‘Dit belooft een van de grappigste reeksen van het jaar te worden.’ Zes veelbelovende nieuwe titels deze week op Netflix en co.

‘Extraordinary’

Vanaf 25 januari op Disney+

SERIE ‘Ik ben lui, heb een totaal gebrek aan ambitie, ben egoïstisch en was nooit mijn handen na een toiletbezoek,’ zo antwoordt Jen tot haar eigen verbazing wanneer ze tijdens een sollicitatiegesprek de vraag krijgt om haar zwakke punten op te noemen. Dat de jongedame zo verrassend eerlijk is, komt doordat de vrouw aan de andere kant van de tafel niet alleen een ooglapje heeft, maar ook de gave om mensen de waarheid te laten vertellen. Iedereen in ‘Extraordinary’ bezit een speciale kracht, gekregen op de dag waarop ze 18 zijn geworden. Iedereen, behalve Jen, die op haar 25ste nog altijd wacht op de komst van haar talent en dan ook steeds gefrustreerder door het leven stapt. Samen met haar vrienden gaat ze op zoek naar de reden waarom zij als enige ‘normaal’ is in deze nieuwe Britse komische serie van de makers van ‘Killing Eve’, waarvan de trailer grappiger en inventiever is dan het meeste van wat wij in de afgelopen maanden hebben gezien op de streamingdiensten.

‘Little Demon’

Vanaf 18 januari op Disney+

ANIMATIE ‘Ik kon niet snel genoeg naar de afstandsbediening grijpen om mijn 11-jarige zoon te beschermen,’ schreef een diepgelovig Republikeins parlementslid enkele maanden geleden in de VS op Facebook. ‘Ik vraag me af hoeveel onschuldige kinderen aan deze rommel zijn blootgesteld.’ Die ‘rommel’ was de trailer van de nieuwe animatieserie ‘Little Demon’, die op tv te zien was tijdens de rust van een belangrijke sportwedstrijd en volgens de geschokte politicus satanistische propaganda bevat die de zieltjes van jonge kijkers voorgoed kan verpesten. De duivel speelt in ieder geval een hoofdrol in de reeks. ‘Little Demon’ gaat over een vrouw die ooit naar bed is geweest met Satan en die dertien jaar later samen met de dochter die uit die onenightstand is voortgekomen een normaal leven probeert te leiden. Alleen is de vader niet van plan om de ziel van zijn dochter zomaar los te laten. Danny DeVito speelt Satan, en zijn eigen dochter Lucy spreekt de stem in van Chrissy, het meisje dat papa moet zeggen tegen de duivel.

‘Godfather of Harlem: seizoen 2'

Vanaf 18 januari op Disney+

SERIE De makers van ‘Narcos’ en ‘The Wire’ hebben Colombia en Baltimore ingeruild voor het New York van de jaren 60 in de waargebeurde misdaadreeks ‘Godfather of Harlem’, een prequel van de Ridley Scott-film ‘American Gangster’ uit 2007. Forest Whitaker speelt de crimineel Bumpy Johnson, die na tien jaar in Alcatraz de controle over de Harlem-wijk probeert te heroveren. Zijn concurrenten: Italiaanse en Cubaanse maffiafamilies, én de CIA. Zijn kameraden: activist Malcolm X en een Congreslid gespeeld, door Giancarlo Esposito, aka Gus Fring uit ‘Breaking Bad’. Het eerste seizoen was een klassiek, maar goed gemaakt misdaaddrama, het tweede is nu bij ons te zien op Disney+ en in Amerika kijken ze al gretig naar het derde seizoen.

Beeld Disney+

‘Shahmaran’

Vanaf 20 januari op Netflix

SERIE Netflix zet de Turkse reeks ‘Shahmaran’ als een liefdesverhaal in de markt, maar de grote hoeveelheid slangen en de onheilspellende voice-over (‘De wereld is niet alleen van jou, mens’) beloven niet meteen een gezellige romcom. De jonge Sahsu gaat op zoek naar haar vervreemde grootvader, maar belandt in een sekte die de slangenkoning Shahmaran vereert. Die mythische figuur uit de Turkse folklore heeft het bovenlijf van een prachtige vrouw en het onderlijf van een reptiel, schijnt alle wijsheid in pacht te hebben en copuleert desondanks met doodgewone mensen. Speelt Sahsu een beslissende rol in de terugkeer van de Koning der Slangen, of zijn de sekteleden gewoon knetter?

‘Fauda: seizoen 4'

Vanaf 20 januari op Netflix

SERIE De Israëlische spionageserie ‘Fauda’ scoort al drie seizoenen lang op Netflix en mag met recht en reden de ‘Homeland’ van het Midden-Oosten genoemd worden. ‘Fauda’, wat ‘chaos’ betekent in het Arabisch, volgt de Israëlische special forces tijdens hun operaties tegen staatsvijanden. Het vierde seizoen speelt zich af in Brussel, waar de soldaten een terroristische groepering proberen te ontmantelen. Hoofdrolspeler Lior Raz is tevens de bedenker van de reeks: hij heeft ‘Fauda’ gebaseerd op zijn eigen ervaringen als elitesoldaat in het Israëlische leger. Maar na zijn legerdienst had hij eerst nog een andere job: hij was een poos de bodyguard van Arnold Schwarzenegger.

Beeld Netflix

‘Narvik’

Vanaf 23 januari op Netflix

FILM Het Noorse havenstadje Narvik was bij de start van WO II van groot strategisch belang. De nazi’s gebruikten Narvik immers om belangrijke mineralen voor de oorlogsindustrie te verschepen. In april 1940 lanceerden de geallieerden daarom een aanval op de Duitse troepen in de stad en een paar weken later konden ze Narvik ook innemen. De overwinning had door de snelle Duitse opmars in Frankrijk uiteindelijk geen gevolgen voor de oorlogsmachine van de nazi’s, maar Narvik blijft wel de plek waar Hitler voor het eerst een nederlaag moest incasseren. De Noorse film ‘Narvik’ reconstrueert de slag om het stadje, vooral door de ogen van de Noorse soldaten die heldhaftig verzet bleven bieden.