Dit is de favoriete onenightstand van Metejoor: ‘Ik las dat ze weer vrijgezel is, dat opent perspectieven’

De als een komeet door de Vlaamse sjeuwbizz suizende Metejoor – né Joris van Rossem – is naast sympathiek ook drukbezet: pas na behoorlijk wat vijven en zessen krijgen we ’m te spreken, vlak voor een optreden in Breda dan nog, terwijl in de achtergrond de band al driftig aan het soundchecken is. ‘Het was fantastisch!’ laat hij achteraf weten, wat niet hoeft te verbazen, want dat zegt hij over al zijn optredens.

METEJOOR «Man, ik ben zo blij dat alles na corona weer op gang is gekomen. Raar om te zeggen misschien, maar de ongelukkigste periode van mijn leven was toen ‘1 op een miljoen’ bovenaan stond in de Ultratop (in april vorig jaar, red.). Nog los van het feit dat mijn grootvader pas gestorven was, iemand die me zeer na aan het hart lag, was het ook een zware domper dat ik thuis moest blijven zitten, en mijn allereerste nummer 1-hit niet met mijn fans kon delen. Ik kreeg wel telefoontjes van radio en tv, maar dat was het dan ook. Oei, dacht ik, is dit nu hoe het voelt om een nummer 1-hit te hebben? Maar goed, als dat de zwaarste periode uit mijn leven was, dan mag ik van geluk spreken, zeker? (lacht) Ook al omdat het ook weer niet zó lang geduurd heeft.»

HUMO Is dit dan de mooiste periode van je leven?

METEJOOR «Eén van de mooiste, dat sowieso. Maar de allermooiste periode was toch mijn tijd in Turkije, op mijn 21ste. Vier maanden heb ik toen in Antalya verbleven, in het kader van een Erasmus-uitwisseling. Ik herinner me dat ik me daar voor het eerst sinds mijn kindertijd weer kon ontspannen. Ik ben altijd een zenuwachtig en onzeker iemand geweest, maar in Turkije is dat allemaal van me af gevallen. Het weer was er prachtig, en vooral: het levensritme lag er veel lager dan bij ons. Ik weet nog: onze allereerste les zou om halfnegen beginnen, dus ik stond met de andere Europese Erasmusstudenten al om kwart over acht aan de ingang van de aula. Een uur en een kwartier later pas kwam de docent op z’n dooie gemak aankuieren, met in zijn zog de Turkse studenten. ‘Hier zie,’ zei hij al lachend, ‘de Europeanen zijn weer terug met hun stiptheid en hun stress.’ Dat heeft me toch wel serieus de ogen geopend. En ze openden zich zelfs nog meer toen bleek dat ze om het halfuur theepauze hielden. Jawel, ik zat daar op mijn plaats.»

HUMO Ook op culinair vlak?

METEJOOR «O ja, naast die van mijn moeder is de Turkse keuken misschien wel mijn favoriet. Ik hou van het gegrilde vlees, de yoghurt die ze overal tussen flansen, de raki, de zoete desserts. Mensen nemen er ook de tijd om te eten: ze zullen nooit, zoals ik soms doe, eten terwijl ze eigenlijk met iets anders bezig zijn. Het heerlijkst vond ik nog de keren dat ik met mijn Turkse vrienden ging barbecueën op het strand: za-lig.»

HUMO Bij die gelegenheden werd er ongetwijfeld meer dan één raki genuttigd?

METEJOOR «Dat gebeurde, ja. Weet je, bij mij is het simpel: ik drink niet vaak, maar als ik drink, dan zorg ik ervoor dat er de volgende dag niks gepland staat. Wat wel vervelend is: vroeger schuimde ik bij ons in de Kempen de bruine kroegen af, maar tegenwoordig doe ik dat niet meer omdat ik constant aan de mouw word getrokken voor selfies en zo. Laatst heb ik nog één keer geprobeerd om met een paar vrienden op café te gaan, maar ik ben niet binnengeraakt. Ik dacht: oké, dit doen we dus níét meer.»

HUMO Zo komt er wellicht tijd vrij om dikke wijsgerige boeken te lezen?

METEJOOR «O nee, ik ben allesbehalve een lezer. Als mijn vriendin op vakantie in een boek zit te lezen, denk ik weleens: komaan Joris, nu gaan wij dat ook eens doen. Dan neem ik daadwerkelijk zo’n ding op mijn schoot, waarna er niets gebeurt (lacht). Of toch wel: ik wandel wat rond, of ik ga zwemmen – zeker niet lezen, alleszins. Jammer, want naar verluidt geeft het een ontspannen gevoel.»

HUMO De roddelbladen, lees je die wel?

METEJOOR «Niejet! Ik zie mijn gezicht weleens op de cover van één van die blaadjes staan: als ik dan de bijbehorende kop lees, kan ik alleen maar denken: och hemeltje, dat is toch helemaal niet wat ik gezegd heb? Nee, het enige tijdschrift dat ik ooit veel gelezen heb, was Voetbal Magazine. Ik ben altijd een voetballiefhebber geweest, hè. Ik heb het zelf ook nog lang gespeeld.»

