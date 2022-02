Direct nadat Wout van Aert de Omloop had gewonnen, degradeerde hij de koers tot de belangrijkste bijzaak ter wereld

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. En dus soleerde Wout van Aert gulzig naar de winst in de Omloop Het Nieuwsblad, het sympathieke voorspel van het Vlaamse wielervoorjaar. Daarna degradeerde hij de koers tot de belangrijkste bijzaak ter wereld. Wout van Aert, ook groots in dingen die er niet toe doen.

Niet één competitiekilometer had Van Aert gereden voor de start van de Omloop. Getraind, almaar getraind: dat had hij. Dus gevraagd naar hoe de benen waren, kwam hij ‘s ochtends aan de start in Gent niet verder dan dat hij het niet wist. Uit beleefdheid, wellicht, of anders mededogen voor de overige renners, die ook maar hun best doen. Een halve dag later had hij ze tot figuranten gedegradeerd, precies zoals hij ook tijdens het veldritseizoen had gedaan. Hoewel later ingestapt dan de rest reed hij ook daar keer op keer het hele veld aan gort.

Beeld BELGA

Van Aert heeft zijn zinnen gezet op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Maar dat wil niet zeggen dat hij de kruimels laat liggen. Versnellinkje net voor de Bosberg, en niemand die hem nog terugzag. Karl Vannieuwkerke, de nieuwe Michel Wuyts van José De Cauwer, herinnerde die laatste aan zijn profetische woorden voor de start: ‘Nà de finish kunnen ze ‘em kloppen, op z’n schouder: proficiat!’

De Cauwer kreeg gelijk. Als zelfs Greg Van Avermaet zich naar het podium kan sprinten, de olympisch kampioen van alweer enkele jaren geleden die nergens meer op rekent en lachend - alsof hij het zelf niet kon geloven - kwam vertellen dat hij heel de dag gewoon was gevolgd en op het juiste moment zowaar vooraan bleek te zitten, dan scheelt het weinig of berusting is op zijn plaats.

Van Aert maakte in het aanschijn van de streep in Ninove met wijs- en middenvinger het vredesteken. Vannieuwkerke dacht eerst nog dat het de V van victory (overwinning) was, maar De Cauwer had het direct door. Na het obligate wedstrijdverhaaltje (‘Te vroeg in topvorm? (lacht) ‘t Is altijd iets’) wilde Van Aert nog iets zeggen. Dat met een oorlog zo dichtbij koers maar de belangrijkste bijzaak ter wereld was - die kon het voetbal op zak steken. Waarna hij zijn steun aan het Oekraïense volk betuigde. ‘Voor wat het waard is’, voegde hij er nederig aan toe, alsof hij ook wel besefte dat een ferme pedaalslag van een kannibaal op wielen de Russische tanks niet zal tegenhouden. Poetain nog aan toe!