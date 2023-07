‘Die vrouwen móésten hun man vermoorden om te overleven’

Elke dag worden in België twee vrouwen vermoord door hun partner of hun ex. Laura, Rachel en Rosalba lieten het niet zover komen: zij vermoordden hun man en redden zo hun eigen leven. In ‘Look What You Made Me Do’, de documentaire van regisseur Coco Schrijber, vertellen ze hun verhaal.

COCO SCHRIJBER «Verwacht geen sentimentele docu: het is snoeihard. Het gaat over woede. Over daadkracht. Die vrouwen zijn geen slachtoffer en zo voer ik hen ook niet op. Ze hebben gedaan wat ze moesten doen om te overleven en hun kinderen te redden.»

HUMO Waren ze niet beter weggegaan bij hun man?

SCHRIJBER «Die vraag krijgen ze wel honderd keer te horen. Nee dus. Die vrouwen hebben álles gedaan: ze zijn naar een blijf-van-mijn-lijfhuis gegaan, naar de politie, meerdere keren zelfs, naar hun vrienden of hun moeder. Maar ze konden nergens lang blijven. Het is ook niet zo eenvoudig als je een job en kinderen hebt.

»Het lijkt soms ook alsof mensen niet willen zien dat vrouwen ook weerbaar kunnen zijn. We horen van kleins af dat we ons moeten gedragen en dat we lelijk zijn als we boos zijn. Dan lukt het later minder goed om kwaad te worden of ons te verdedigen, maar we kunnen het van nature wél.»

HUMO In de documentaire zitten beelden van een echte moord.

SCHRIJBER «Ik wilde die bewust tonen. Als je hoort dat elk jaar wereldwijd dertigduizend vrouwen worden vermoord, denk je: wat erg. En je neemt nog een hap van je boterham. Als je beelden van een echte moord ziet, gemaakt met een bewakingscamera, komt het anders binnen. Dan begrijp je veel beter waarom vrouwen ingrijpen vóór het zover komt. Op het einde volgt nog een vuistslag: de hele film door komen er cijfers in beeld, zonder een verklaring. Op het einde ontdek je dat dat het aantal vrouwen is dat is vermoord terwijl je zat te kijken.

»Wist je trouwens dat vrouwen die hun man vermoord hebben, vaker gestraft worden dan mannen die hun vrouw om het leven hebben gebracht? Dat komt omdat ze inventiever moeten zijn. Ze hebben niet de kracht om, zoals een man, iemand te wurgen of dood te slaan. Ze moeten bedachtzaam te werk gaan, en omdat het zo berekend is, is het voor justitie altijd moord met voorbedachten rade.»

HUMO Heeft de film iets losgemaakt?

SCHRIJBER «De politieacademie en andere instanties organiseren er sindsdien bijeenkomsten over. Maar de overheid laat het zoals gewoonlijk afweten, terwijl het toch een onderwerp van groot maatschappelijk belang is. Heel jammer.»

‘Look What You Made Me Do’

NPO 2, donderdag 27 juli, 22.10