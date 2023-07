Discussie over ‘oude’ jury en presentator ‘De slimste mens’ Nederland: ‘Ik kan dit nog dertig jaar doen’

‘Ik moet er niet aan denken natuurlijk om afscheid van die heren te nemen. Maar ja, ik bedoel: ze zijn bijna tachtig,’ liet Marc Dik, producent van de Nederlandse ‘Slimste Mens’ zich onlangs ontvallen over presentator Philip Freriks en eenmansjury Maarten van Rossem. ‘Het zijn hele fitte mannen. (....) Maar we moeten ook aan de toekomst van het programma denken.’

Niet veel later werd bekend dat televisie-omroep KRO-NCRV al een vermoedelijke nieuwe presentator voor het programma had binnengehaald, de vlotte veertiger Herman van der Zandt. Hij zou het programma in de toekomst presenteren met, net als in België, een comedian in de jury, zo schrijft de website Mediacourant.

Jurylid Maarten Van Rossem (79) reageert in zijn podcast op de geruchten: ‘Bij deze speculatie moet ik constateren dat wij allebei nog leven en dat wij voorlopig niet van plan zijn om op te houden met leven.’ Hij noemt de discussie over zijn opvolging ‘onbeleefd’. ‘Als deze waarnemers een beetje serieus nadenken, dan zien ze toch wel in dat mijn functie bij De Slimste Mens feitelijk nog dertig jaar vervuld kan worden door mijzelf. Ik zit gewoon in een stoel en een keer per kwartier zeg ik drie zinnen, dus dat is te doen, desnoods met een zuurstofflesje achter de stoel.’

Freriks en Van Rossem zijn ruim tien jaar bij de quiz betrokken. ‘Ik vind het bejaardendiscriminatie dat ze er zo vanzelfsprekend van uitgaan van: dat moet nu toch wel een keertje afgelopen zijn, dat zijn toch wrakken? (...) Voor veel mensen zijn wij eigenlijk al dood. Een soort van The Walking Dead die een programma presenteren.’

Het nieuwe seizoen van 'De slimste mens’ in Nederland gaat maandagavond van start. Onder de kandidaten van dit jaar bevind zich ook Humo's huiscartoonist Jeroom. Vorig jaar deed Erik Van Looy (61) nog mee als deelnemer in Nederland.