenrollen extreem gedateerd’, aldus Zegler, die hoopte om van Sneeuwwitje in de live action-versie van Disney een ‘fantastische leider’ te maken. In het verleden ontstond er al ophef over de scène waarin de prinses ongevraagd wordt wakker gekust door haar prins.

Ook op de rol van de reddende prins had de actrice wat aan te merken, verklarend dat de moderne Sneeuwwitje ‘absoluut niet gered zou worden door een prins’. Meer zelfs: Zegler noemde de prins in de originele versie een stalkerachtig type, al gooide ze daar in het interview wel een luide lach achteraan. Nog volgens de actrice, die tevens toegaf dat ze ‘Sneeuwwitje’ als kind ‘maar een enge film vond’, zou het liefdesverhaal niet meer centraal komen te staan.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Saint Hoax (@sainthoax) op 16 Aug 2023 om 7:39 PDT

Die kritische houding valt niet in goede aarde bij een deel van het internet, dat Zegler bombardeerde tot een nieuw doelwit van haat. ‘Ik heb nog nooit iemand zo neerbuigend gezien’, klinkt het in video’s die moeten uitleggen waarom ze beter een andere actrice hadden gezocht om de rol van Sneeuwwitje te vertolken. Op TikTok circuleren zelfs heuse analyses van Zeglers lichaamshouding tijdens de bewuste kritische interviews, allemaal om te rechtvaardigen waarom de keuze voor de actrice niet de juiste is.

Niet wit genoeg

Opvallend is dat veel van de filmpjes op TikTok uit jonge, vrouwelijke, ogenschijnlijk progressieve hoek komen en niet enkel vanuit het anti-woke-kamp. Al heeft anti-woke ook nogal wat aan te merken op de actrice. Zo zou Zegler, een actrice van half Colombiaanse afkomst, niet wit genoeg zijn voor - kuch - Sneeuwwitje, terwijl ze in Zuid-Amerika wordt aanzien als een bleekscheet van formaat. Die kritiek doet denken aan de heisa rond ‘The Little Mermaid’ en de zwarte hoofdrolspeelster Halle Bailey.

Daarnaast schoot een clipje waarin Zegler eist dat ze fatsoenlijk betaald wordt in het verkeerde keelgat bij eerder rechtse kringen. ‘Die nieuwe Sneeuwwitje is de meest onverdraaglijke vrouw die ik ooit heb gezien’, schrijft iemand met de weinig subtiele gebruikersnaam ‘EndWokeness’ op X, het voormalige Twitter.

“I’m if gonna stand there 18 hours in a dress of an iconic Disney princess, I deserve to be paid for every hour that it’s streamed online.”



The new Snow White is the most insufferable woman I’ve ever seen pic.twitter.com/U1swu4roRl — End Wokeness (@EndWokeness) 2 augustus 2023

Let ook op de titel van de nieuwe live action-film: ‘Snow White', en dus geen zeven dwergen meer. Uit niet-officiële, gelekte beelden bleek dat de dwergen vervangen zijn door zeven ‘magische wezens’, waarvan er slechts eentje dwerggroei heeft. Een van de voorvechters van die evolutie is ‘Game of Thrones’-acteur Peter Dinklage, die zich in het verleden liet ontvallen dat het concept van de zeven dwergen enorm ouderwets is. Disney liet daarop weten dat het wilde vermijden om ‘stereotypen uit oude filmversies opnieuw te bestendigen’.

Girlboss?

Geen stereotypen, en volgens Zegler betekent dat dus ook een girlboss Sneeuwwitje die haar tijd niet verdoet aan taarten bakken, de vloer vegen en een prins op het witte paard. Niet alleen de anti-woke-troepen, maar ook progressieve geesten hebben hun bedenkingen bij die stelling. ‘De controverse rond Sneeuwwitje bewijst dat vrouwen nog steeds eendimensionaal blijven: ofwel is een vrouw een girlboss die geen man nodig heeft, ofwel is ze een gehoorzame prinses die hopeloos wacht op haar redder. Maar eigenlijk kan ze beide tegelijk zijn’, schrijft iemand op X. ‘Feminisme gaat over de keuze om te zijn wie of wat je ook wil zijn, en dat begrijpt Disney nog altijd niet. Laat haar toch taarten bakken en een prinses zijn.’

It just gets worse and worse....



The new Snow White says that the Prince was a creepy stalker and suggests that all scenes of the Prince could be cut



She’s a walking PR disaster for Disney pic.twitter.com/7QJGDIx5er — End Wokeness (@EndWokeness) 13 augustus 2023

Ook op de verdwijning van de zeven dwergen is kritiek te horen, want daardoor zouden acteurs met dwerggroei nóg minder aan bak komen. ‘Toegegeven, de zeven dwergen waren niet de beste representatie voor mensen met dwerggroei, maar ze waren er tenminste. En hun personages konden in de nieuwe versie meerdimensionaal gemaakt worden’, zegt Tiktokker Lil Gabi D.

‘Snow White’ komt pas in maart 2024 in de zalen.