‘Diepe buiging, Remco! Proficiat! Chapeau!!!’, gaf Renaat een voorsmaakje van de Remcomania alvorens buiten beeld in katzwijm te vallen

‘Ga nog eens rustig naar het toilet’, adviseerde José De Cauwer ons nadat Remco Evenepoel er met een Kazach in zijn wiel vandoor was gegaan, er weliswaar onmiddellijk achteraan gooiend: ‘Maar neem je televisie mee!’ Dertig kilometer later zagen we Evenepoel op die televisie als de nieuwe wereldkampioen wielrennen op de weg over de meet komen. Waar we toen zaten, gaat niemand wat aan.

Evenepoels ultieme demarrage - die zoals gebruikelijk bij hem geen demarrage was: hij duwde gewoon wat harder op de trappers - voltrok zich in de voorlaatste ronde. Die timing was door de meeste kenners voorspeld: ‘Doorgaans wordt een WK beslist in de laatste twee ronden’, sprak Dirk De Wolf in Humo. Evenepoel, niet alleen een streekgenoot van De Wolf, maar kennelijk ook een Humolezer, reed gezwind weg van Alexey Lutsenko en ging solo de laatste ronde in. ‘Als hij met een voorsprong van twee minuten de laatste keer voor de finish over de aankomstlijn rijdt, zien ze hem niet meer terug’, voorspelde Karl Vannieuwkerke. Hij kreeg gelijk. Bijna tweeënhalve minuut later sprintte Wout van Aert voor het zilver, maar werd vierde.

‘Ik denk dat ik nooit nog een beter seizoen zal rijden’, sprak Evenepoel achteraf opvallend beheerst. Die sereniteit is misschien wel de grootste metamorfose die het wonderkind uit Schepdaal het voorbije jaar heeft ondergaan. Zonder scherpe kantjes is hij weer de spontane jongen die je alle succes gunt. ‘Hier zal geen kritiek aan te pas komen’, sprak moeder Agna tot de Sporza-reporter die naar het supporterscafé van de nieuwe wereldkampioen was afgezakt. Daarmee verwees ze naar het WK van vorig jaar in Leuven. Evenepoel brak de koers toen van veel te ver open en loodste Julian Alaphilippe zo in een zetel naar de wereldtitel. Dat kwam hem op bakken kritiek te staan. Terechte kritiek, want mocht hij toen zoals nu in Australië hebben gekoerst, zou vooral Wout van Aert betere winstkansen hebben gehad in Leuven. Met de regenboogwinst in Wollongong heeft Evenepoel die discussie nu definitief in zijn voordeel beslecht.

Van Aert eindigde net buiten de medailles. Net toen Evenepoel Lutsenko los reed, ging hij in de achtergrond versnellen. Een opvallende inspanning die op weinig begrip kon rekenen bij De Cauwer: ‘Van Aert moet controleren, dit is tegen de regels van het spel in!’ Volgens Van Aert wist hij niet hoe ver Evenepoel vooruit reed en hoeveel renners hem van zijn landgenoot scheidden. Zelfs dat hij voor een medaille sprintte, zegde hij niet te weten. De handshake met Evenepoel was hartelijk, en er kon zelfs een grap van af. Maar elkaar omhelzen deden ze - in het zicht van de camera’s dan toch - niet. Heeft Evenepoel zijn eerste wereldtitel nu al - hij is 22 - beet, voor Van Aert - 28 - begint de tijd te dringen.

Blijft de vraag, door Evenepoel zelf opgeworpen, of hij ooit nog een beter seizoen zal rijden. Met iemand die spot met alle gangbare theorieën, is alles mogelijk. Eerder dit seizoen won Evenepoel een monument (Luik-Bastenaken-Luik), een grote ronde (de Vuelta) en nu dus de regenboogtrui. Slechts drie renners deden hem dat voor: Bernard Hinault, Eddy Merckx en een Italiaan bijna 100 jaar geleden. De laatste die winst in een grote ronde combineerde met de wereldtitel, was Greg LeMond in 1989 - hij won toen de Tour. Dat Evenepoel ook al het WK-brons pakte in de tijdrit, amper één week nadat hij de Vuelta op zijn naam schreef, ging in tegen elke courante theorie over fitheid en jetlagverwerking.

Beeld BELGA

2022 wordt een jaar om niet te vergeten voor Evenepoel, met straks ook nog zijn huwelijk met verloofde Oumi. De ‘Remcomania’ zal alleen maar in sterkte toenemen. Renaat Schotte gaf alvast een voorsmaakje: ‘Diepe buiging! Proficiat! Chapeau!’ besloot hij z’n interviewtje met de kersverse wereldkampioen met drie uitroeptekens alvorens buiten beeld in katzwijm te vallen. ‘’t Is sport, ‘t is entertainment!’ had Vannieuwkerke zich eerder tijdens de race al laten gaan in een bizarre aanval tegen de Nederlanders die zijn verslaggeving te chauvinistisch vinden. Zolang hij Remco maar Evenepoel blijft noemen.

Tien jaar na Philippe Gilbert - die over twee weken zijn laatste profkoers rijdt - heeft België weer een wereldkampioen op de weg. Of Evenepoel het zoals Gilbert tien jaar na zijn wereldtitel voor bekeken zal houden, is een vraag die nu niet te beantwoorden is. Mocht hij zich het epitheton ‘Merckxiaans’ willen toeëigenen, zal hij elk jaar kunnen gebruiken. Merckx won in zijn carrière 525 koersen, Evenepoel zit aan 38. Go, Rem… Evenepoel!