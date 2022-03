Dieter Coppens op restaurant, een stoute veganiste en een hitfabriek: dit mag u vanavond niet missen op tv

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Restaurant Misverstand’

In Vlaanderen hebben naar schatting meer dan 125.000 mensen dementie. Bijna 7.000 mensen daarvan zijn jonger dan 65 jaar. In ‘Restaurant Misverstand’ opent Dieter Coppens samen met acht mensen met jongdementie een restaurant in hartje Mechelen om de buitenwereld te tonen dat het leven niet stopt na de diagnose dementie. Topchef Seppe Nobels neemt de acht op sleeptouw in de keuken: ‘Ik werk telkens met mensen die het niet normaal vinden dat er nog met hen gewerkt wordt.’

Om 20.45 op Eén

‘Hitsville: De geboorte van Motown’

Motown, het legendarische label dat in 1959 in Detroit werd opgericht, was een regelrechte hitfabriek. Marvin Gaye, Stevie Wonder, The Temptations, The Supremes: allen vonden ze er onderdak en beleefden ze er hun grootste successen. Dat er net zoals in een echte fabriek al eens een artiest uitgebuit werd, zult u in deze fraaie maar hagiografische docu rond oprichter Berry Gordy evenwel niet horen.

Om 22.10 op NPO 2

Wouter Hendrickx in 'Hidden Assets' Beeld Streamz

‘Hidden Assets’

Nadat ‘Hidden Assets’ eerder al te zien was op de Ierse zender RTÉ en op BBC 4 is de internationale politieserie nu ook beschikbaar op Streamz. Met onder meer Ella Leyers, Clara Cleymans en Wouter Hendrickx, die de hoofdrol speelt als Antwerpse flik, kleurt de Engelstalige serie opvallend zwart-geel-rood. ‘Mijn personage is een gedreven man voor wie het werk altijd op de eerste plaats komt, met alle gevolgen van dien.’

Nu te zien op Streamz

‘Pano: Macht misbruikt’

In de nasleep van de berichten rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in Vlaamse universiteiten onderzoekt ‘Pano’ dit keer klachten over wangedrag en machtsmisbruik van professoren: vernederingen, seksisme, publicatiedwang en pesterijen die academische carrières fnuiken.

Lees ook onze reportage over grensoverschrijdend gedrag aan de universiteit: #MeToo aan de faculteit Geneeskunde: ‘Je ziet er schattig uit, wil je de dokter geen knuffel geven?’

Om 21.40 op Eén

Mirthe Tavernier en Misha van der Werf in 'Hacked' Beeld Streamz

‘Hacked’

Begin dit jaar kwam ‘Hacked’ uit op Streamz. De gedurfde Vlaamse jongerenserie volgt in tien afleveringen van 14 minuten drie populaire scholieren die ontdekken dat hun smartphone gehackt is. De reeks kon op veel bijval rekenen en is nu ook geselecteerd voor de Short Form-competitie van het internationale seriesfestival Canneséries.

Nu te zien op Streamz

‘Bad Vegan: Fame, Fraud, Fugitives’

Ook Netflix doet mee met Dagen zonder Vlees met de nieuwe truecrimedocu ‘Bad Vegan’, waarin de tumultueuze carrière van de Amerikaanse foodie Sarma Melngailis wordt gereconstrueerd. Melngailis stond in de VS jarenlang bekend als de Queen of Vegan Cuisine dankzij haar restaurants Pure Food And Wine en One Lucky Duck, twee erg populaire trekpleisters waar enkel rauw en veganistisch voedsel werd geserveerd. Nadat haar werknemers hadden geklaagd dat ze niet meer werden uitbetaald, verdween ze in 2015 met de noorderzon en kwam uit dat Melngailis miljoenen dollars uit de restaurants had weggesluisd.

Nu te zien op Netflix

