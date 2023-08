Disney+ verliest 10 miljoen abonnees en wil nu ook komaf maken met accounts delen

De 7 Hoofdzonden Michèle Cuvelier: ‘Mijn relatiebreuk heeft erin gehakt. Maar een jaar later is de conclusie: ik heb een lief verloren, maar mezelf gewonnen’ Michèle Cuvelier: ‘Mijn relatiebreuk heeft erin gehakt. Maar een jaar later is de conclusie: ik heb een lief verloren, maar mezelf gewonnen’