HUMO Was je goed?

METEJOOR «Dat werd me toch weleens verteld. Maar op mijn 13de ben ik naar een club gegaan die op een hoger niveau speelde en plots was voetbal niet alleen plezier meer: ik moest fysieke testen doen, en zoveel keer jongleren met de bal, en zo en zo dribbelen tussen dit en dat potje. Ik ben toen een bange Joris geworden, wat zich op het plein heeft vertaald: waar ik eerst de ballen langs alle kanten de goal in sjotte, kreeg ik ineens niks meer klaargespeeld. Prestatiedruk, ik heb er nooit mee kunnen omgaan.»

HUMO Zegt de ster die onlangs nog voor 23.000 man optrad.

METEJOOR «Op Pennenzakkenrock, hè! Ja, maar kijk, toen ik ben beginnen te zingen, heb ik mezelf plechtig voorgenomen: wat voor onzekerheid er ook speelt, je moet en zult godverdikke knállen. Ik had er lang genoeg van gedroomd.»

HUMO Schuilt er een kunstliefhebber in Metejoor?

METEJOOR «Goh. Ik ben niet de man die uren naar schilderijen gaat kijken in een museum, hoe waardevol ik kunst verder ook vind. Nee, geef mij maar muziek, of dans.»

HUMO Heb je verrassende muzikale voorkeuren?

METEJOOR «Dat ligt eraan wat jij verrassend vindt, natuurlijk. Ik hou van veel muziek, maar ik ben vooral een grote reggaeliefhebber. Al sinds mijn kindertijd zelfs, want ik ben ermee groot geworden – mijn vader speelt nog altijd in een reggaegroepje.

»Ik herinner me nog goed: ik was 16, en tot dan toe was ik met mijn maten altijd naar van die tentfuiven gegaan met boenkmuziek, waar er steevast gevochten werd. Maar die zomer ben ik naar Reggae Geel gegaan, mijn allereerste festival, en daar voelde ik opeens een heel andere sfeer, een sfeer die meer bij mij paste. Het idee van: wat je ook aanhebt, hoe je er ook uitziet, waar je ook vandaan komt, je bent oké. Ik ben sinds dat jaar altijd blijven gaan.»

HUMO Je gaat me niet vertellen dat je daar nooit eens een jointje hebt geprobeerd.

METEJOOR (lacht) «Eén keer, maar het was niks voor mij: ik had geen controle meer over mezelf, en daar kan ik niet zo goed tegen.»

HUMO Wat beschouw je als het hoogste lichamelijke genot?

METEJOOR «Fysieke, euh, activiteit met mijn vriendin. Dat kan ik onmogelijk niet vermelden, hè? En sporten. Als ik aan het lopen ben, krijg ik constant creatieve ideeën. Al lopende verzin ik ook songteksten. Die van ‘Handen in het haar’, bijvoorbeeld: ‘Met het water aan m’n voeten en m’n handen in het haar / Loop ik verloren langs de oever van de Samber en de Maas’.

»Helaas moet ik het de laatste tijd houden bij lange wandelingen, want door toedoen van allerlei blessures kan ik al een hele tijd niet meer sporten. In december heb ik mijn schouder tot twee keer toe uit de kom gedanst tijdens ‘Dancing With the Stars’: bijna een halfjaar heb ik moeten revalideren. En toen ik net terug begonnen was met sporten, een maand geleden, ben ik tijdens een fietstochtje aangereden door een auto. Lap, een gebroken pols! Ik ben er juist aan geopereerd, dus ik zal het nog een hele tijd rustig aan moeten doen. Een béétje gefrustreerd ben ik dus wel (lacht).»

HUMO Hoog tijd voor wat geestelijke verlichting. Wie o wie is de onenightstand jouwer dro-ho-men?

METEJOOR «Er zijn zo veel mooie vrouwen in de wereld. Maar als ik er eentje moet kiezen, dan ga ik voor Shakira. Ik hield al van haar muziek nog voordat ik wist hoe ze eruitzag: pas vrij laat heb ik haar voor het eerst gezien, in de videoclip bij ‘Waka Waka’, het officiële lied van het WK voetbal in Zuid-Afrika. Ik weet nog dat we het er in de klas over hadden: ‘Wojoow, wat voor een madam is dát!?’ Het grappige is: in mijn tweede single ‘Ik wil meer’, lang geleden inmiddels al, richtte ik me tot een vrouw met wie ik meer wilde. Maar omdat ik in die periode nog erg onzeker was en me tijdens het zingen nog niet goed kon inleven, werd er een foto van Shakira voor mijn neus gehangen: ‘Zing het maar tegen háár, Joris!’»

HUMO Kijk, je hebt al een onderwerp voor tijdens jullie date.

METEJOOR «Jaja! Ik las laatst dat ze weer vrijgezel is, of althans in de clinch ligt met haar man Gerard Piqué (voetballer bij FC Barcelona, red.): dat opent perspectieven, natuurlijk.»