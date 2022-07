Dikke mik met een seriemoordenaar: ‘Proteïnepoeder is een cruciaal element in het succes van deze reeks’

Jimmy Keene, de zoon van een politieagent, wordt betrapt op het dealen van cocaïne. Hij krijgt tien jaar cel, maar ook een ongewoon aanbod: als hij een vermoedelijke seriemoordenaar aan de praat kan krijgen, dan komt hij vervroegd vrij. Klinkt bij het haar gegrepen, maar dat is het niet: Apples nieuwe misdaadserie ‘Black Bird’ is gebaseerd op de waargebeurde en autobiografische bestseller ‘In with the Devil’. Michaël R. Roskam regisseerde de eerste drie afleveringen, Taron Egerton (‘Rocketman’, de ‘Kingsman’-films) speelt Jimmy Keene en wijlen Ray Liotta nam de rol van teleurgestelde vader voor zijn rekening.

TARON EGERTON «De jongeman heeft de keuze tussen tien jaar gevangenis of bevriend worden met een gevaarlijke seriemoordenaar. Hij kiest uit wanhoop voor de tweede optie, maar moet ervoor waken dat hij niet in een lijkzak de gevangenis verlaat. Het is een onwaarschijnlijk verhaal, maar ik wilde deze rol vooral wegens de bijzondere relatie tussen vader en zoon. We zijn allemaal verpest door onze ouders. Ik vond het alleszins interessant en herkenbaar dat Jimmy de andere kant is opgegaan. Die twee vormen het kloppende hart van deze donkere serie.»

– Dit is Ray Liotta’s laatste tv-rol, want de acteur is eind mei onverwacht in zijn slaap gestorven. Volgens The Guardian is hij ondanks ‘Goodfellas’ niet wereldberoemd geworden door zijn moeilijke karakter.

EGERTON «Ik was ietwat verbaasd op de eerste opnamedag: hij heeft me de hele dag niet aangesproken. Hij heeft me omhelsd en zich vervolgens teruggetrokken. Ik vernam dat dat zijn werkmethode was, zodat hij in zijn rol kon blijven. Ik observeerde hem en nam notities. Ik voelde me na elke scène met hem groeien als acteur.

»Toen ik de afgewerkte reeks had gezien, stuurde ik hem een berichtje: ‘Ik ben trots op ons werk, jij speelt geweldig.’ Hij antwoordde: ‘Je maakte het me heel gemakkelijk om een vader te spelen die zijn zoon graag ziet.’ Ik word er nog emotioneel van.»

– Hoe heb je je op deze rol voorbereid?

EGERTON «Ik heb vooral aan mijn spierballen moeten werken, want ik kon onmogelijk doorgaan voor een crimineel. Proteïnepoeder is een cruciaal element in het succes van ‘Black Bird’ (lacht).»

– Je hebt Elton John gespeeld in de biopic ‘Rocketman’. Zijn jullie nog steeds vrienden?

EGERTON «Ja, en dat doet raar. Ik raak er maar niet aan gewend dat Elton John me zo nu en dan opbelt. ‘Ah, mijn liefste Blodwyn,’ zegt-ie dan.»

– Wat?

EGERTON «Elton geeft al zijn vrienden drag names. Zo sprak hij Freddie Mercury destijds aan als Melinda, terwijl Freddie hem steevast Sharon noemde. Elton noemt mij Blodwyn, dat is Welsh voor bloempje. Maar hey, hij mag mij alles noemen wat hij maar wil (lacht).»

‘Black Bird’

Vanaf 8 juli op AppleTV+