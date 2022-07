‘Dimitri Verhulst is niet de meest evidente mens om mee samen te werken, maar hij was wel tevreden’

Ja, ook wij hebben een zatte nonkel in de familie. Het heeft zo zijn voordelen – je moet nooit lang zoeken naar een geschikt nieuwjaarsgeschenk – maar dat het met een zuipschuit niet altijd dansen op tafel is, kunt u vanavond nog eens zien in 'De helaasheid der dingen', Dimitri Verhulsts autobiografische relaas over de Strobbes, een hechte familie die het in het losjes op Aalst gebaseerde Reetveerdegem opneemt tegen maatschappelijk werkers, hygiëne en nuchterheid.

Centraal staat Gunther Strobbe, die als jongste telg gedoemd is om in de neerwaartse spiraal te blijven rondtollen. Het boek werd magistraal verfilmd door regisseur Felix van Groeningen, die zo zijn visitekaartje achterliet op filmfestivals tot vér buiten Reetveerdegem.

HUMO Nu de hype rond 'De helaasheid der dingen' is gaan liggen: hoe kijk je zelf terug op de film?

Felix van Groeningen «Het is me allemaal een beetje overkomen. Het was mijn derde film, en ik had wel gehoopt om wat meer mensen te bereiken en misschien wat aandacht te krijgen uit het buitenland, maar het is allemaal veel groter geworden dan ik ooit had durven te hopen. Op een bepaald moment kon je alleen nog maar toekijken hoe de film een eigen leven begon te leiden.»

HUMO Net zoals in het boek zit er veel humor in de film, maar het valt op dat in jouw versie van het verhaal de tristesse veel langer blijft doorklinken.

Van Groeningen «Dat krijg ik vaak te horen. In de montage hebben we ook hard gewerkt op dat sombere. Scènes die wel leuk waren maar die we te gratuit vonden, hebben we geknipt. Toen de acteurs de film voor de eerste keer zagen, waren ze zelfs een beetje in shock. Tijdens de opnames werd er namelijk veel gelachen, en daardoor dachten ze wellicht dat de film wat vrolijker zou uitdraaien.

»Toch zijn er blijkbaar ook mensen die de film als een komedie bekijken. Het is wel fijn om die dunne lijn tussen komedie en tragedie te bewandelen.»

HUMO Sommige passages uit het boek worden ook rauwer voorgesteld in de film.

Van Groeningen «Het alcoholprobleem van Gunthers vader is daar een goed voorbeeld van. In het boek wordt bijna alleen maar over de leuke kant daarvan verteld, om dan pas op het einde terug te kijken en tot het besef te komen dat het eigenlijk allemaal toch zo grappig niet was. Zoiets kan je in een film natuurlijk niet doen. Je moet het lelijke op het moment zelf tonen, wat maakt dat die rauwheid zichtbaarder is.»

HUMO De revelatie van 'De helaasheid' was Kenneth Vanbaeden, die Gunther speelde. Hij was daarvóór nochtans geen echte acteur.

Van Groeningen «Nee, dat is zo. Hij was één van de eersten die we zagen tijdens de audities en ik was niet meteen voor hem gevallen. Hij was vooral verlegen.

»Tijdens het draaien van de film is hij opengebloeid. Na een paar weken zat hij al vree op zijn gemak mee te doen bij een rondje scheten laten (lacht). Voor 'The Broken Circle Breakdown' heb ik nu gewerkt met een kind van zes jaar, en het viel me op dat hetzelfde gebeurde. De meest verlegen acteurs blijken achteraf altijd de beste te zijn.»

HUMO Wat was de rol van Dimitri Verhulst? Na de release van de film ging al snel het gerucht dat hij er liever afstand van nam.

Van Groeningen «Ach, dat werd allemaal wat opgeklopt. Hij heeft mij vooral laten doen. Toen ik hem belde met het idee om 'De helaasheid' te verfilmen, zag hij het ook meteen zitten. Toegegeven, tijdens het maken van de film is de samenwerking niet altijd even vlot verlopen – hij is ook niet de meest evidente mens om mee samen te werken. Maar toen we de film bij hem thuis zijn gaan tonen, was hij toch enthousiast.

»Hij had het wel lastig met het Aalsters dat in de film gesproken werd. Daardoor kwam het allemaal plots heel dichtbij voor hem, snap je? Het eerste wat hij zei nadat hij de film gezien had, was ook dat hij vond dat we het er allemaal veel marginaler hadden laten uitzien dan het in het echt geweest was. Nu, als ik het boek erbij neem, vind ik toch niet dat ik overdreven heb (lacht).»

HUMO Laatste vraag dan: de film of het boek?

Van Groeningen «Doe toch maar het boek (lacht). En ik lees bijna nooit!»