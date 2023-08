Dit mag je niet missen op Netflix en co

‘Who is erin carter?’

Vanaf 24 augustus op Netflix

SERIE Nadat de Zweedse actrice Evin Ahmad twee seizoenen lang indruk maakte als hoofdrolspeelster in de misdaadserie ‘Snabba Cash’, mag ze van Netflix bewijzen dat ze ook in het Engels uit de voeten kan. In ‘Who is Erin Carter?’ geeft ze gestalte aan het titelpersonage, een lerares die vanuit Groot-Brittannië naar Spanje is verkast. Dat Erin Carter niet enkel vanwege het goede weer naar het zuiden is gegaan, blijkt wanneer ze in de lokale supermarkt getuige is van een overval: de onschuldig ogende moeder en echtgenote ontpopt zich tot een vechtmachine met dodelijke talenten en wordt bovendien herkend door één van de overvallers. Wie is Erin Carter écht, en welke geheimen uit het verleden heeft ze meegenomen naar Spanje? Dat zijn de vragen die na zeven afleveringen beantwoord moeten zijn in deze nieuwe Britse thrillerserie van de makers van ‘Doc Martin’ en ‘Strike Back’. (sw)

‘Live to 100: Secrets of the Blue Zones’

Vanaf 30 augustus op Netflix

DOCU ‘Rage, rage against the dying of the light,’ schreef de dichter Dylan Thomas zeventig jaar geleden. Voor wie hulp nodig heeft in z’n strijd tegen de sterfelijkheid, lanceert Netflix ‘Live to 100’. De vierdelige docuserie is het werk van journalist Dan Buettner, die rond de eeuwwisseling voor National Geographic een onderzoek startte naar de zogenaamde blauwe zones in de wereld: regio’s waar de bevolking opmerkelijk oud wordt, en die dus de sleutel kunnen zijn tot een lang leven. In de voorbije decennia bakende Buettner vijf zones af: de eilanden Okinawa (Japan), Sardinië (Italië) en Ikaria (Griekenland), het schiereiland Nicoya in Costa Rica en de Californische stad Loma Linda. Buettner praat met de inwoners over hun leven en vraagt wat ze hebben gedaan om zo oud te worden. (sw)

‘You Are So Not Invited to my Bat Mitzvah’

Vanaf 25 augustus op Netflix

FILM Wanneer kinderen de puberteit bereiken, is het voor de ouders niet altijd makkelijk om een rol te blijven spelen in hun leven. Adam Sandler heeft een uitstekende strategie: hij geeft ze gewoon een plek in z’n films. Zijn tienerdochters Sadie en Sunny doen net als hun vader én hun moeder Jackie mee in ‘You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah’, een komedie die zich afspeelt vóór en tijdens de bekende joodse overgangsrite. De Sandlers vormen ook in de film een gezin: de Friedmans. Jongste dochter Stacey maakt zich op voor haar bat mitswa en wil er samen met haar beste vriendin Lydia een episch feest van maken, maar onderlinge jaloezie en problemen met jongens dreigen roet in het eten te gooien. De trailer doet denken aan het heerlijke ‘Never Have I Ever’, maar bevat ook een erg flauwe grap over menstruatie: afwachten dus in welke helft van Adam Sandlers oeuvre de film onder te brengen valt. (sw)

‘Ragnarok’ – seizoen 3

Vanaf 24 augustus op Netflix

SERIE De Deen Adam Price had na de intelligente politieke serie ‘Borgen’ en zijn religieuze gezinsdrama ‘Ride Upon the Storm’ zin in iets luchtigs, en bedacht ‘Ragnarok’ voor Netflix. In de fantasyreeks ontdekken enkele humeurige pubers in een afgelegen Noors dorp dat ze de reïncarnaties van oude Noorse goden zijn. Thor is geen spierbundel à la Chris Hemsworth, maar een bebrilde nerd met povere sociale skills. Z’n vijanden zijn de reuzen, eeuwenoude monsters in de gedaante van een rijke familie die de wereld tracht te te vernietigen via industriële vervuiling. Het derde seizoen van ‘Ragnarok’ wordt het laatste, wat betekent dat de strijd tussen goden en reuzen definitief beslecht zal worden. (jmi)

‘Wanted: the Escape of Carlos Ghosn’

Vanaf 25 augustus op Apple TV+

DOCU Carlos Ghosn was de CEO van Michelin, Renault en Nissan, en werd door het businessmagazine Fortune meermaals uitgeroepen tot zakenman van het jaar. De schok was dan ook groot toen hij in 2018 werd gearresteerd voor fraude en corruptie. Helemaal ongelooflijk: Ghosn wist aan de Japanse autoriteiten te ontsnappen door zich te verstoppen in een koffer die door twee mannen op een vliegtuig naar Libanon werd gezet. Aangezien het land niet bereid is Ghosn uit te leveren aan Japan, kan de man zijn verhaal zonder schroom vertellen in de docureeks ‘Wanted’. De makers beloven een antwoord op de hamvraag: is Carlos Ghosn een schurk of een slachtoffer? (jmi)

‘Vacation Friends 2'

Vanaf 25 augustus op disney+

FILM ‘Wat ik zo geweldig vind aan de ‘Vacation Friends’-films: je weet op basis van de titel exact wat je te zien zult krijgen,’ aldus hoofdrolspeler en voormalig worstelaar John Cena. Toch een woordje uitleg: ‘Vacation Friends’ is een buddy comedy uit 2021 over twee koppels die elkaar op reis leren kennen, maar die het moeilijk vinden hun vriendschap achteraf te onderhouden. In de sequel gaan de echtparen nog eens samen op vakantie, ditmaal naar een Caribisch all-inhotel – maar plots duikt Steve Buscemi op als John Cena’s sjofele schoonvader. De eerste film scoorde net geen onvoldoende op Rotten Tomatoes, dus verwacht geen meesterwerk op uw scherm: ‘Vacation Friends 2’ is vooral licht vertier. (jmi)