Dit is de winnaar van De Allerslimste Mens ter Wereld: ‘Ik zag die overwinning echt niet aankomen’

Opgelet: dit artikel bevat spoilers over de finale van De Allerslimste Mens ter Wereld. ’t Is gebeurd: Danira Boukhriss Terkessidis mag zich voortaan de Allerslimste Mens ter Wereld noemen. Tijdens een spannende slotaflevering van de Play4-quiz versloeg het VRT-schermgezicht eerst journaliste Liesbeth Van Impe en later komiek Bart Cannaerts. ‘Het deelnamerecord is niet meer het belangrijkst, nu ik de titel heb.’

Hoe onverwacht kwam de overwinning voor u?

DANIRA BOUKHRISS TERKESSIDIS «Enorm. Tijdens de opnames zeiden we als kandidaten vaak tegen elkaar dat we niets te verliezen hadden omdat het sowieso een eer is om aan een reeks van De Allerslimste Mens te mogen meedoen. Ik probeerde me dus vooral te amuseren en zelfs in de laatste aflevering was ik er nog van overtuigd dat Liesbeth Van Impe zou winnen. Haar kennis is bijzonder groot, ze volgt de actualiteit op de voet en legt goede linken. Nadat zij afviel, had Bart in het finalespel ook nog een voorsprong op mij. Ik zag de overwinning dus niet aankomen, maar het is wel heel fijn.”

Welk geheim wapen leverde u het meest op?

BOUKHRISS TERKESSIDIS «Ik merkte tijdens het spel dat ik vrij stressbestendig ben. De ervaring om 110 afleveringen van een dagelijkse talkshow te presenteren, heeft daarbij geholpen. Tijdens de laatste afleveringen voor de start van de finaleweken wist ik ook dat ik als voorlaatste zou terugkeren en dat niemand me nog kon inhalen. Daardoor was ik niet meer bang om af te vallen en werd ik rustiger. Zodra je stress voelt, blokkeer je sneller. De gedachte ‘niets verwachten, altijd prijs’ heeft me dus geholpen.”

In 2015 werd u al tweede tijdens een ‘regulier’ seizoen van De Slimste Mens. Was u vooraf nerveus om bij een nieuwe deelname minder goed te scoren?

BOUKHRISS TERKESSIDIS «Nee, toen ze me vroegen om mee te doen, heb ik geen moment getwijfeld. Ik vond het destijds al heel fijn en ik quiz heel graag. Het is fijn om te testen hoeveel je weet en hoe snel je op bepaalde antwoorden kan komen. In 2015 voelde ik net als veel andere journalisten ook een druk om te slagen. Alsof een vroegtijdige exit iets over mijn capaciteiten als journalist zou zeggen. Daar had ik dit keer geen last van. Bovendien had ik nu zeven jaar meer ervaring en won ik destijds niet, waardoor ik het eigenlijk alleen maar beter kon doen. Voor deelnemers die ooit een seizoen van De Slimste Mens wonnen, was dat misschien anders.”

Danira Boukhriss Terkessidis wint 'De Allerslimste Mens ter Wereld'. Beeld Play4

De voormalige winnaars vielen inderdaad snel af. Hoe kan dat?

BOUKHRISS TERKESSIDIS «Dat is de vloek van De Slimste Mens, zeker? (lacht) Er hangt in ieder geval veel af van wie welke vraag krijgt, wie wanneer stop zegt en wie alsnog een goed antwoord kan geven. Het spel zit enorm goed in elkaar, elke vraag moet gespeeld worden. Ik denk dat de snelle exit van de ex-winnaars dus eerder toeval is. Gilles De Coster viel bijvoorbeeld al na één aflevering af, maar hij had wel een score van meer dan 400 seconden. Er werd dus ook gewoon goed gespeeld.»

De kandidatenlijst bestond dit seizoen uitsluitend uit goede quizzers. Had u zich daarom ook beter voorbereid?

BOUKHRISS TERKESSIDIS «Ik ben een echte nieuwsjunk. Als ik een dag de actualiteit niet volg, voel ik me ongemakkelijk. Het is een soort nieuws-FOMO. In de weken voor de opnames ging ik nog alerter met de actualiteit om. Ik probeerde me voor te stellen dat er vragen over gesteld zouden worden, al heb ik geen cursussen of lijstjes samengesteld. Wanneer ik bij mijn moeder was, vertelde zij soms wel over gebeurtenissen die voor mijn geboorte plaatsvonden. Dat hielp, net als de wereldkaart die ik in mijn toilet ophing. Aardrijkskunde is mijn zwakke plek en ik kreeg er veel vragen over tijdens het programma.»

Na uw twaalfde deelname moest u door de start van de finaleweken het spel noodgedwongen verlaten. Hoe jammer vindt u het dat u daardoor het record van het hoogste aantal deelnames niet kon breken?

BOUKHRISS TERKESSIDIS «We zullen inderdaad nooit weten hoe ver ik kon geraken, maar dat vind ik niet zo erg. Nu ik de Allerslimste Mens ben, is dat record niet meer het allerbelangrijkste. Ik vond het al bijzonder straf dat Bart Cannaerts 17 afleveringen lang kon meedraaien in deze reeks. Voor mij is hij de speler der spelers, zeker omdat het niveau dit jaar nog hoger lag dan in andere jaren. Ik stond vaak met open mond te kijken naar hoeveel Bart wist. Want zelfs als je iets ingestudeerd hebt, moet je het ook nog onthouden.»

Welke tips kan u toekomstige deelnemers nog meegeven?

BOUKHRISS TERKESSIDIS «In het finalespel mag je niet te snel panikeren als je iets niet weet. Vaak blijf je als deelnemer tevergeefs naar een bepaald antwoord zoeken en roep je stop, terwijl je eigenlijk nog andere trefwoorden kan vinden. Daarnaast heeft het programma een erg straffe redactie die de zotste dingen vraagt, dus het is niet simpel om je voor te bereiden. Al kan het zeker geen kwaad om ook voornamen van mensen te onthouden, daar wordt vaak naar gevraagd.»

Beeld Play4

